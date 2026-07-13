Datos Clave ¡Increíble!: El Gol del Siglo de Maradona a Inglaterra debió ser anulado ¿Por qué?: En el inicio de la jugada hay una falta de José Luis Cuciuffo Si hubiera habido VAR: Probablemente habría retrocedido e invalidado el tanto

Argentina e Inglaterra se miden en una de las semifinales del Mundial 2026, duelo que tiene un tremendo morbo, no solo por el conflicto bélico que ambos países sostuvieron en su momento por las Islas Falkland Malvinas, sino porque será una de las secuelas del inolvidable encuentro que los dos elencos sostuvieron en México 1986, que fue triunfo por 2-1 a favor de los trasandinos.

En aquel compromiso la gran estrella fue Diego Armando Maradona, quien anotó un tanto con la “Mano de Dios” y el Gol del Siglo, partiendo desde la mitad de la cancha con balón dominado y eludió todos los rivales que se le pusieron por delante, incluido el arquero Peter Shilton. Por años pensamos que solo estaba viciado el tanto que anotó con su mano izquierda, pero ahora nos enteramos que con VAR la segunda conquista también pudo ser invalidada.

¿Por qué debió ser anulado el Gol del Siglo de Maradona a Inglaterra en México ’86?

En el inicio de la jugada que terminó en los pies de Diego Armando Maradona, hay una clara infracción de José Luis Cuciuffo para recuperar el balón, por lo que es probable que en la actualidad el VAR hubiera actuado y anulado el gol por el foul en el arranque de la secuencia.

Esto fue identificado por el periodista Fernando Agustín Tapia en Pauta de Juego: “Antes del pase de Enrique a Maradona, hay una recuperación de Argentina. Y hay una falta terrible de Cuchufo sobre un jugador inglés. O sea, parte de un foul. Si hubiese habido VAR en esa época, el gol debió ser anulado”.

¿Cuándo juegan Inglaterra vs Argentina en el Mundial 2026?

Argentina e Inglaterra se enfrentan este miércoles a las 15:00 horas de Chile en el estadio Atlanta por la segunda semifinal.

El ganador se enfrentará al quien se imponga en la otra llave de Francia vs España, que se juega un día antes a la misma hora.