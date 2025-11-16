Coquimbo Unido sigue disfrutando de su temporada histórica, pero no pierde tiempo: el campeón chileno ya piensa en un 2026 cargado de exigencias y vitrina internacional. Con la Copa Libertadores a la vuelta de la esquina, el club aurinegro sabe que necesita sostener una base competitiva y potenciar su plantel.

Uno de los nombres que más tensión genera es el de Cristián Zavala, extremo que hoy brilla en el Francisco Sánchez Rumoroso, pero que contractual­mente pertenece a Colo Colo. Su futuro en el puerto no está asegurado, pero los Piratas preparan una movida que podría interesarle al Cacique.

⚽ Coquimbo Unido y Colo Colo: la oferta que podría cambiar el 2026

La dirigencia de Coquimbo ya asumió que no ejecutarán la opción de compra del atacante. El alto costo y las prioridades presupuestarias del club hicieron que el camino tradicional quedara descartado rápidamente. Sin embargo, eso no frenó el interés: al contrario, abrió la puerta a una jugada distinta.

Según informó el periodista Cristopher Brandt, Coquimbo prepara una propuesta alternativa para presentarla en Pedrero: un nuevo préstamo que permita mantener a Zavala en el norte y usar la Copa Libertadores como vitrina para potenciar su valor. Una oferta pensada para seducir a Colo Colo con un beneficio deportivo y económico a mediano plazo.

🏴‍☠️ El plan pirata para retener a Zavala

La idea de los piratas es clara: extender su vínculo con el atacante al menos durante el primer semestre del 2026, periodo en el que disputarán el torneo continental. La apuesta es arriesgada, pero tiene lógica interna: Zavala ya está adaptado, es titular y se convirtió en una pieza determinante dentro del esquema.

Ahora la decisión pasa por el Cacique y por Fernando Ortiz, quien deberá definir si quiere recuperar al extremo para integrarlo a su proyecto o aceptar el trato que Coquimbo pondrá sobre la mesa.