Bosnia y Herzegovina y Catar se enfrentan en el último partido el Grupo B del Mundial 2026 este miércoles 24 de junio a las 15:00 horas en el Estadio Seattle. Ambas escuadras llegan a este compromiso con 1 puntos, por lo que buscarán su primer triunfo en el torneo. A la misma hora, pero en el BC Place de Vancouver, Suiza y Canadá definirán al primer lugar del grupo.
El elenco europeo se estrenó con un empate 1-1 ante Canadá, sin embargo, en la segunda fecha sufrió una dolorosa caída por 4-1 ante Suiza, con la cual complicó su clasificación a la próxima ronda.
Por su parte, los cataríes lograron una heroica igualdad ante los suizos en su debut, pero en la segunda jornada fueron aplastados por 6-0 ante uno de los locales en esta Copa del Mundo.
¿Qué canal transmite Bosnia y Herzegovina vs Catar EN VIVO?
El encuentro entre Bosnia y Herzegovina y Catar será transmitido en vivo en Chile a través de la TV de pago y diversas plataformas de streaming.
- TV de pago: DSports 2 612/1612
- Streaming: DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN
¿A qué hora juegan Bosnia y Herzegovina vs Catar?
Bosnia y Herzegovina y Catar se enfrentan este miércoles 24 de junio a las 15:00 horas de Chile en el Estadio de Dallas.
- Fecha: Miércoles 24 de junio de 2026
- Hora: 15:00 horas de Chile
- Estadio: Seattle
El cruce entre ambas selecciones corresponde a la fecha 3 del Grupo B del Mundial 2026.
¿Dónde ver Bosnia y Herzegovina vs Catar ONLINE por streaming?
El enfrentamiento entre Bosnia y Herzegovina y Catar será transmitido en streaming por diferentes plataformas.
- DGO
- Amazon Prime Video
- Paramount+
- DAZN
Para acceder al partido debes tener una suscripción activa.
¿Dónde ver GRATIS Bosnia y Herzegovina vs Catar?
El compromiso entre Bosnia y Herzegovina y Catar no será transmitido gratis en Chile. Eso sí, se podrá ver por las plataformas de streaming de DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN, además de DSports 2 en la televisión de pago.
¿Cómo está el Grupo B del Mundial 2026?
Bosnia y Herzegovina y Catar tienen un punto en el Grupo B, mientras que Canadá y Suiza tienen cuatro unidades.
|Ranking – World Cup Grp. B – 2026/2026
|#
|Team
|Pts
|P
|W
|D
|L
|Diff
|GF
|GA
|
1
|Canadá
|4
|2
|1
|1
|0
|5
|7
|1
|
2
|Suiza
|4
|2
|1
|1
|0
|1
|5
|2
|
3
|Bosnia y Herzegovina
|1
|2
|0
|1
|1
|-8
|2
|5
|
4
|Catar
|1
|2
|0
|1
|1
|-13
|1
|7