Datos Clave El partidazo de hoy: La agenda de este martes 14 de julio contempla la primera semifinal de la Copa del Mundo: Francia vs. España en el AT&T Stadium de Dallas. A un paso de la historia: Si Francia avanza, se convertirá en la tercera selección en la historia en jugar tres finales de Mundial consecutivas, igualando las gestas de Alemania (1982-1990) y Brasil (1994-2002). Opciones de final: El resultado de esta llave, sumado al choque de mañana entre Argentina e Inglaterra, dejará configurada una final de tintes épicos, con posibles revanchas de Qatar 2022 o de la reciente Eurocopa 2024.

El Mundial 2026 entra definitivamente en su recta final y este martes 14 de julio el planeta fútbol detendrá su marcha para presenciar el inicio de las semifinales. Atrás quedaron las sorpresas, las revelaciones y los días de descanso; hoy el césped del AT&T Stadium de Dallas será el escenario de una batalla táctica e histórica entre dos de las mejores selecciones del orbe. Francia, flamante número uno del Ranking FIFA, se enfrentará a una España que llega luciendo la mejor defensa del certamen, en un compromiso que determinará quién de los dos inscribe su nombre en la Gran Final del próximo 19 de julio. Para el público en territorio nacional, las opciones para no perderse ni un solo segundo de este clásico europeo están plenamente confirmadas, incluyendo cobertura por televisión de señal abierta.

Más allá del simple paso a la final, el choque de esta tarde esconde relatos fascinantes que añaden un morbo irresistible a la velada. Será la reedición de las recientes semifinales de la Eurocopa 2024 y la Liga de Naciones 2025, donde la “Roja” logró imponer sus términos ante los galos. Asimismo, el césped texano presenciará el undécimo capítulo de una rivalidad individual que ya es un clásico moderno: el prodigio español Lamine Yamal intentará mantener su paternidad estadística sobre un Kylian Mbappé sediento de gloria, quien anhela arrastrar a “Les Bleus” a su tercera definición mundialista consecutiva. Mientras tanto, la FIFA y los fanáticos ya comienzan a proyectar los cuatro posibles caminos que culminarán con la entrega del trofeo más anhelado del deporte mundial.



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