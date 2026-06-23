Suiza y Canadá cierran el Grupo B del Mundial 2026 este miércoles 24 de junio a las 15:00 horas en el Estadio BC Place Vancouver. Ambos elencos llegan a este partido con 4 puntos, por lo que decidirán quién clasificará primero a la siguiente ronda.
En simultáneo se jugará el otro compromiso del grupo, puesto que Bosnia y Herzegovina se medirá a Catar en el Estadio Seattle. Este será el primer grupo que se defina en esta edición de la Copa del Mundo.
El conjunto suizo viene de golear a Bosnia por 4-1, mientras que los norteamericanos dejaron atrás su deslucido debut en el certamen e hicieron lo propio ante los cataríes, a quienes les pasaron por encima con un cómodo 6-0 para encaminar su clasificación.
¿Qué canal transmite Suiza vs Canadá EN VIVO?
El duelo entre Suiza y Canadá será transmitido en vivo en Chile a través de la TV de pago y diversas plataformas de streaming.
- TV de pago: DSports 610/1610 y DirecTV 4k
- Streaming: DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN
¿A qué hora juegan Suiza vs Canadá?
Suiza y Canadá juegan este miércoles 24 de junio a las 15:00 horas de Chile en el BC Place de Vancouver.
- Fecha: Miércoles 24 de junio de 2026
- Hora: 15:00 horas de Chile
- Estadio: BC Place de Vancouver
El partido es válido por la fecha 3 del Grupo B del Mundial 2026.
¿Dónde ver Suiza vs Canadá ONLINE por streaming?
El compromiso entre Suiza y Canadá se podrá ver a través de diversas plataformas de streaming.
- DGO
- Amazon Prime Video
- Paramount+
- DAZN
Para acceder al contenido debes tener una suscripción activa en alguna de estas.
¿Dónde ver GRATIS Suiza vs Canadá?
El cruce entre Suiza y Canadá no tendrá transmisión gratis en Chile. Sin embargo, se podrá sintonizar en TV pago en DSports y DirecTV 4k, y en las plataformas de streaming DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN.
¿Cómo está el Grupo B del Mundial 2026?
Tanto Canadá como Suiza tienen 4 puntos y definirán al líder del Grupo B. Más atrás aparecen Bosnia y Herzegovina y Catar con una unidad.
|Ranking – World Cup Grp. B – 2026/2026
|#
|Team
|Pts
|P
|W
|D
|L
|Diff
|GF
|GA
|
1
|Canadá
|4
|2
|1
|1
|0
|5
|7
|1
|
2
|Suiza
|4
|2
|1
|1
|0
|1
|5
|2
|
3
|Bosnia y Herzegovina
|1
|2
|0
|1
|1
|-8
|2
|5
|
4
|Catar
|1
|2
|0
|1
|1
|-13
|1
|7