Datos Clave Situación en la tabla: Rangers es el último de la Primera B 2026 y no ha ganado ningún partido en toda la temporada. Nuevo mando deportivo: Fabián Marzuca, exentrenador de Deportes Recoleta y Santiago Morning, fue designado gerente deportivo del club. Primer refuerzo: El volante Iván Rozas rescindió su contrato con Deportes Antofagasta para sumarse al plantel talquino.

Rangers de Talca cerró este lunes dos incorporaciones simultáneas que buscan frenar su mala campaña en la Primera B 2026: Fabián Marzuca como nuevo gerente deportivo y el volante Iván Rozas como primer refuerzo de la ventana de pases. El club talquino es último en la tabla y no ha sumado ninguna victoria en toda la temporada.

El contexto presiona: el sábado Rangers recibe a Deportes Santa Cruz en un duelo directo entre dos equipos en zona de descenso. Ivo Basay, quien asumió la dirección técnica el 19 de mayo como el tercer entrenador del año tras las salidas de Erwin Durán y Jaime Vera, deberá sumar sus primeros puntos con estos nuevos refuerzos ya disponibles.

¿Quién es Fabián Marzuca y qué rol cumplirá?

Marzuca llega con un perfil construido desde la cancha: fue entrenador de Deportes Recoleta y Santiago Morning, dos clubes donde trabajó en procesos de desarrollo dentro del fútbol chileno. Rangers lo presenta desde ese ángulo en su comunicado oficial, destacando que es “reconocido por su visión de desarrollo” y que asume “el desafío de aportar al crecimiento del club, fortaleciendo el proyecto deportivo del Rojinegro”.

Su llegada al cargo de gerente deportivo en plena lucha por la permanencia plantea una tensión clara: el club apuesta por un perfil formativo en el momento en que más necesita resultados inmediatos. La apuesta dice algo sobre cómo Rangers concibe su salida de la crisis, más allá de solo apagar el incendio del descenso.

¿Qué aporta Iván Rozas al mediocampo de Basay?

Por otro lado, Rozas rescindió su contrato con Deportes Antofagasta para incorporarse al cuadro talquino, convirtiéndose en el primer movimiento concreto de este mercado de emergencia. Su llegada apunta directamente a reforzar el mediocampo, el área donde Rangers ha mostrado mayores falencias en una racha que a estas alturas es la más negativa del torneo.

El partido del sábado ante Deportes Santa Cruz será un duelo visagra para los piducanos. Ambos clubes llegan a ese duelo con el mismo fantasma encima, pero Rangers lo hace con la presión adicional de ser el único equipo del campeonato que aún no conoce la victoria en 2026.