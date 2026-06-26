Croacia y Ghana se enfrentan este sábado 27 de junio a las 17:00 horas de Chile en el estadio Philadelphia, por la tercera fecha del Grupo L del Mundial 2026, al mismo tiempo que Inglaterra juegue con Panamá en el cierre de la primera fase.

Los ghaneses llegan clasificados a este compromiso con cuatro puntos, pero con un empate aseguran el segundo puesto y hasta ilusionarse con el primero, aunque obviamente si ganan tienen muchas más opciones de que se cumpla este objetivo.

Los croatas, en tanto, están obligados a quedarse con la victoria. Esta situación límite los obliga a mostrar su mejor versión en esta Copa del Mundo, la que aún ha estado escondida, salvo en algunos pasajes en el debut frente a los ingleses.

¿Qué canal transmite Croacia vs Ghana EN VIVO?

El partido del Grupo L del Mundial 2026 no será transmitido por TV abierta, pero sí por TV de pago y plataformas de streaming en Chile.

TV abierta: No tiene.

TV de pago: DSports+ Plus 613/1613 y DIRECTV 4K

Streaming: DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN

¿A qué hora juegan Croacia vs Ghana?

Panamá vs Croacia se juega este martes 23 de junio a las 19:00 horas de Chile.

Fecha: Sábado 27 de junio de 2026

Hora: 17:00 horas de Chile

Estadio: Philadelphia (Estados Unidos)

El duelo corresponde a la tercera fecha del Grupo L de la Copa del Mundo 2026, torneo que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

¿Dónde ver Croacia vs Ghana ONLINE por streaming?

El partido estará disponible por varias plataformas digitales.

DGO

Amazon Prime Video

Paramount+

DAZN

Para acceder, debes ingresar con una cuenta activa en la plataforma correspondiente.

¿Dónde ver GRATIS Panamá vs Croacia?

Croacia vs Ghana no tendrá transmisión gratuita.

Además, estará disponible por señales y plataformas de pago como DSports+ Plus, DIRECTV 4K, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.

¿Cómo está el Grupo L del Mundial 2026?

El Grupo L del Mundial 2026 está integrado por Inglaterra, Ghana, Croacia y Panamá.