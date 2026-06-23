Suiza y Canadá cierran el Grupo B del Mundial 2026 este miércoles 24 de junio a las 15:00 horas en el Estadio BC Place Vancouver. Ambos elencos llegan a este partido con 4 puntos, por lo que decidirán quién clasificará primero a la siguiente ronda.

En simultáneo se jugará el otro compromiso del grupo, puesto que Bosnia y Herzegovina se medirá a Catar en el Estadio Seattle. Este será el primer grupo que se defina en esta edición de la Copa del Mundo.

El conjunto suizo viene de golear a Bosnia por 4-1, mientras que los norteamericanos dejaron atrás su deslucido debut en el certamen e hicieron lo propio ante los cataríes, a quienes les pasaron por encima con un cómodo 6-0 para encaminar su clasificación.

¿Qué canal transmite Suiza vs Canadá EN VIVO?

El duelo entre Suiza y Canadá será transmitido en vivo en Chile a través de la TV de pago y diversas plataformas de streaming.

TV de pago: DSports 610/1610 y DirecTV 4k

Streaming: DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN

¿A qué hora juegan Suiza vs Canadá?

Suiza y Canadá juegan este miércoles 24 de junio a las 15:00 horas de Chile en el BC Place de Vancouver.

Fecha: Miércoles 24 de junio de 2026

Hora: 15:00 horas de Chile

Estadio: BC Place de Vancouver

El partido es válido por la fecha 3 del Grupo B del Mundial 2026.

¿Dónde ver Suiza vs Canadá ONLINE por streaming?

El compromiso entre Suiza y Canadá se podrá ver a través de diversas plataformas de streaming.

DGO

Amazon Prime Video

Paramount+

DAZN

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¿Dónde ver GRATIS Suiza vs Canadá?

El cruce entre Suiza y Canadá no tendrá transmisión gratis en Chile. Sin embargo, se podrá sintonizar en TV pago en DSports y DirecTV 4k, y en las plataformas de streaming DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN.

¿Cómo está el Grupo B del Mundial 2026?

Tanto Canadá como Suiza tienen 4 puntos y definirán al líder del Grupo B. Más atrás aparecen Bosnia y Herzegovina y Catar con una unidad.