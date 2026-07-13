Datos Clave Partido clave: Francia vs España Transmisión: Chilevisión, Chilevisión Web, Chilevisión 4K, DSports, DGO, DIRECTV 4K, Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN Horario: Martes 14 de julio, 15:00 horas de Chile

Francia vs España vuelven a encontrarse en una instancia mayor, esta vez por un lugar en la final del Mundial 2026. El cruce tiene aroma a final anticipada: por un lado, una selección francesa que llega con campaña perfecta, ataque demoledor y Kylian Mbappé como bandera; por el otro, una España que ha sostenido su candidatura desde la posesión, la solidez defensiva y la aparición de Lamine Yamal como figura generacional.

El partido se jugará en el Estadio Dallas y reeditará una rivalidad reciente marcada por golpes españoles: la semifinal de la Eurocopa 2024 y la semifinal de la Liga de Naciones 2025. Pero esta Francia es distinta, más renovada, más vertical y con una estructura ofensiva que ya no depende solo de Mbappé. La Roja, en tanto, llega con la confianza de haber eliminado a Portugal y Bélgica en duelos cerrados, demostrando que también sabe ganar cuando el partido se vuelve áspero.

¿Qué canal transmite Francia vs España EN VIVO?

El partido entre Francia y España por las semifinales del Mundial 2026 será transmitido en Chile por TV abierta, TV de pago y streaming.

TV abierta:

Chilevisión

Chilevisión 4K

TV de pago:

DSports

DSports 610/1610 HD

DIRECTV 4K

Streaming:

DGO

Disney+ Premium

Chilevisión Web

Amazon Prime Video

Paramount+

DAZN

Cobertura online:

AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan Francia vs España?

Francia vs España se juega este martes 14 de julio a las 15:00 horas de Chile.

Fecha: Martes 14 de julio de 2026

Martes 14 de julio de 2026 Hora: 15:00 horas de Chile

15:00 horas de Chile Torneo: Copa Mundial de la FIFA 2026

Copa Mundial de la FIFA 2026 Fase: Semifinal

Semifinal Estadio: Estadio Dallas

Estadio Dallas Partido: Francia vs España

El ganador avanzará a la final del Mundial 2026 y enfrentará al vencedor de la otra semifinal, que será protagonizada por Inglaterra y Argentina.

¿Dónde ver Francia vs España ONLINE por streaming?

Francia vs España se podrá ver online a través de DGO, Disney+ Premium, Chilevisión Web, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.

Para seguir el partido por streaming, debes ingresar con una cuenta activa en alguna de las plataformas que tienen habilitada la transmisión del Mundial 2026. Además, podrás seguir la cobertura minuto a minuto en AlAireLibre.cl.

¿Dónde ver GRATIS Francia vs España?

Francia vs España sí tendrá transmisión gratuita por TV abierta en Chile.

El partido será emitido por Chilevisión y Chilevisión Web. También estará disponible en Chilevisión 4K, DSports, DGO, DIRECTV 4K, Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN. La cobertura online la podrás seguir EN VIVO y GRATIS en AlAireLibre.cl.

Formación de Francia vs España

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne; Adrien Rabiot, Manu Koné; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé.

DT: Didier Deschamps.

Francia llega con una versión mucho más dinámica que la vista en la Eurocopa 2024. Deschamps encontró equilibrio en un 4-2-3-1 que potencia la velocidad de Dembélé, el talento de Olise, la frescura de Doué y el peso decisivo de Mbappé en los metros finales.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Cucurella; Pedri, Rodri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal.

DT: Luis de la Fuente.

España sostendrá su libreto habitual: salida limpia, dominio de la pelota, presión tras pérdida y paciencia para encontrar espacios. Lamine Yamal será una de las grandes cartas ofensivas, mientras que Rodri, Pedri, Olmo y Baena aparecen como piezas centrales para controlar el ritmo del partido.

¿Quién es el árbitro de Francia vs España?

El árbitro del partido entre Francia y España será el salvadoreño Iván Barton.

Barton llega a la semifinal como uno de los jueces con mayor recorrido internacional de Centroamérica. En este Mundial ya dirigió partidos como Turquía vs Paraguay, Japón vs Suecia y Suiza vs Colombia, y ahora tendrá a su cargo uno de los cruces más importantes del torneo.

El juez también cuenta con experiencia en Copa Oro, Liga de Naciones de Concacaf, Juegos Olímpicos, Mundial de Clubes, Leagues Cup, Liga de Campeones de Concacaf y el Mundial de Qatar 2022.

