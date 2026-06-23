Bosnia y Herzegovina y Catar se enfrentan en el último partido el Grupo B del Mundial 2026 este miércoles 24 de junio a las 15:00 horas en el Estadio Seattle. Ambas escuadras llegan a este compromiso con 1 puntos, por lo que buscarán su primer triunfo en el torneo. A la misma hora, pero en el BC Place de Vancouver, Suiza y Canadá definirán al primer lugar del grupo.

El elenco europeo se estrenó con un empate 1-1 ante Canadá, sin embargo, en la segunda fecha sufrió una dolorosa caída por 4-1 ante Suiza, con la cual complicó su clasificación a la próxima ronda.

Por su parte, los cataríes lograron una heroica igualdad ante los suizos en su debut, pero en la segunda jornada fueron aplastados por 6-0 ante uno de los locales en esta Copa del Mundo.

¿Qué canal transmite Bosnia y Herzegovina vs Catar EN VIVO?

El encuentro entre Bosnia y Herzegovina y Catar será transmitido en vivo en Chile a través de la TV de pago y diversas plataformas de streaming.

TV de pago: DSports 2 612/1612

Streaming: DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN

¿A qué hora juegan Bosnia y Herzegovina vs Catar?

Bosnia y Herzegovina y Catar se enfrentan este miércoles 24 de junio a las 15:00 horas de Chile en el Estadio de Dallas.

Fecha: Miércoles 24 de junio de 2026

Hora: 15:00 horas de Chile

Estadio: Seattle

El cruce entre ambas selecciones corresponde a la fecha 3 del Grupo B del Mundial 2026.

¿Dónde ver Bosnia y Herzegovina vs Catar ONLINE por streaming?

El enfrentamiento entre Bosnia y Herzegovina y Catar será transmitido en streaming por diferentes plataformas.

DGO

Amazon Prime Video

Paramount+

DAZN

Para acceder al partido debes tener una suscripción activa.

¿Dónde ver GRATIS Bosnia y Herzegovina vs Catar?

El compromiso entre Bosnia y Herzegovina y Catar no será transmitido gratis en Chile. Eso sí, se podrá ver por las plataformas de streaming de DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN, además de DSports 2 en la televisión de pago.

¿Cómo está el Grupo B del Mundial 2026?

Bosnia y Herzegovina y Catar tienen un punto en el Grupo B, mientras que Canadá y Suiza tienen cuatro unidades.