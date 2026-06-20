España y Arabia Saudita chocan en la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026, en un compromiso pactado para este domingo 21 de junio a las 12:00 horas de Chile en Atlanta.

La Roja europea necesita sí o sí el triunfo tras empatar de forma sorpresiva ante Cabo Verde en su debut sin goles, mientras que los saudís pueden conformarse con la igualdad tras firmar tablas en el estreno con Uruguay y pensando que juegan en la última fecha precisamente ante los africanos.

¿Qué canal transmite España vs Arabia Saudita EN VIVO?

El partido del Grupo H del Mundial 2026 tendrá transmisión por TV abierta, TV de pago y plataformas de streaming en Chile.

TV abierta: Chilevisión y Chilevisión 4K

TV de pago: DSports 610/1610 y DIRECTV 4K

Streaming: DGO, Amazon Prime Video, Chilevisión Web, Disney+ Premium, Paramount+ y DAZN

¿A qué hora juegan España vs Arabia Saudita?

España vs Arabia Saudita se juega este domingo 21 de junio a las 12:00 horas de Chile.

Fecha: Domingo 21 de junio de 2026

Hora: 12:00 horas de Chile

Estadio: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (Estados Unidos)

El compromiso corresponde a la segunda fecha del Grupo H de la Copa del Mundo 2026, certamen que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá. El juez del encuentro será el brasileño Raphael Claus.

¿Dónde ver España vs Arabia Saudita ONLINE por streaming?

El encuentro estará disponible a través de distintas plataformas digitales en Chile.

DGO

Amazon Prime Video

Chilevisión Web

Disney+ Premium

Paramount+

DAZN

Para acceder, hay que ingresar con una cuenta activa en cada plataforma. En el caso de Chilevisión Web, la señal estará disponible de manera abierta en el sitio digital del canal.

¿Dónde ver GRATIS España vs Arabia Saudita?

España vs Arabia Saudita tendrá transmisión gratuita a través de Chilevisión.

El partido se podrá seguir sin costo por: Chilevisión y Chilevisión Web.

También estará disponible por las señales y plataformas de pago DSports, DIRECTV 4K, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, Disney+ Premium y DAZN.

¿Cómo está el Grupo H del Mundial 2026?

El Grupo H del Mundial 2026 está integrado por España, Arabia Saudita, Uruguay y Cabo Verde, y tras la primera fecha quedó completamente abierto, con los cuatro equipos sumando una unidad cada uno.