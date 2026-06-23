Datos Clave El fatal desenlace: Las autoridades confirmaron el fallecimiento de un hincha y el traslado de otras ocho personas a centros asistenciales con heridas de diversa consideración. El origen del desastre: La avalancha se produjo en la Plaza Al Hashimiya, donde miles de personas se agolparon para ver el partido en pantallas gigantes. El contexto deportivo: La tragedia ocurrió de forma paralela a la eliminación del equipo, que cayó por 2-1 ante el combinado argelino en Estados Unidos.

Lo que en los papeles estaba diseñado para ser una fiesta histórica y un desahogo de alegría nacional, terminó convirtiéndose en una de las jornadas más tristes en lo que va del Mundial 2026. La capital de Jordania, Amán, se vistió de luto la madrugada de este martes luego de que una masiva estampida humana cobrara la vida de un aficionado que se había congregado junto a miles de compatriotas para ver el decisivo duelo de Jordania vs Argelia. El fatídico incidente no solo enlutó la participación del país asiático en el torneo, sino que obligó a un despliegue de emergencia que hoy mantiene a las autoridades buscando respuestas.

¿Qué pasó en la estampida del partido Jordania vs Argelia por el Mundial?

El epicentro de la tragedia fue la emblemática Plaza Al Hashimiya, ubicada justo frente al histórico Anfiteatro Romano de Amán. Aprovechando el entusiasmo por la cita planetaria, el lugar había sido acondicionado con pantallas gigantes como parte de una iniciativa nacional para impulsar el comercio y reunir a los hinchas.

Sin embargo, el desborde de asistentes durante la transmisión del choque mundialista desencadenó una avalancha incontrolable. El portavoz de la Dirección de Seguridad Pública jordana, Amer al Sartawi, entregó la vocería oficial del dramático operativo:

“El personal de emergencia acudió al lugar y trasladó a nueve personas al hospital. Una de ellas falleció posteriormente a causa de sus heridas, mientras que el estado de las otras es estable”.

Las autoridades confirmaron que el cuerpo de la víctima fatal fue derivado al departamento forense para esclarecer la causa exacta del deceso, mientras se abrió una investigación urgente para determinar por qué fallaron los protocolos de control de multitudes en un evento de esta magnitud.

El dolor de un país: De la ilusión mundialista al luto

El impacto de la noticia generó una profunda conmoción en un país que estaba paralizado siguiendo a sus jugadores. La iniciativa de las pantallas gigantes se había replicado con total éxito y sin incidentes en otras ciudades turísticas como Jerash, Petra y Áqaba, lo que hace aún más incomprensible el desastre ocurrido en la capital.

La tragedia humana eclipsó por completo lo que ocurría sobre el césped en California. En lo estrictamente deportivo, Argelia se impuso por 2-1, sentenciando la eliminación del cuadro jordano de la Copa del Mundo.

Hoy, el resultado es una dolorosa anécdota. El plantel asiático deberá reponerse anímicamente para enfrentar su último partido del grupo ante Argentina, cargando con el peso de representar a una nación que pasó de la fiesta deportiva al duelo más doloroso.

Sigue en Alairelibre.cl la cobertura de este lamentable suceso y toda la actualidad de la Copa del Mundo.

Mundial Partidos del Mundial 2026 hoy, martes 23 de junio: Horarios y dónde ver en vivo en Chile El Mundial 2026 baja la cortina de la segunda fecha de la fase de grupos este martes

Leer →