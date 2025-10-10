Universidad Católica disfruta de un gran presente. Los cruzados derrotaron este jueves a Ñublense y se metieron de lleno en la lucha por el Chile 2, el cual otorga un cupo a la próxima Copa Libertadores.

Mientras el equipo busca asegurar ese objetivo, la directiva ya comienza a trabajar en la conformación del plantel de cara a la próxima temporada y en las últimas horas dieron un importante paso con uno de los puntos altos del plantel.

✅ U Católica renueva a una de sus figuras

Según pudo averiguar Al Aire Libre, Universidad Católica renovó el vínculo del portero Vicente Bernedo, quien se adueñó de la titularidad en el arco estudiantil tras la lesión y posterior partido de Thomas Gillier.

El guardameta de 24 años terminaba contrato a fines del 2025, pero recientemente lo extendió por dos temporadas más, por lo que permanecerá en la UC al menos hasta el 2027.

🧤 Los números de Vicente Bernedo en U Católica

Formado en Universidad Católica, Vicente Bernedo debutó oficialmente en 2021 frente a Deportes Iquique por la Copa Chile en un encuentro que se definió a penales y el meta se lució tapando uno de los lanzamientos.

Si bien estuvo a préstamo en Deportes Concepción y Cobreloa, finalmente volvió a la UC en 2024. Con los cruzados ha disputado 2.552 minutos en 30 partidos, en los cuales le han anotado 31 goles. Además, ha dejado su portería en cero en 9 compromisos.

