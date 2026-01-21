Bruno Barticiotto entendió que a veces para avanzar había que retroceder un paso. Luego de una experiencia exigente en el Santos Laguna mexicano, el delantero chileno decidió volver a Argentina con una idea clara: aprovechar una segunda oportunidad que, esta vez, siente que sí está preparado para sostener.

Con 24 años, el atacante regresa a Talleres de Córdoba, club dueño de su pase, en un momento distinto de su carrera donde hay convicción, aprendizaje y una lectura más madura de su propio recorrido. En el entorno del jugador transmiten que la prioridad ya no pasa solo por convertir, sino por consolidarse dentro de un funcionamiento colectivo.

⚽ Bruno Barticiotto y la oportunidad que no quiere dejar pasar

El propio delantero fue claro al analizar su primera etapa en Talleres, marcada por la falta de continuidad. “En mi primer ciclo, no alcancé a tener ni seis meses continuos en la forma que yo quería”, reconoció, apuntando a que esta vez el foco está puesto en sentirse cómodo dentro del equipo.

Lejos de obsesionarse con las cifras, Barticiotto plantea otros objetivos: “Ahora tengo esta otra oportunidad y, más que los goles, quiero sentirme bien jugando, tener continuidad y que el equipo gane”.

🤩 “CUANDO NOS MUESTRA LOS TRABAJOS, TE DAS CUENTA EL JUGADOR QUE FUE”



⭐️ La admiración de Bruno Barticciotto sobre su técnico, Carlos Tévez pic.twitter.com/v7hnlpih1F — 351 Deportes (@351Deportes) January 20, 2026

🔑 “Soy otro jugador”: el impacto del paso por México y la figura de Tevez

El chileno no duda en marcar diferencias con su versión anterior. “Soy otro jugador. Nada que ver al que conocieron. Tengo una posición más propia, objetivos más claros y ambiciosos”, afirmó, valorando lo vivido fuera del país.

En ese proceso, la presencia de Carlos Tevez fue determinante. “Me llamó apenas terminé en México y fue una de las cosas que más me motivaron”, explicó, destacando además su influencia diaria: “Es uno de los mejores delanteros de esta época, verlo porque muestra cosas en los entrenamientos y te das cuenta del porqué. Nos da consejos”.