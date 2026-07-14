Datos Clave Engaño total: Pedro “Chispa” Campos confesó que le hicieron firmar documentos falsificados para un supuesto traspaso millonario al fútbol de Egipto. Daño colateral: Su hermano también fue víctima de la misma estafa, llegando al extremo de rescindir su contrato en Chile para quedar finalmente cesante. Presente incierto: Tras un fugaz paso de tres meses por el fútbol brasileño a principios de año, el atacante se encuentra buscando club en el actual mercado.

El fútbol tiene un lado oscuro que pocas veces sale a la luz. Detrás de los goles y los traspasos millonarios, existen inescrupulosos que juegan con la ilusión de los deportistas. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Pedro “Chispa” Campos, delantero chileno y mundialista con La Roja Sub-17, quien decidió destapar una cruda historia personal.

En conversación con el streamer ‘La Orga 17’ (y cuyas declaraciones fueron recogidas por ADN Radio), el formado en Universidad Católica reveló el calvario que vivió durante la temporada pasada, cuando supuestos representantes le armaron una mentira perfecta que casi destruye su carrera.

¿Cómo fue la estafa que sufrió Pedro Chispa Campos?

El engaño internacional tenía como supuesto destino el fútbol de Egipto. La oferta era tentadora, tanto económica como deportivamente, por lo que el atacante no dudó en aceptar. Sin embargo, todo era una maqueta.

“El 2025 fue un año duro, porque yo tenía todo listo para irme a Egipto con mi familia, pero me estafaron, me hicieron firmar un contrato falso. Nunca me había pasado”, relató el ex jugador de Everton y Deportes Antofagasta.

Campos detalló el nivel de sofisticación del fraude, orquestado por un representante y un intermediario: “En el contrato salía lo que iba a ganar, dónde iba a vivir, la visa, la firma del jugador y la firma del club. Se veía todo legal”.

El daño colateral: Su hermano también quedó sin club

El drama familiar no terminó ahí. El ariete de 26 años reveló que los estafadores también contactaron a su hermano con una supuesta oferta para otro equipo egipcio, lo que lo llevó a tomar una drástica y lamentable decisión profesional.

“A los dos nos cagaron, pero eran distintos equipos. Mi hermano se salió de San Luis para irse a Egipto y yo tenía opciones de jugar en la Primera B. Cuando nos dimos cuenta de que era una estafa, ya había cerrado el periodo de transferencias. Me quedé sin nada. Fue penca”, confesó con amargura.

¿Dónde juega actualmente Pedro Campos en 2026?

Tras el duro golpe anímico y deportivo de quedar cesante por la estafa, Campos buscó reinventarse. En febrero de 2026, el “Chispa” logró firmar un contrato de corta duración con el Castanhal Esporte Clube de Brasil, buscando sumar los minutos perdidos.

No obstante, su aventura internacional duró menos de tres meses. Luego de que su equipo fuera eliminado en la Copa de Brasil y finalizara su participación en el Campeonato Paranaense, el delantero se desvinculó y regresó a Chile en abril acusando motivos de índole familiar.

Hoy, con 26 años y un currículum que incluye pasos por México, Chipre, Israel, Estados Unidos y Mongolia, Campos se encuentra libre y a la espera de que algún club del fútbol chileno le abra las puertas antes de que cierre el actual libro de pases en agosto, buscando su gran revancha personal.

En resumen

El futbolista chileno Pedro “Chispa” Campos reveló haber sido víctima de una brutal estafa en 2025, cuando falsos representantes le hicieron firmar un contrato falso para ir a jugar a Egipto. El engaño también afectó a su hermano, quien renunció a San Luis por la falsa promesa, dejando a ambos cesantes. Tras un breve paso por el fútbol de Brasil a inicios de 2026, Campos regresó a Chile y actualmente busca club para relanzar su carrera.

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