Datos Clave Escaso protagonismo: El volante apenas registra 417 minutos disputados en el primer semestre de 2026 con Boca Juniors, participando solo en seis encuentros. Fuerte inversión: El mediocampista llegó a Argentina a comienzos de 2025 tras una destacada campaña en Huracán, lo que llevó al cuadro xeneize a desembolsar cerca de 5 millones de dólares por el 100% de su carta. Deseo del jugador: El periodista Luis Marambio reveló que el futbolista tiene la firme intención de arribar a San Carlos de Apoquindo para recuperar la titularidad.

Universidad Católica atraviesa un momento inmejorable tras asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, instancia donde enfrentará a Estudiantes de La Plata, y luego de golear por 3-0 a Huachipato en el torneo local quedando provisoriamente como sublíder. Ante estos desafíos, la dirigencia y el técnico Daniel Garnero buscan potenciar el plantel de cara a un exigente segundo semestre. En ese escenario, un viejo anhelo formado en Colo Colo aparece como la principal carta para dar el salto de calidad en la mitad de la cancha.

Mercado Cruzado: ¿Por qué Williams Alarcón busca salir de Boca Juniors?

Williams Alarcón llegó a Boca Juniors a principios de 2025 como una gran apuesta, pero su presente actual en La Bombonera es de absoluta incertidumbre. Durante el primer semestre, el volante de 25 años fue relegado a un rol secundario ante la irrupción del juvenil Milton Delgado y la presencia de jugadores como Ander Herrera y Leandro Paredes, situación que hoy se agrava por el caos institucional que vive el club argentino.

Boca Juniors se encuentra sin entrenador tras el reciente despido de Claudio Úbeda, quien fue destituido precisamente luego de quedar eliminados de la Copa Libertadores a manos de Universidad Católica. Actualmente, Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado trabajan a contrarreloj para definir al nuevo DT (ya habrían sondeado a Gustavo Costas), quien deberá asumir antes del 18 de junio para afrontar los playoffs de la Copa Sudamericana ante O’Higgins.

En medio de este clima de inestabilidad y falta de minutos, el mediocampista formado en el “Cacique” busca una salida urgente para no estancar su carrera deportiva.

El deseo del jugador que ilusiona a la UC: “Viene a Católica”

El interés entre el jugador y Cruzados sería mutuo y de larga data. Según reveló el periodista Luis Marambio en el programa “Con Camiseta”, el propio futbolista estaría impulsando y acelerando la operación para retornar al fútbol chileno y escapar de la crisis en La Boca.

“Williams Alarcón viene a Católica. Lo digo hoy, el jugador quiere venir a Católica”, aseguró el comunicador de forma categórica. Además, el reportero agregó que el mediocampista nacional “tiene buenas relaciones y hay una opción de salida”.

Aunque el chileno mantiene un vínculo contractual vigente en Argentina hasta diciembre de 2028, la dirigencia xeneize tendría que flexibilizar las condiciones de su partida en medio de su reestructuración, asomando la opción de un préstamo como la fórmula más viable para concretar el bombazo del mercado invernal.