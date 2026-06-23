Escocia y Brasil se enfrentan este miércoles 24 de junio a las 18:00 horas en el Estadio Miami por la última jornada del Grupo C del Mundial 2026. Este asoma como uno de los cruces más atractivos de la jornada, considerando que los sudamericanos tienen cuatro unidades y los europeos tres.

Tras un dubitativo arranque, la Verdeamarela dejó atrás los fantasmas ante Haití, elenco al que goleó por 3-0 para subir hasta lo más alto del grupo y encaminar su clasificación a la siguiente ronda del torneo.

Por su parte, los escoceses debutaron con un triunfo por la mínima sobre el elenco centroamericano y cayeron por el mismo marcador en al segunda jornada frente a Marruecos, por lo que de caer en el último partido podrían clasificar como mejores terceros a los dieciseisavos de final.

¿Qué canal transmite Escocia vs Brasil EN VIVO?

El compromiso entre Escocia y Brasil será transmitido por televisión abierta, TV de pago y también vía streaming.

Televisión abierta: Chilevisión y Chilevisión 4K

TV de pago: DSports 610/1610 y DirecTV 4K

Streaming: DGO, Amazon Prime Video, Chilevisión Web, Paramount+, DAZN y Disney+ Premium

¿A qué hora juegan Escocia vs Brasil?

Escocia y Brasil se enfrentan este miércoles 24 de junio a las 18:00 horas de Chile en el Estadio Miami

Fecha: Miércoles 24 de junio de 2026

Hora: 18:00 horas de Chile

Estadio: Miami

El duelo corresponde a la fecha 3 del Grupo C del Mundial 2026.

¿Dónde ver Escocia vs Brasil ONLINE por streaming?

El cruce entre Escocia vs Brasil tendrá transmisión online en diversas plataformas de streaming

DGO

Chilevisión Web

Amazon Prime Video

Paramount+

DAZN

Disney+ Premium

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¿Dónde ver GRATIS Escocia vs Brasil?

El encuentro entre Escocia y Brasil tendrá transmisión gratis en nuestro país a través de Chilevisión y Chilevisión 4K. Además, se podrá sintonizar en la TV de pago en DSPorts y DirecTV 4K, y en las plataformas de streaming DGO, Chilevisión Web, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN y Disney+ Premium.

¿Cómo está el Grupo C del Mundial 2026?

El Grupo C está liderado por Brasil con 4 puntos, seguido de Marruecos con la misma cantidad de unidades, aunque con peor diferencia de gol. En el tercer lugar aparece Escocia con tres puntos y cierra todo Haití con cero.