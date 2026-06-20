Uruguay y Cabo Verde chocan por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026, en un partido programado para este domingo 21 de junio a las 18:00 horas de Chile en Miami, compromiso en que ambos cuadros buscan su primera victoria en la competición.

La escuadra de Marcelo Bielsa igualó en su debut ante Arabia Saudita, en un duelo en que mostró un flojo nivel al inicio, pero mejoró en el segundo tiempo.

Por su parte, los africanos le sacaron una histórica igualdad a España, con el arquero Vozinha como gran figura, ilusionándose con avanzar al menos una ronda.

¿Qué canal transmite Uruguay vs Cabo Verde EN VIVO?

El partido del Grupo H del Mundial 2026 no tendrá transmisión por TV abierta, pero sí en TV de pago y plataformas de streaming en Chile.

TV abierta: No tiene

TV de pago: DSports 610/1610 y DIRECTV 4K

Streaming: DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN

¿A qué hora juegan Uruguay vs Cabo Verde?

Uruguay vs Cabo Verde se juega este domingo 21 de junio a las 18:00 horas de Chile.

Fecha: Domingo 21 de junio de 2026

Hora: 18:00 horas de Chile

Estadio: Miami (Estados Unidos)

El compromiso corresponde a la segunda fecha del Grupo H de la Copa del Mundo 2026, certamen que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá. El juez del encuentro será el noruego Espen Eskås.

¿Dónde ver Uruguay vs Cabo Verde ONLINE por streaming?

El encuentro estará disponible a través de distintas plataformas digitales en Chile.

DGO

Amazon Prime Video

Paramount+

DAZN

Para acceder, hay que ingresar con una cuenta activa en cada plataforma.

¿Dónde ver GRATIS Uruguay vs Cabo Verde?

Uruguay vs Cabo Verde no tendrá transmisión gratuita.

También estará disponible por las señales y plataformas de pago DSports, DIRECTV 4K, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.

¿Cómo está el Grupo H del Mundial 2026?

El Grupo H del Mundial 2026 está integrado por España, Arabia Saudita, Uruguay y Cabo Verde, y tras la primera fecha quedó completamente abierto, con los cuatro equipos sumando una unidad cada uno.