Escocia y Brasil se enfrentan este miércoles 24 de junio a las 18:00 horas en el Estadio Miami por la última jornada del Grupo C del Mundial 2026. Este asoma como uno de los cruces más atractivos de la jornada, considerando que los sudamericanos tienen cuatro unidades y los europeos tres.
Tras un dubitativo arranque, la Verdeamarela dejó atrás los fantasmas ante Haití, elenco al que goleó por 3-0 para subir hasta lo más alto del grupo y encaminar su clasificación a la siguiente ronda del torneo.
Por su parte, los escoceses debutaron con un triunfo por la mínima sobre el elenco centroamericano y cayeron por el mismo marcador en al segunda jornada frente a Marruecos, por lo que de caer en el último partido podrían clasificar como mejores terceros a los dieciseisavos de final.
¿Qué canal transmite Escocia vs Brasil EN VIVO?
El compromiso entre Escocia y Brasil será transmitido por televisión abierta, TV de pago y también vía streaming.
- Televisión abierta: Chilevisión y Chilevisión 4K
- TV de pago: DSports 610/1610 y DirecTV 4K
- Streaming: DGO, Amazon Prime Video, Chilevisión Web, Paramount+, DAZN y Disney+ Premium
¿A qué hora juegan Escocia vs Brasil?
Escocia y Brasil se enfrentan este miércoles 24 de junio a las 18:00 horas de Chile en el Estadio Miami
- Fecha: Miércoles 24 de junio de 2026
- Hora: 18:00 horas de Chile
- Estadio: Miami
El duelo corresponde a la fecha 3 del Grupo C del Mundial 2026.
¿Dónde ver Escocia vs Brasil ONLINE por streaming?
El cruce entre Escocia vs Brasil tendrá transmisión online en diversas plataformas de streaming
- DGO
- Chilevisión Web
- Amazon Prime Video
- Paramount+
- DAZN
- Disney+ Premium
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¿Dónde ver GRATIS Escocia vs Brasil?
El encuentro entre Escocia y Brasil tendrá transmisión gratis en nuestro país a través de Chilevisión y Chilevisión 4K. Además, se podrá sintonizar en la TV de pago en DSPorts y DirecTV 4K, y en las plataformas de streaming DGO, Chilevisión Web, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN y Disney+ Premium.
¿Cómo está el Grupo C del Mundial 2026?
El Grupo C está liderado por Brasil con 4 puntos, seguido de Marruecos con la misma cantidad de unidades, aunque con peor diferencia de gol. En el tercer lugar aparece Escocia con tres puntos y cierra todo Haití con cero.
|Ranking – World Cup Grp. C – 2026/2026
|#
|Team
|Pts
|P
|W
|D
|L
|Diff
|GF
|GA
|
1
|Brasil
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|4
|1
|
2
|Marruecos
|4
|2
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|
3
|Escocia
|3
|2
|1
|0
|1
|-1
|1
|1
|
4
|Haití
|0
|2
|0
|0
|2
|-8
|0
|4