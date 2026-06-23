Sudáfrica y Corea del Sur definen su futuro en el Mundial 2026 en un partido que será clave para definir el segundo cupo del Grupo A. El cruce está pactado para este miércoles 24 de junio a las 21:00 horas de Chile en Monterrey, en simultáneo con el Chequia vs México.

Los coreanos tienen la primera opción, ya que si ganan o empatan lograrán avanzar de forma directa a dieciseisavos de final de la competición. Sudáfrica necesita un triunfo y también un tropiezo de los checos en paralelo, aunque un triunfo les puede pavimentar el camino como uno de los mejores terceros.

¿Qué canal transmite Sudáfrica vs Corea del Sur EN VIVO?

El partido del Grupo A del Mundial 2026 tendrá transmisión por TV abierta, TV de pago y plataformas de streaming en Chile.

TV abierta: No tiene

TV de pago: DSports 610/1610 y DIRECTV 4K

Streaming: DGO, Amazon Prime Video, Chilevisión Web, Paramount+ y DAZN

¿A qué hora juegan Sudáfrica vs Corea del Sur?

Sudáfrica vs Corea del Sur se juega este miércoles 24 de junio a las 21:00 horas de Chile.

Fecha: Miércoles 24 de junio de 2026

Hora: 21:00 horas de Chile

Estadio: Monterrey (México)

El compromiso corresponde a la tercera y última fecha del Grupo A de la Copa del Mundo 2026, certamen que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá. El juez del encuentro será el argentino Facundo Tello.

¿Dónde ver Sudáfrica vs Corea del Sur ONLINE por streaming?

El encuentro estará disponible a través de distintas plataformas digitales en Chile.

DGO

Amazon Prime Video

Paramount+

DAZN

Para acceder, hay que ingresar con una cuenta activa en cada plataforma.

¿Dónde ver GRATIS Sudáfrica vs Corea del Sur?

Sudáfrica vs Corea del Sur NO tendrá transmisión gratuita.

También estará disponible por las señales y plataformas de pago DSports, DIRECTV 4K, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.

¿Cómo está el Grupo A del Mundial 2026?

El Grupo A del Mundial 2026 está integrado por México, Corea del Sur, Sudáfrica y Chequia, y llega a la tercera fecha con el Tri ya clasificado a dieciseisavos como líder y con una pelea abierta entre los demás por el segundo cupo.