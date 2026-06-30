Datos Clave Reclamo a la FIFA: Ecuador presentó una queja formal por los disturbios en su hotel. Serenata nocturna: Hinchas mexicanos hicieron ruido toda la noche para impedir el descanso del plantel. Cruce de 16avos: Ecuador y México se enfrentan por los 16avos en el Estadio Azteca.

La previa del duelo entre Ecuador y México por los 16avos de final del Mundial 2026 se encendió antes de la pelota. La Federación Ecuatoriana de Fútbol presentó un reclamo formal ante la organización del torneo luego de los disturbios que un grupo de hinchas mexicanos provocó en las afueras del hotel de concentración de la Tricolor, en Ciudad de México.

Todo ocurrió durante la noche del lunes y la madrugada del martes, cuando un grupo de fanáticos mexicanos se congregó en el exterior del Hotel The Westin, en la zona de Santa Fe, con serenatas, cánticos, bocinazos y hasta fuegos artificiales. El objetivo era claro: impedir el descanso de los jugadores de Sebastián Beccacece, que además venían de un extenso viaje desde su base en Columbus, en Estados Unidos.

¿Qué dijo la Federación de Ecuador?

Cargó contra los organizadores. En su comunicado, la FEF pidió a las autoridades “adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de nuestros jugadores, cuerpo técnico e hinchas” y calificó lo ocurrido como ajeno al espíritu del torneo. “Este proceder dista mucho de los principios de juego limpio, equidad y unidad que un mundial de fútbol debería representar”, señaló. La federación cerró con una advertencia: “Ecuador siempre responderá en la cancha estas acciones antideportivas”.

Mexican fans brought drums, fireworks, and car horns outside Ecuador's team hotel to keep the players from sleeping 🤣🇲🇽🎺



(Via @zaritzisosa, @ECZ23) pic.twitter.com/XsQQ1h0IN5 — Bleacher Report (@BleacherReport) June 30, 2026

¿Cómo reaccionó Beccacece?

Con calma y sin excusas. A diferencia del tono del comunicado, el técnico Sebastián Beccacece prefirió no usar los incidentes como pretexto. “No estoy molesto, estoy muy agradecido y con alegría. Obviamente estamos un poco más cansados. ¿Cómo voy a estar molesto de estar en un Mundial?”, afirmó el entrenador argentino, que igualmente dejó ver su incomodidad por las casi nueve horas de viaje y el retraso para llegar a la capital mexicana.

Más allá de la polémica, el foco volverá a la cancha este martes. Ecuador, que llegó a los 16avos tras una histórica victoria sobre Alemania, enfrentará al anfitrión México en el mítico Estadio Azteca, en un cruce de eliminación directa que promete intensidad dentro y fuera del campo. La Tricolor buscará dejar la discusión extrafutbolística atrás y avanzar a los octavos del Mundial.