Escocia y Brasil se enfrentan este miércoles 24 de junio a las 18:00 horas en el Estadio Miami por la última jornada del Grupo C del Mundial 2026. Este asoma como uno de los cruces más atractivos de la jornada, considerando que los sudamericanos tienen cuatro unidades y los europeos tres.

Tras un dubitativo arranque, la Verdeamarela dejó atrás los fantasmas ante Haití, elenco al que goleó por 3-0 para subir hasta lo más alto del grupo y encaminar su clasificación a la siguiente ronda del torneo.

Por su parte, los escoceses debutaron con un triunfo por la mínima sobre el elenco centroamericano y cayeron por el mismo marcador en al segunda jornada frente a Marruecos, por lo que de caer en el último partido podrían clasificar como mejores terceros a los dieciseisavos de final.

¿Qué canal transmite Escocia vs Brasil EN VIVO?

El compromiso entre Escocia y Brasil será transmitido por televisión abierta, TV de pago y también vía streaming.

  • Televisión abierta: Chilevisión y Chilevisión 4K
  • TV de pago: DSports 610/1610 y DirecTV 4K
  • Streaming: DGO, Amazon Prime Video, Chilevisión Web, Paramount+, DAZN y Disney+ Premium

¿A qué hora juegan Escocia vs Brasil?

Escocia y Brasil se enfrentan este miércoles 24 de junio a las 18:00 horas de Chile en el Estadio Miami

  • Fecha: Miércoles 24 de junio de 2026
  • Hora: 18:00 horas de Chile
  • Estadio: Miami

El duelo corresponde a la fecha 3 del Grupo C del Mundial 2026.

¿Dónde ver Escocia vs Brasil ONLINE por streaming?

El cruce entre Escocia vs Brasil tendrá transmisión online en diversas plataformas de streaming

  • DGO
  • Chilevisión Web
  • Amazon Prime Video
  • Paramount+
  • DAZN
  • Disney+ Premium

Para acceder al contenido debes tener una suscripción activa.

¿Dónde ver GRATIS Escocia vs Brasil?

El encuentro entre Escocia y Brasil tendrá transmisión gratis en nuestro país a través de Chilevisión y Chilevisión 4K. Además, se podrá sintonizar en la TV de pago en DSPorts y DirecTV 4K, y en las plataformas de streaming DGO, Chilevisión Web, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN y Disney+ Premium.

¿Cómo está el Grupo C del Mundial 2026?

El Grupo C está liderado por Brasil con 4 puntos, seguido de Marruecos con la misma cantidad de unidades, aunque con peor diferencia de gol. En el tercer lugar aparece Escocia con tres puntos y cierra todo Haití con cero.

Ranking – World Cup Grp. C – 2026/2026
# Team Pts P W D L Diff GF GA
1
Brasil 4 2 1 1 0 2 4 1
2
Marruecos 4 2 1 1 0 0 2 1
3
Escocia 3 2 1 0 1 -1 1 1
4
Haití 0 2 0 0 2 -8 0 4

Así puedes seguir a Al Aire Libre en Google Discover en solo segundos y recibe todas las noticias deportivas