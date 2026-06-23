Chequia y México cierran su participación en la fase de grupos del Mundial 2026, en un partido pactado para este miércoles 24 de junio a las 21:00 horas de Chile en el estadio Ciudad de México. Será el último compromiso del Grupo A, en un compromiso que se disputa de manera simultánea con el de Sudáfrica vs Corea del Sur.

Los mexicanos ya tienen asegurado su paso a los dieciseisavos de final del torneo y cómo líder de su zona, por lo que ya tiene agendado su compromiso de esa ronda para el próximo martes 30 de junio a las 21:00 horas en el mismo estadio, aunque con rival por definir.

Por su parte, los checos necesitan ganar y esperar una derrota de los coreanos en paralelo, aunque con un marcador ajustado, dado que requiere ganarle por diferencia de gol a los sudafricanos en la hipotética lucha por el segundo lugar. Como tercero igual puede avanzar, pero ahí debe esperar hasta el cierre de la ronda grupal, por lo que crece la ansiedad.

¿Qué canal transmite Chequia vs México EN VIVO?

El partido del Grupo A del Mundial 2026 tendrá transmisión por TV abierta, TV de pago y plataformas de streaming en Chile.

TV abierta: Chilevisión y Chilevisión 4K

TV de pago: DSports 610/1610 y DIRECTV 4K

Streaming: DGO, Amazon Prime Video, Chilevisión Web, Paramount+ y DAZN

¿A qué hora juegan Chequia vs México?

Chequia vs México se juega este miércoles 24 de junio a las 21:00 horas de Chile.

Fecha: Miércoles 24 de junio de 2026

Hora: 21:00 horas de Chile

Estadio: Estadio Azteca, Ciudad de México (México)

El compromiso corresponde a la tercera y última fecha del Grupo A de la Copa del Mundo 2026, certamen que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá. El juez del encuentro será el argentino Yael Falcón Pérez.

¿Dónde ver Chequia vs México ONLINE por streaming?

El encuentro estará disponible a través de distintas plataformas digitales en Chile.

DGO

Amazon Prime Video

Chilevisión Web

Paramount+

DAZN

Para acceder, hay que ingresar con una cuenta activa en cada plataforma. En el caso de Chilevisión Web, la señal estará disponible de manera abierta en el sitio digital del canal.

¿Dónde ver GRATIS Chequia vs México?

Chequia vs México tendrá transmisión gratuita a través de Chilevisión.

El partido se podrá seguir sin costo por: Chilevisión y Chilevisión Web.

También estará disponible por las señales y plataformas de pago DSports, DIRECTV 4K, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.

¿Cómo está el Grupo A del Mundial 2026?

El Grupo A del Mundial 2026 está integrado por México, Corea del Sur, Sudáfrica y Chequia, y llega a la tercera fecha con el Tri ya clasificado a dieciseisavos como líder y con una pelea abierta entre los demás por el segundo cupo.