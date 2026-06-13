Datos Clave Anselmi al Elche: El club oficializó a Martín Anselmi como DT para la temporada 2026-2027. Pasado chileno: El argentino dirigió a Unión La Calera en 2022 y ahora tendrá a Lucas Cepeda. Detalle del vínculo: Firmó por una temporada con opción a otra ligada al cumplimiento de objetivos.

Lucas Cepeda ya tiene nuevo entrenador en el Elche. El club español oficializó este viernes la llegada del argentino Martín Anselmi como su DT para la temporada 2026-2027, en reemplazo de Eder Sarabia. El técnico de 40 años firmó por una campaña con opción a una más atada al cumplimiento de objetivos.

La elección cierra una de las telenovelas del mercado en España. Sarabia dejó el cargo pese a tener contrato vigente, justo después de salvar al equipo del descenso por un punto, y la dirigencia tuvo que moverse rápido entre varios candidatos. Para el fútbol chileno, eso sí, el nombre del elegido tiene una lectura especial.

¿Qué relación tiene Anselmi con Chile?

Anselmi dirigió a Unión La Calera en 2022, en un breve paso por el fútbol chileno antes del salto que lo catapultó. Ahora vuelve a cruzarse con Chile, pero desde España, ya que tendrá bajo su mando a Lucas Cepeda, el extremo viñamarino que llegó al Elche en enero procedente de Colo Colo por unos tres millones de dólares.

“Desde Buenos Aires hasta Elche, para el mundo entero. ¡Bienvenido, Martín Anselmi!”, celebró el club en sus redes sociales.

¿Cómo llega Anselmi al Elche?

Llega con una carrera con altos y bajos. Tras su paso por La Calera, brilló en Independiente del Valle de Ecuador, donde ganó la Copa Sudamericana 2022 y una Recopa Sudamericana ante Flamengo en el Maracaná, y luego fue subcampeón con Cruz Azul en la Liga MX. Ese envión lo llevó a Europa para dirigir al Porto, pero su aventura duró apenas seis meses y terminó con su despido tras el Mundial de Clubes 2025.

Su última experiencia fue en el Botafogo, club al que llegó en diciembre de 2025 y que lo cesó en marzo de este año tras malos resultados y la eliminación en la fase 3 de la Copa Libertadores. Incluso estuvo en la órbita de Talleres de Córdoba hace pocos días, antes de que ese club cerrara a Jorge Sampaoli.