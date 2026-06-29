Países Bajos y Marruecos se miden este lunes 29 de junio a las 21:00 en el Estadio Monterrey, Guadalupe por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El partido enfrenta a dos de los equipos más sólidos e invictos de la fase de grupos: Países Bajos llegó primero del Grupo F con 7 puntos y 10 goles a favor, mientras que Marruecos llegó segundo del Grupo C sin haber perdido un solo partido. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Países Bajos vs Marruecos, minuto a minuto

La previa del Países Bajos vs Marruecos

Países Bajos llega a Monterrey en buena forma. La Naranja Mecánica del DT Ronald Koeman tuvo una fase de grupos de ensueño: el empate 2-2 con Japón en el debut fue el único tropiezo, antes de la goleada 5-1 a Suecia y la victoria 3-1 ante Túnez. Con 15 partidos consecutivos sin perder en Mundiales, la estadística histórica más llamativa del equipo, el bloque ofensivo con Cody Gakpo, Donyell Malen y Brian Brobbey es devastador.

Marruecos llega a este partido con el sueño de repetir la hazaña de Qatar 2022, cuando los Leones del Atlas se convirtieron en el primer equipo africano en llegar a semifinales de un Mundial eliminando a España, Portugal y Bélgica. El DT Mohamed Ouahbi presenta una columna vertebral renovada: Yassine Bounou en el arco, la dupla de centrales Issa Diop–Chadi Riad y los laterales Achraf Hakimi y Noussair Mazraoui . En el ataque, la magia de Brahim Díaz y la velocidad de Bilal El Khanouss son las amenazas más peligrosas.

El ganador se medirá en los octavos de final ante Canadá.

Formaciones de Países Bajos vs Marruecos

Probable formación de Países Bajos:

Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul Van Hecke, Virgil Van Dijk, Nathan Aké; Ryan Gravenberch, Frenkie De Jong, Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Brian Brobbey, Cody Gakpo. DT: Ronald Koeman.

Probable formación de Marruecos:

Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Alynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khanouss, Ismael Salibari. DT: Mohamed Ouahbi.

¿Dónde ver Países Bajos vs Marruecos en vivo?

El duelo entre Países Bajos y Marruecos se disputará este lunes 29 de junio a las 21:00 horas de Chile en el Estadio Monterrey, Guadalupe. Para Chile, el partido puede seguirse en DSports y en streaming a través de DGO y Paramount+.