Tras culminar su participación en las Clasificatorias el pasado mes de septiembre, la selección chilena volverá a la acción este viernes cuando enfrente a Perú en un nuevo partido amistoso.

La Roja, que será dirigida por Sebastián Miranda, no ha tenido una planificación tranquila para el encuentro ante los incaicos, y en las últimas horas confirmó la baja de Iván Román, además de la convocatoria de dos nuevos jugadores.

🤕 La Roja libera a Iván Román

A través de un comunicado, el elenco nacional informó que Iván Román fue desconvocado del equipo luego de someterse a exámenes, los cuales confirmaron una fractura de escafoides, la cual tiene indicación quirúrgica.

Considerando que los plazos de recuperación exceden a los plazos de la fecha FIFA, el defensor de Atlético Mineiro finalmente fue liberado por Sebastián Miranda.

🇨🇱 La Roja acude de emergencia a la Sub 20

Por otro lado, la selección chilena informó la nominación de dos jugadores que estuvieron con La Roja Sub 20 en el Mundial.

Se trata de Ian Garquez de Palestino y Agustín Arce de Deportes Limache, quienes fueron considerados y serán alternativa en Chile ante Perú.

📅 ¿Cuándo Chile vs Perú?

Chile se enfrentará a Perú en un duelo amistoso de preparación este viernes 10 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.

🔗 Sigue las novedades de La Roja y todos los pormenores de su partido ante Perú en Al Aire Libre.