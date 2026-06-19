La Copa Chile 2026 se toma la agenda del fútbol chileno: el torneo se reanuda en su tercera fecha y si en las dos primeras jornadas los protagonistas fueron los equipos del Ascenso, ahora se integran los clubes de Primera División, con los estrenos de Colo Colo, U de Chile y U Católica.

La fecha se disputará entre el viernes 19 y el domingo 21 de junio, con una programación cargada que no le da respiro al fútbol chileno tras la paralización del Campeonato Nacional.

Hay varios partidos que no tienen transmisión de TV, por lo que debes estar atento a la cobertura de Al Aire Libre.

Revisa los resultados de la Fecha 3 de la Copa Chile 2026

Viernes 19 de junio

Audax Italiano 0-1 Deportes Santa Cruz | Final | Estadio Bicentenario de La Florida. (Grupo G)

Deportes Santa Cruz | Final | Estadio Bicentenario de La Florida. (Grupo G) San Marcos de Arica 1-3 Deportes Limache | Final |. Estadio Carlos Dittborn. (Grupo A)

Sábado 20 de junio

Palestino vs Magallanes, 12:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna. (Grupo G)

Coquimbo Unido vs Deportes Iquique, 12:30 horas. Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso. (Grupo A)

Deportes Copiapó vs Universidad Católica, 15:00 horas. Estadio Luis Valenzuela Hermosilla. (Grupo B)

Cobreloa vs Cobresal, 15:00 horas. Estadio Zorros del Desierto. (Grupo C)

Deportes Recoleta vs Colo-Colo, 17:30 horas. Estadio Santa Laura Universidad SEK. (Grupo E)

Rangers de Talca vs Universidad de Concepción, 18:00 horas. Estadio Bicentenario Iván Azócar Bernales. (Grupo F)

Everton vs San Luis, 18:00 horas. Estadio Sausalito. (Grupo B)

Domingo 21 de junio