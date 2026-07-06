Datos Clave Reglamento roto: La polémica más grave acusa al árbitro de omitir el nuevo protocolo médico de la FIFA para beneficiar a Nicolás Tagliafico, deteniendo el juego cuando correspondía aplicar la regla del “minuto afuera”. Agresión sin sanción: El video muestra una dura entrada de Cristián Romero directa al tobillo de un rival que ni siquiera fue castigada con tarjeta amarilla, además de una evidente mano de Facundo Medina. La “viveza” de Messi: El capitán argentino cobró un tiro libre a traición mientras el arquero rival aún armaba la barrera, con la inexplicable venia del juez principal.

El Mundial 2026 no da respiro a la FIFA, y ahora el foco del escándalo apunta directamente a la selección campeona del mundo. Aunque Argentina logró asegurar su boleto a los octavos de final tras un sufrido triunfo por 3-2 en el alargue ante la sorprendente Cabo Verde en Miami, el partido dejó una mancha imborrable que las redes sociales se encargaron de viralizar.

Durante las últimas horas, comenzó a circular masivamente un video que recopila una preocupante seguidilla de errores arbitrales que habrían pavimentado la clasificación del equipo de Lionel Scaloni. El registro, que destroza el cometido del juez canadiense Drew Fischer, encendió las alarmas de los fanáticos e instaló una sombra de duda sobre el organismo presidido por Gianni Infantino justo en la previa del crucial choque de los trasandinos ante el Egipto de Mohamed Salah en Atlanta.

Qué dice el nuevo reglamento de la FIFA sobre la polémica de Nicolás Tagliafico

Más allá de las apreciaciones, el video expone una infracción flagrante al propio reglamento estrenado para esta Copa del Mundo. La controversia se desató cuando Nicolás Tagliafico sufrió una hemorragia nasal que lo obligó a abandonar el campo para cambiar su indumentaria manchada con sangre.

El nuevo protocolo de la FIFA es estricto: cuando un jugador recibe atención médica, debe esperar afuera del campo durante un minuto antes de reingresar, a menos que haya sido víctima de una infracción. En esta jugada, no hubo falta contra el argentino, pero el cuarteto arbitral ignoró la normativa y detuvo insólitamente un tiro de esquina a favor de Cabo Verde, esperando pacientemente a que Tagliafico fuera atendido y volviera a su posición para reanudar el juego.

Cuáles son las jugadas del video viral que acusa ayudas arbitrales a Argentina

El recuento audiovisual no se detiene ahí. Las imágenes dejan en evidencia la disparidad de criterios de Fischer al momento de sancionar. El juez desestimó una clara mano del defensor Facundo Medina a pocos metros de su posición y, minutos después, decidió perdonarle la vida a Cristián “Cuti” Romero tras una durísima plancha directa al pie del africano Laros Duarte, jugada que ni siquiera terminó en tarjeta amarilla.

Incluso Lionel Messi quedó en el centro de los cuestionamientos. En un peligroso tiro libre al borde del área, mientras el arquero Vozinha ordenaba a su barrera, el capitán argentino le pidió al árbitro la orden para ejecutar. Fischer, en lugar de manejar los tiempos, autorizó el cobro inmediato, permitiendo que el astro del Inter Miami rematara al arco con el guardameta totalmente descolocado. Solo una reacción felina del arquero africano evitó el gol en una jugada que, por su velocidad, pasó inadvertida en la transmisión oficial, pero que el video viral se encargó de desenmascarar.

TODAS las jugadas POLÉMICAS del Argentina-Cabo Verde se pitaron a favor de Messi y Argentina.



Esto es un descaro, es una vergüenza 🤢pic.twitter.com/1h64rXPBJY — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) July 4, 2026

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