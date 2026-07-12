Datos Clave Infantino No Descarta: El jefe de la FIFA abre la puerta a debatir el formato de 64 equipos. Conmebol Propuso Primero: Domínguez presentó formalmente la idea en el Congreso FIFA de mayo 2025. UEFA Frena la Idea: La resistencia europea y asiática debilita la propuesta sudamericana.

Gianni Infantino volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de que el Mundial 2030 se dispute con 64 selecciones, en pleno desarrollo de la primera edición del torneo con 48 equipos. El presidente de la FIFA calificó de “éxito tremendo” el nuevo formato estrenado en 2026 y aseguró que la propuesta de ampliación “se analizará y debatirá en los comités pertinentes” una vez que termine la actual Copa del Mundo.

El dato que le da urgencia al debate es que esta no es una idea nueva ni improvisada: la Conmebol la presentó formalmente ante la FIFA en marzo de 2025, y desde entonces ha sido respaldada, matizada y hasta bromeada por el propio Infantino en distintas entrevistas a lo largo del torneo.

Lo que dijo el presidente de la FIFA

En diálogo con el canal suizo Blue Sport, Infantino fue consultado directamente por la chance de expandir el torneo del centenario y no cerró la puerta. “Sin duda, un torneo de 64 equipos será un tema que se analizará y debatirá en los comités pertinentes después de este Mundial. Es un torneo para todo el mundo, no solo para Europa y Sudamérica”, declaró el dirigente suizo-italiano.

El presidente de la FIFA fue más allá en su argumentación y defendió la lógica detrás de la inclusión de selecciones más pequeñas. “Todas las naciones deberían poder soñar con participar en la Copa del Mundo. Se puede apreciar que la calidad de los equipos es altísima, y cada vez es mayor en todo el mundo. Si no se les da a los países más pequeños la oportunidad de participar en la Copa del Mundo, carecerán del incentivo para seguir mejorando”, cerró.

La idea de Conmebol que seduce a la FIFA

La propuesta de los 64 equipos no nació en un discurso improvisado. El primer antecedente se registró incluso antes, en marzo de 2025, cuando Ignacio Alonso, delegado uruguayo en el Consejo de la FIFA, la mencionó de forma espontánea durante una reunión del organismo en Zúrich. Dos meses después, fue Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, quien la planteó de manera formal durante el 75° Congreso de la FIFA en Asunción, en mayo de 2025, como parte de la celebración del centenario del Mundial que se jugará en España, Portugal y Marruecos, con partidos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay. Infantino ya había respondido en esa instancia que la idea le parecía “buena” y que merecía ser estudiada por el resto de las confederaciones.

Meses más tarde, en septiembre de 2025, Domínguez llevó la propuesta directamente a la sede de la FIFA en Nueva York, en un encuentro donde ambos dirigentes coincidieron en el potencial del formato. “Estamos convencidos de que el Mundial 2030 será histórico”, sostuvo en esa oportunidad el propio Domínguez, remarcando que la ampliación no solo sería simbólica para el centenario, sino también una forma de repartir de manera más equitativa las plazas entre las distintas confederaciones.

La resistencia de la UEFA al Mundial de 64 equipos

El propio Infantino ha tratado el tema con un tono más liviano en distintas ocasiones durante este Mundial. En junio, en la previa del partido inaugural entre México y Sudáfrica, ironizó sobre la ausencia de Italia del torneo: “Quizás Italia se clasificaría con 64 equipos. Podría ampliarlo a 208 para ver si se clasifican”, dijo entre risas, en declaraciones que generaron molestia en la prensa italiana.

Pero detrás del humor hay un debate serio que no todos ven con el mismo entusiasmo. Según reveló el canal francés RMC Sport, la propuesta ha perdido fuerza en las últimas semanas por el rechazo de la UEFA y de la Confederación Asiática de Fútbol, lo que representa un freno real a las ambiciones de Domínguez de cara a las elecciones presidenciales de la FIFA, previstas para el próximo año.