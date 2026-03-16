El debate sobre la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP) volvió a instalarse en el centro de la discusión del fútbol chileno, luego de una decisión que puede marcar el futuro de la administración de los clubes.

Durante los últimos días existía incertidumbre sobre el avance del proyecto en el Congreso. Sin embargo, el Gobierno de Chile definió finalmente su postura respecto al proceso legislativo que busca modificar el modelo actual del balompié nacional.

Gobierno anuncia suma urgencia a la reforma de la Ley SADP

El Gobierno confirmó que pondrá “suma urgencia” a la reforma de la Ley SADP, iniciativa que busca modernizar el funcionamiento de las sociedades anónimas en el fútbol chileno. La medida permitirá acelerar el trámite legislativo en el Congreso, priorizando la discusión para que el proyecto avance hacia su última votación en la Cámara de Diputados.

La información fue confirmada a través de un comunicado oficial, donde se explicó que la decisión se tomó tras revisar el contenido del proyecto y escuchar a los distintos actores vinculados al fútbol profesional.

El rol de Natalia Duco en el impulso a la reforma del fútbol chileno

La ministra del Deporte, Natalia Duco, fue la encargada de comunicar públicamente la decisión del Ejecutivo respecto al avance del proyecto. Según detalló el propio comunicado, la autoridad sostuvo reuniones con distintos representantes del mundo del fútbol para analizar los alcances de la iniciativa.

Entre los encuentros se cuentan conversaciones con el Sifup y con representantes de clubes del fútbol chileno, quienes participaron en el diálogo sobre los cambios que busca implementar la reforma.

Los cambios que busca la reforma a las Sociedades Anónimas Deportivas

El Gobierno explicó que la reforma pretende introducir modificaciones relevantes en el modelo de gestión del fútbol profesional chileno.

Modernizar el modelo de propiedad de los clubes

de los clubes Mejorar la transparencia en la administración

Terminar con la Multipropiedad de clubes en el fútbol chileno

Corregir problemas detectados en la legislación actual

“El Gobierno tiene la convicción de que esta reforma es necesaria, ya que moderniza el modelo de propiedad y gestión del fútbol chileno, aumenta la transparencia y corrige los problemas de la ley vigente”, señaló el documento oficial.

Con este paso, la iniciativa entra en una etapa decisiva dentro del Congreso, donde se definirá el futuro de una de las reformas más discutidas en el fútbol chileno durante los últimos años.