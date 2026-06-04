A una semana exacta del inicio del Mundial 2026, la fiebre por el álbum de Panini ya tiene dirección y horario. Este fin de semana, 41 puntos de intercambio de láminas se activan a lo largo de Chile entre el sábado 6 y el domingo 7 de junio, con presencia en ocho regiones del país. La movilización llega después de que la semana pasada cerca de 8.000 personas se congregaran en el Bicentenario de La Florida para la llamada Gran Cambiatón, una de las concentraciones coleccionistas más grandes que se recuerdan en el país.

La lista elaborada por ADN Deportes cubre desde el corazón de la Región Metropolitana hasta comunas de La Araucanía, con puntos en Valparaíso, Coquimbo, O’Higgins, Ñuble, Biobío y La Araucanía. El ingreso es gratuito en todas las instancias, y los horarios van desde las 09:00 hasta las 19:00 horas según el lugar.

¿Dónde cambiar láminas en Santiago este fin de semana?

El sábado 6 de junio, la Región Metropolitana concentra la mayor densidad de puntos, con más de una decena de locaciones activas a lo largo del día. El más masivo será la Explanada del Parque Marathon, frente al Estadio Monumental, donde el intercambio se extiende de 10:00 a 17:00 horas. Las cadenas Happyland en Cenco Costanera, Mall Plaza Vespucio y Alto Las Condes también participan con horario de 11:00 a 13:00.

El domingo 7 de junio, la actividad no para: la Escuela de Fútbol Colo Colo La Reina arranca desde las 09:00, y la Librería Que Leo Ñuñoa suma un punto vespertino desde las 16:00.

¿Qué pasa en regiones este fin de semana?

Fuera de Santiago, el evento más ambicioso es el Panini Fest en el Parque Municipal Carlos Longhi Ruiz de Villa Alemana, con ocho horas continuas de intercambio el sábado. En el norte, La Serena tiene su propio punto en La Tía Chocolata desde las 12:30, mientras que Chillán y Rancagua también se suman a la jornada.

Al sur, La Araucanía es la región más activa fuera de la Metropolitana, con puntos tanto el sábado como el domingo en Villarrica, cerca de Victoria y en Los Sauces.

Todos los puntos de cambio por región

Región Metropolitana — Sábado 6 de junio

Estadio Español, Salón Isabel La Católica | 12:00–15:00

Buena Barra (General Holley 2308, esquina Suecia) | 13:00–17:00

La Juguetería (Av. Chamisero 10370, Local 21, Chicureo) | Desde las 12:00

Galería Alessandri (Bandera 236, subterráneo) | 10:00–13:00

Bazar Barrio La Florida | Desde las 16:00

Canchas Centro Cultural Municipal de Quilicura (Bernardo O’Higgins 281) | 14:00–17:00

Hipódromo Chile (Sector Tribuna) | Desde las 12:00

Club Aeropadel (Nueva Larraín 8320) | Desde las 13:00

Explanada Parque Marathon, frente al Estadio Monumental | 10:00–17:00

Tiendas UPA: José Alcalde Délano 11355, La Dehesa 457, Apoquindo 6550 y Francisco Bilbao 3785 | 11:00–14:00

Happyland: Cenco Costanera, Mall Plaza Vespucio y Alto Las Condes | 11:00–13:00

Bandejón central Troncal San Francisco con San Carlos, Puente Alto | Desde las 16:00

Tiendas Pronto Copec: Chicureo (Av. Chicureo 7100) y Quilín (Av. Quilín 5668) | 11:00–14:00

Región Metropolitana — Domingo 7 de junio

Escuela de Fútbol Colo Colo La Reina (José Arrieta 5846) | Desde las 09:00

El Club Pirque (Camino La Nogalada S/N Lote 4-5, Buin) | 11:00–13:00

Happyland: Cenco Costanera, Mall Plaza Vespucio y Alto Las Condes | 11:00–13:00

Librería Que Leo Ñuñoa (Simón Bolívar esquina Coventry) | Desde las 16:00

Región de Valparaíso — Sábado 6 de junio

Estadio Colegio Alemán de Valparaíso (Álvarez 2950, Chorrillos) | 11:00–13:00

Cancha 1 Club Deportivo Algarrobo | 10:00–14:00

Centro Artesanal Quinta (Quinta 232, Viña del Mar) | 14:00–19:00

Plaza de Armas de San Esteban | 11:00–17:00

Plaza de Armas de Quillota | 09:00–13:00

Gimnasio Municipal de Papudo (frente a la Plaza de Armas) | 14:30–18:30

Panini Fest, Parque Municipal Carlos Longhi Ruiz, Villa Alemana | 10:00–18:00

Región de Valparaíso — Domingo 7 de junio

Frontis Prefectura 1° Comisaría de San Antonio | Desde las 12:00

Edificio Consistorial de La Cruz (Gabriela Mistral 03) | Desde las 15:00

Tiendas Pronto Copec: Bosques de Montemar, Concón (Av. Edmundo Eluchans 3100) y Las Salinas, Viña del Mar (Av. Jorge Montt 2300) | 11:00–14:00

Región de Coquimbo — Sábado 6 de junio

La Tía Chocolata (Av. Balmaceda 2885, La Serena) | Desde las 12:30

Región de O’Higgins — Sábado 6 de junio

Escuela Gabriela Mistral de Mostazal (San Guillermo 570) | 10:00–13:00

Grido Rancagua (Quellon 1629) | Desde las 15:00

Multicancha Población Los Héroes de Coinco | Desde las 10:30

Región de Ñuble — Sábado 6 de junio

Plaza de Armas de Chillán | 11:00–14:00

Región del Biobío — Sábado 6 de junio

Bar Español, Estadio Español Chiguayante | 15:00–19:00

Región de La Araucanía — Sábado 6 de junio

Centro de Eventos Ribera Amantible (Km 2,5 camino a Victoria) | 12:00–19:00

Frontis Municipalidad de Villarrica | 11:00–17:00

Región de La Araucanía — Domingo 7 de junio