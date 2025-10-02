Universidad de Chile continúa trabajando de cara al 2026. Este jueves se reunió el directorio de Azul Azul para discutir, entre otras cosas, la conformación del plantel para la próxima temporada.

Si bien los azules ya aseguraron la continuidad de Javier Altamirano y otras tres figuras, también podrían sufrir algunas salidas, puesto que cuatro jugadores podrían abandonar el Centro Deportivo Azul a fin de año.

😨 U de Chile podría perder piezas clave

En el programa Pelota Parada de TNT Sports, el periodista Marcelo Díaz reveló que son cuatro los jugadores que podrían dejar la U de Chile a fin de año, ya sea por bajo rendimiento o para tener oportunidades en el extranjero.

El primero de ellos es Antonio Díaz, quien según el reportero, se analizará al término de la temporada si partirá a préstamo. A mediados de año tuvo la opción de salir, pero finalmente optó por quedarse, pero no ha sumado muchos minutos.

Sin embargo, lo que más preocupa a los universitarios son las posibles salidas de tres de sus piezas clave: Franco Calderón, Leandro Fernández y Lucas Assadi.

😱 Lucas Assadi podría partir de la U de Chile

De acuerdo a la citada fuente, tanto Calderón como Assadi están siendo seguidos desde el extranjero. El defensor, cuyo pase cuesta un millón de dólares, está en la órbita del fútbol trasandino. Mientras que el talentoso volante está siendo visto desde España, Brasil y Argentina.

Por último, Leandro Fernández, que tiene contrato hasta fines del 2026, podría evaluar su salida debido a que no está contento con su situación actual en el equipo, donde dejó de ser un inamovible y fue relegado a la banca.

