Países Bajos llega al duelo más exigente con la urgencia de quien empató cuando esperaba ganar. Suecia, en cambio, viene de golear y llega con la confianza al máximo. Este sábado desde las 13:00 horas de Chile en el NRG Stadium de Houston, la Naranja Mecánica y la escuadra escandinava definen quién manda en el Grupo F del Mundial 2026.

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Países Bajos vs Suecia, minuto a minuto

La previa del Países Bajos vs Suecia

El debut de Países Bajos ante Japón en Dallas dejó más dudas que certezas. Ronald Koeman vio a su equipo ponerse arriba en dos oportunidades —con goles de Virgil Van Dijk y Crysencio Summerville— y en ambas ocasiones los nipones encontraron el empate para el 2-2 definitivo.

El problema no fue la calidad individual, que sobra en la plantilla naranja: fue la fragilidad defensiva a balón parado y la falta de contundencia en los minutos finales para administrar la ventaja. Con Frenkie de Jong y Tijjani Reijnders controlando el mediocampo, los Oranje tuvieron el balón pero no supieron hacerle daño suficiente a Japón cuando más lo necesitaban. Para este duelo ante Suecia, Koeman podría apostar por Donyell Malen desde el arranque en lugar de Wout Weghorst, buscando mayor velocidad en la transición ofensiva para romper la línea de cinco sueca.

Suecia llegó al Mundial 2026 sin el ruido mediático de otras selecciones, pero el debut ante Túnez cambió todo. La Blagult de Graham Potter aplastó 5-1 con una segunda mitad de antología: Viktor Gyökeres marcó el tercero con una definición que recordó su mejor versión en el Sporting de Lisboa, y Alexander Isak —con su elegancia característica— anotó el segundo en un partido donde Suecia tuvo el control total desde los primeros minutos.

El doble del mediocampista Yasin Ayari fue el dato que pocos esperaban: un jugador de segunda línea que apareció en los momentos clave para abrir y cerrar el marcador. Para este duelo ante Países Bajos, Potter no tiene motivos para cambiar demasiado. El único interrogante es si Benjamin Nygren mantiene su puesto como enganche o si Suecia opta por un bloque más defensivo ante la mayor calidad neerlandesa. La dupla Isak-Gyökeres seguirá siendo la apuesta ofensiva principal.

Formaciones de Países Bajos vs Suecia

Probable formación de Países Bajos

Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul Van Hecke, Virgil Van Dijk, Micky Van de Ven; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders; Crysencio Summerville, Donyell Malen y Cody Gakpo.

Probable formación de Suecia

Kristoffer Nordfeldt; Alexander Bernhardsson, Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelöf, Gabriel Gudmundsson; Jesper Karlström, Yasin Ayari; Benjamin Nygren; Viktor Gyökeres y Alexander Isak.

¿Dónde ver Países Bajos vs Suecia en vivo?

El duelo entre Países Bajos y Suecia se jugará este sábado 20 de junio desde las 13:00 horas de Chile en el NRG Stadium de Houston. Para Chile, el partido se puede ver por DSports y en streaming a través de DGO.