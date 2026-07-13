Datos Clave Caos en Senegal: Llevaron a un ginecólogo como su médico oficial al Mundial 2026 Revelaron desconocimiento: “Es algo que descubrí tarde”, dijo el presidente de la Federación Pese a esto: Llegaron a dieciseisavos de final de la cita planetaria

Una de la selecciones participantes en el Mundial 2026 reveló que llevó a un ginecólogo como médico oficial del equipo, situación que se supo días después de su eliminación y que generó un escándalo en la opinión pública internacional.

El elenco que realizó esta acción fue Senegal, escuadra que superó la fase de grupos del torneo y llegó hasta los dieciseisavos de final, instancia en la que estuvo a minutos de eliminar a Bélgica, aunque los europeos terminaron reaccionando a tiempo para revertir un 2-0 en contra.

¿Por qué Senegal llevó a un ginecólogo al Mundial 2026?

La Federación Senegalesa de Fútbol aseguró que se dieron cuenta tarde que su médico oficial era ginecólogo, por lo que terminaron llevándolo al Mundial 2026, aunque sus labores en el equipo se extendieron por 10 años.

Así lo dio a conocer el presidente Abdoulaye Fall: “Nuestro médico no tiene el perfil académico necesario para acompañar a nuestros atletas. El doctor (Abdourahmane Alfred) Fedior es ginecólogo de formación, eso también es algo que descubrí tarde“.

😳🇸🇳 El Presidente de la Federación de Senegal reveló que el médico de la Selección que estuvo presente en el Mundial es GINECÓLOGO.



“ES ALGO QUE DESCUBRÍ TARDE”. 😅 pic.twitter.com/X27S2YNjsc — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 13, 2026

El caos en Senegal tras el Mundial 2026

Además de este gran detalle hubo otros sucesos como fallos en la gestión de delegación, en la logística y en la preparación física de los futbolistas que disputaron el Mundial 2026.

La Federación está en pie de guerra contra el técnico Pape Thiaw y su cuerpo técnico, por lo que inició un procedimiento de cese de funciones.