¿Cómo llega Francia al partido con España?

Francia llega a la semifinal con campaña perfecta en el Mundial 2026 y con uno de los ataques más contundentes del torneo.

El equipo de Didier Deschamps ganó su grupo tras vencer 3-1 a Senegal, 3-0 a Irak y 4-1 a Noruega. Luego, en la fase eliminatoria, superó 3-0 a Suecia en dieciseisavos, derrotó 1-0 a Paraguay en octavos y venció 2-0 a Marruecos en cuartos de final.

La gran diferencia francesa está en su poder ofensivo. Mbappé sigue siendo la referencia principal, pero el equipo también encontró respuestas en Dembélé, Olise, Doué y Barcola. A eso se suma una defensa que ganó confianza con Koundé, Saliba, Upamecano y Digne, más la seguridad de Maignan en el arco.

¿Cómo llega España al partido con Francia?

España llega invicta y con una de las defensas más sólidas del Mundial 2026.

La Roja comenzó con un empate 0-0 ante Cabo Verde, luego goleó 4-0 a Arabia Saudita y cerró la fase de grupos con un triunfo 1-0 sobre Uruguay. En las rondas eliminatorias elevó el nivel: venció 3-0 a Austria, eliminó 1-0 a Portugal con un gol agónico de Mikel Merino y superó 2-1 a Bélgica en cuartos de final.

El equipo de Luis de la Fuente combina control, paciencia y eficacia. No siempre ha sido arrollador, pero ha mostrado temple para resolver partidos cerrados. Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena, Pedri y Rodri sostienen el volumen de juego de una selección que busca volver a una final mundialista por primera vez desde Sudáfrica 2010.

¿Cuál es el historial Francia vs España en Mundiales?

Francia y España solo registran un antecedente en Copas del Mundo.

El cruce fue en los octavos de final de Alemania 2006, cuando Francia ganó 3-1 en Hannover. David Villa abrió la cuenta de penal para España, pero Franck Ribéry, Patrick Vieira y Zinedine Zidane dieron vuelta el marcador para los franceses.

Aquel triunfo impulsó a Francia hasta la final de ese Mundial, donde terminó cayendo ante Italia en la definición por penales.

¿Cómo está el historial general entre Francia y España?

Francia y España se han enfrentado 38 veces en su historia, con ventaja para la Roja.

España registra 18 triunfos, Francia suma 13 victorias y otros 7 partidos terminaron empatados. La rivalidad se ha intensificado en los últimos años, especialmente por los cruces oficiales en semifinales.

En 2024, España eliminó a Francia en semifinales de la Eurocopa con un 2-1 marcado por un golazo de Lamine Yamal. En 2025, volvió a imponerse en semifinales de la Liga de Naciones por 5-4, en un partido frenético que dejó otra herida abierta para los franceses.

Cabe destacar que este cotejo también tendrá un foco inevitable: Kylian Mbappé contra Lamine Yamal. Mbappé llega como capitán de Francia, campeón del mundo en 2018 y uno de los futbolistas más decisivos de la última década. Lamine Yamal, en cambio, representa el presente y futuro de España, con apenas 18 años y una influencia cada vez mayor en partidos grandes.

Ambos ya se enfrentaron varias veces a nivel de clubes y selecciones, pero esta será la primera vez que lo hagan en una Copa del Mundo. Para Mbappé, el duelo representa la oportunidad de liderar otra final mundialista. Para Lamine, la opción de confirmar su irrupción definitiva en el escenario más importante del fútbol.

¿Qué equipo enfrenta al ganador de Francia vs España?

El ganador de Francia vs España avanzará a la final del Mundial 2026.

En la definición esperará el vencedor de la otra semifinal, que enfrentará a Inglaterra y Argentina. La final se jugará el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

El perdedor de esta semifinal deberá disputar el partido por el tercer puesto, programado para el sábado 18 de julio.

En resumen

Francia vs España se juega este martes 14 de julio a las 15:00 horas de Chile por las semifinales del Mundial 2026.

El partido será transmitido por Chilevisión, Chilevisión Web, Chilevisión 4K, DSports, DGO, DIRECTV 4K, Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN. También podrás seguir la cobertura online en AlAireLibre.cl.

Francia llega con campaña perfecta, Mbappé encendido y un ataque de élite. España aparece invicta, sólida y con Lamine Yamal como gran amenaza. El ganador jugará la final del Mundial 2026 ante Inglaterra o Argentina.