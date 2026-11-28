Estos son los partidos de fútbol de hoy, sábado 28 de noviembre, con su horario (hora de Chile) y el canal de TV que los transmite: 36 partidos (Liga de Primera, Primera B, MLS y Saudi Pro League, entre otros). Los canales se actualizan durante el día.
Liga de Primera
Primera B
MLS
Saudi Pro League
Championship
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Premier League
Ligue 1
Eredivisie
Copa Libertadores
Brasileirão
Programación completa del fútbol chileno, con resultados en vivo: partidos de hoy, horarios y dónde ver.