Estos son los partidos de fútbol de hoy, sábado 28 de noviembre, con su horario (hora de Chile) y el canal de TV que los transmite: 36 partidos (Liga de Primera, Primera B, MLS y Saudi Pro League, entre otros). Los canales se actualizan durante el día.

Liga de Primera

18:00 hrs Coquimbo Unido Deportes Limache TNT Sports MAX TNT Go Previa › 20:30 hrs Colo-Colo Deportes La Serena TNT Sports MAX TNT Go Previa ›

Primera B

18:00 hrs Magallanes San Marcos de Arica TNT Sports TNT Go Previa ›

MLS

0 – 1 Final Real Salt Lake Vancouver Whitecaps DIRECTV Sports MAX MLS Pass on Apple TV 14:30 hrs Charlotte Chicago Fire MLS Pass on Apple TV 16:30 hrs Houston Dynamo SJ Earthquakes MLS Pass on Apple TV 18:30 hrs Philadelphia Union New England MLS Pass on Apple TV 20:30 hrs Cincinnati Nashville SC MLS Pass on Apple TV 22:30 hrs Los Angeles FC St. Louis City MLS Pass on Apple TV

Saudi Pro League

0 – 1 EN VIVO Al Hazm Al Nassr DIRECTV Sports 11:20 hrs Al Ettifaq Al Hilal DIRECTV Sports

Championship

0 – 0 EN VIVO Preston North End Norwich City Disney+ Premium 12:00 hrs West Bromwich Albion Bristol City Disney+ Premium ESPN 7

LaLiga

10:00 hrs Real Betis Rayo Vallecano Disney+ Premium ESPN Previa › 12:15 hrs Málaga Athletic Club DAZN Paramount+ DIRECTV Sports 14:30 hrs Elche Atlético de Madrid DAZN Paramount+ Amazon Prime Video Previa › 17:00 hrs Real Madrid Deportivo Alavés Disney+ Premium ESPN

Serie A

11:00 hrs Frosinone Parma ESPN 2 Disney+ Premium 14:00 hrs Torino Lazio Disney+ Premium 16:45 hrs Inter Genoa ESPN 2 Disney+ Premium

Bundesliga

11:30 hrs Paderborn Schalke 04 Disney+ Premium 11:30 hrs FC Köln Elversberg Disney+ Premium 11:30 hrs Hamburger SV FC Bayern München Disney+ Premium ESPN Premium 11:30 hrs FSV Mainz 05 FC Union Berlin Disney+ Premium 14:30 hrs VfB Stuttgart Eintracht Frankfurt Disney+ Premium ESPN Premium

Premier League

12:00 hrs Manchester United Brentford Disney+ Premium ESPN 12:00 hrs Leeds United Coventry City Disney+ Premium 14:30 hrs Ipswich Town Aston Villa ESPN 2 Disney+ Premium

Ligue 1

13:15 hrs Angers SCO Lens Disney+ Premium 16:45 hrs Paris Saint Germain Lorient Disney+ Premium 16:45 hrs Nice Troyes Disney+ Premium 16:45 hrs Le Mans LOSC Lille Disney+ Premium 16:45 hrs Le Havre Strasbourg Disney+ Premium

Eredivisie

14:45 hrs PSV Go Ahead Eagles Disney+ Premium ESPN 7

Copa Libertadores

17:00 hrs Palmeiras Estudiantes Chilevision DIRECTV Sports

Brasileirão

21:00 hrs Botafogo Bahia Fanatiz Fanatiz1

Programación completa del fútbol chileno, con resultados en vivo: partidos de hoy, horarios y dónde ver.