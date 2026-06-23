Marruecos y Haití se miden este miércoles 24 de junio a las 18:00 horas en el Estadio Atlanta por la última fecha del Grupo C del Mundial 2026. Los marroquíes buscan quedarse con el liderato del grupo, mientras que los centroamericanos quieren conseguir su primera victoria en una Copa del Mundo.

El combinado africano llega a este encuentro tras igualar 1-1 en el debut ante Brasil y luego de vencer por la cuenta mínima a Escocia en su último partido, por lo que suma 4 puntos.

Por su parte, el seleccionado haitiano registra dos derrotas al hilo. La primera ante los escoceses por la cuenta mínima y la segunda ante la Verdeamarela por un marcador de 3-0.

¿Qué canal transmite Marruecos vs Haití EN VIVO?

El cruce entre Marruecos y Haití se podrá sintonizar por televisión de pago y también a través de streaming.

TV de pago: DSports+ Plus 613/1613

Streaming: DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN

¿A qué hora juegan Marruecos vs Haití?

Marruecos y Haití juegan este miércoles 24 de junio a las 18:00 horas de Chile en el Estadio Atlanta

Fecha: Miércoles 24 de junio de 2026

Hora: 18:00 horas de Chile

Estadio: Atlanta

Este partido es válido por la fecha 3 del Grupo C del Mundial 2026

¿Dónde ver Marruecos vs Haití ONLINE por streaming?

El compromiso entre Marruecos vs Haití será transmitido a través de diversas plataformas de streaming.

DGO

Amazon Prime Video

Paramount+

DAZN

Para poder sintonizar el partido debes tener una suscripción activa en alguna de las plataformas.

¿Dónde ver GRATIS Marruecos vs Haití?

Marruecos vs Haití no tendrá transmisión gratis en Chile. Sin embargo, se podrá seguir en vivo a través de DSports+ Plus en la televisión de pago, y vía streaming en DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.

¿Cómo está el Grupo C del Mundial 2026?

El Grupo C del Mundial 2026 está liderado por Brasil con 4 puntos. Más atrás está Marruecos con los mismos puntos, pero con una diferencia de gol menor. En el tercer lugar está Escocia con 3 unidades y Haití cierra todo con cero.