Bien acontecido arrancó este viernes en torno al fútbol chileno, y es que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) aplicó una severa sanción a siete sociedades anónimas deportivas, a cargo de clubes de nuestro país, debido a infringir constantemente sus deberes de información respecto a sus finanzas en los plazos establecidos.

Tal como se explica en el sitio web de la CMF, el castigo por estas infracciones van desde la “Censura” o el pago de 90 hasta 190 UF (7.5 millones de pesos aprox.), y en este hecho puntual son siete las sociedades apuntadas por la entidad, incluso una administra a un elenco de la Primera División del fútbol chileno.

#SancionesCMF | La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informa que su Consejo sancionó a siete Organizaciones Deportivas Profesionales (ODP), por infringir sus deberes de información continua.



De acuerdo a la Norma de Carácter General número 201′, la CFM indica que las ODP (Organizaciones Deportivas Profesionales) deben enviar su información financiera anual dentro del cuatrimestre próximo al cierre de este ejercicio anual, mientras que la información financiera trimestral debe presentarse en un plazo de 30 días desde el cierre de dicho trimestre en el calendario.

Entre los clubes que incumplieron con enviar su información financiera anual en 2024 se encuentran Barnechea, Melipilla, Magallanes y San Marcos de Arica. Estos clubes se exponen a una multa de 190 UF, es decir alrededor de 7.5 millones de pesos chilenos.

En tanto, Barnechea y Magallanes se repiten el plato en infringir la información trimestral hasta marzo de 2025, sumándose San Antonio Unido, Provincial Ovalle y Deportes Limache. En este caso la sanción es de 90 UF (3.5 millones aprox.), aunque en el caso de los ovallinos recibieron solo una censura.

De igual manera, los clubes involucrados en esta sanción pueden presentar un recurso de reposición dentro de un plazo de 5 días hábiles de ser notificados.