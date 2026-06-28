Alemania y Paraguay se enfrentan por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el tercer compromiso de esta ronda, y en el que no hay margen de error: el que pierde se va para la casa (ya sea en tiempo reglamentario, alargue o penales) y ve concluida su experiencia en el certamen planetario.

Los alemanes llegan con un sabor agridulce: ganaron sus dos primeros partidos frente a Curazao y Costa de Marfil, pero cayeron en su encuentro más reciente contra Ecuador, en una de las grandes sorpresas de la cita planetaria.

Los paraguayos, en tanto, no han podido mostrar su mejor versión en esta Copa del Mundo, cayendo en el estreno contra Estados Unidos en un duelo en que fueron ampliamente superados, victoria ante Turquía y empate frente a Australia, en un partido en el que ambos cuadros se conformaron con el punto con tal de avanzar de ronda.

¿Qué canal transmite Alemania vs Paraguay EN VIVO?

El partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 no será transmitido por TV abierta, pero sí por TV de pago y plataformas de streaming en Chile.

TV abierta: No tiene.

TV de pago: DSports+ Plus 613/1613 y DIRECTV 4K

Streaming: DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN

¿A qué hora juegan Alemania vs Paraguay?

Panamá vs Croacia se juega este lunes 29 de junio a las 16:30 horas de Chile.

Fecha: Lunes 29 de junio de 2026

Hora: 16:30 horas de Chile

Estadio: Boston (Estados Unidos)

El duelo corresponde a la ronda de 32 mejores de la Copa del Mundo 2026, torneo que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

¿Dónde ver Alemania vs Paraguay ONLINE por streaming?

El partido estará disponible por varias plataformas digitales.

DGO

Amazon Prime Video

Paramount+

DAZN

Para acceder, debes ingresar con una cuenta activa en la plataforma correspondiente.

¿Dónde ver GRATIS Alemania vs Paraguay?

Alemania vs Paraguay no tendrá transmisión gratuita.

Además, estará disponible por señales y plataformas de pago como DSports+ Plus, DIRECTV 4K, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.

¿Qué pasa si Alemania y Paraguay empatan?

Alemania y Paraguay jugarán en un duelo de eliminación directa, por lo que quien gane avanza a los octavos de final del Mundial 2026. En caso de empate habrá alargue y si persiste la igualdad la historia se extiende hasta los lanzamientos penales.

Este reglamento es válido desde los dieciseisavos de final hasta la final de la Copa del Mundo.