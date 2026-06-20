Bélgica e Irán se ven las caras por la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026, en un partido programado para este domingo 21 de junio a las 15:00 horas de Chile en California. Ambos elencos llegan con la necesidad de quedarse con los tres puntos tras empatar en su estreno..

Los belgas empataron 1-1 ante Egipto en su debut, mientras que los asiáticos igualaron 2-2 frente a Nueva Zelanda en un duelo vibrante.

¿Qué canal transmite Bélgica vs Irán EN VIVO?

El partido del Grupo G del Mundial 2026 no tendrá transmisión por TV abierta, pero sí en TV de pago y plataformas de streaming en Chile.

TV abierta: No tiene

TV de pago: DSports 610/1610 y DIRECTV 4K

Streaming: DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN

¿A qué hora juegan Bélgica vs Irán?

Bélgica vs Irán se juega este domingo 21 de junio a las 15:00 horas de Chile.

Fecha: Domingo 21 de junio de 2026

Hora: 15:00 horas de Chile

Estadio: Inglewood (Estados Unidos)

El compromiso corresponde a la segunda fecha del Grupo G de la Copa del Mundo 2026, certamen que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá. El juez del encuentro será el argentino Darío Herrera.

¿Dónde ver Bélgica vs Irán ONLINE por streaming?

El encuentro estará disponible a través de distintas plataformas digitales en Chile.

DGO

Amazon Prime Video

Chilevisión Web

Disney+ Premium

Paramount+

DAZN

Para acceder, hay que ingresar con una cuenta activa en cada plataforma. En el caso de Chilevisión Web, la señal estará disponible de manera abierta en el sitio digital del canal.

¿Dónde ver GRATIS Bélgica vs Irán?

Bélgica vs Irán no tendrá transmisión gratuita.

También estará disponible por las señales y plataformas de pago DSports, DIRECTV 4K, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.

¿Cómo está el Grupo G del Mundial 2026?

El Grupo G del Mundial 2026 está integrado por Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda, y tras la primera fecha quedó completamente abierto, con los cuatro elencos sumando una unidad cada uno.