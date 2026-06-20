Nueva Zelanda y Egipto chocan por la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026, en un partido programado para este domingo 21 de junio a las 21:00 horas de Chile en Vancouver, y en el que los dos quieren escalar a cuatro puntos.
Los neozelandeses igualaron en el debut por 2-2 ante Irán, mientras que los egipcios le sacaron un punto a Bélgica, elenco que en esta jornada también firmó una paridad con los iraníes. Si hay un triunfo en este partido, el ganador será líder.
¿Qué canal transmite Nueva Zelanda vs Egipto EN VIVO?
El partido del Grupo H del Mundial 2026 no tendrá transmisión por TV abierta, pero sí en TV de pago y plataformas de streaming en Chile.
- TV abierta: No tiene
- TV de pago: DSports 610/1610 y DIRECTV 4K
- Streaming: DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN
¿A qué hora juegan Nueva Zelanda vs Egipto?
Nueva Zelanda vs Egipto se juega este domingo 21 de junio a las 18:00 horas de Chile.
- Fecha: Domingo 21 de junio de 2026
- Hora: 21:00 horas de Chile
- Estadio: Vancouver (Canadá)
El compromiso corresponde a la segunda fecha del Grupo G de la Copa del Mundo 2026, certamen que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.
¿Dónde ver Nueva Zelanda vs Egipto ONLINE por streaming?
El encuentro estará disponible a través de distintas plataformas digitales en Chile.
- DGO
- Amazon Prime Video
- Paramount+
- DAZN
Para acceder, hay que ingresar con una cuenta activa en cada plataforma.
¿Dónde ver GRATIS Nueva Zelanda vs Egipto?
Nueva Zelanda vs Egipto no tendrá transmisión gratuita.
También estará disponible por las señales y plataformas de pago DSports, DIRECTV 4K, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.
¿Cómo está el Grupo G del Mundial 2026?
El Grupo G del Mundial 2026 está integrado por Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda, y tras la primera fecha quedó completamente abierto, con los cuatro elencos sumando una unidad cada uno.
|Ranking – World Cup Grp. H – 2026/2026
|#
|Team
|Pts
|P
|W
|D
|L
|Diff
|GF
|GA
|
1
|Uruguay
|1
|1
|0
|1
|0
|-1
|1
|1
|
2
|Arabia Saudí
|1
|1
|0
|1
|0
|-1
|1
|1
|
3
|España
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|
4
|Cabo Verde
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0