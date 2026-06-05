Rangers recibe a Santa Cruz en el Estadio Bicentenario Iván Azócar Bernales de Talca por la Fecha 15 de la Primera B 2026, compromiso en el que ambos elencos llegan con la urgencia de cortar sus malas rachas y escapar de la zona baja de la tabla de posiciones.

Los talquinos son colistas del campeonato y aún no saben de victorias en lo que va del torneo, mientras que los colchagüinos se ubican un poco más arriba, pero no ganan desde fines de marzo.

¿Quién transmite Rangers vs Santa Cruz por la Primera B 2026?

El compromiso entre Rangers y Santa Cruz se transmitirá en televisión a través de TNT Sports y vía streaming en HBO Max.

TV: TNT Sports

Streaming: TNT Sports en HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Rangers vs Santa Cruz por la Primera B 2026?

Rangers vs Santa Cruz juegan este sábado 6 de junio a las 20:30 horas en el estadio Bicentenario Iván Azócar Bernales de Talca por la Fecha 15 de la Primera B.

Estadio: Bicentenario Iván Azócar Bernales, Talca

Fecha: Sábado 6 de junio

Hora: 20:30 horas

Árbitros de Rangers vs Deportes Santa Cruz

Árbitro: Diego Flores

1er asistente: Eric Pizarro

2do asistente: Joaquín Arrue

4to árbitro: Héctor Jona

¿Cómo llegan Rangers vs Santa Cruz?

Rangers no lo está pasando bien: no cosecha victorias en la Primera B 2026 y tiene apenas tres puntos en toda la campaña en este torneo. Su último duelo fue derrota por 2-0 ante Cobreloa en Calama, duelo que fue el segundo del ciclo de Ivo Basay en la dirección técnica del club (también perdió 2-0 en su debut frente a Santiago Wanderers). El Hueso anunció que al final de la primera rueda hará una intertemporada.

Santa Cruz también está en un mal momento: tiene apenas un triunfo en el certamen y lo consiguió el lejano 21 de marzo ante Curicó Unido. En su duelo más reciente empató 1-1 ante Copiapó en casa, por lo que necesita los tres puntos con urgencia.

Formaciones de Rangers vs Deportes Santa Cruz

Formación de Rangers: Cristian Campestrini; Renato Valenzuela, Claudio Servetti, Sebastián Acuña; Manuel Vicuña, Gary Moya, Alejandro Márquez, Matías Cortés; Ignacio Ibáñez, Cristóbal Muñoz, Damián González. DT: Ivo Basay.

Formación de Deportes Santa Cruz: Juan Dobboletta; Icker Quiroz, Esteban Flores, Gino Alucema, Nazareno Romero; Diego Plaza, Felipe Orellana, Diego Acevedo; Mathías Pinto, Diego Arias, Nicolás Barrios. DT: Dalcio Giovagnoli.

Minuto a minuto de Cobreloa vs Rangers