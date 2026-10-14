Los hinchas deberán armarse de paciencia. En lo que asomaba como uno de los fines de semana más atractivos del año por la recta final de los torneos, el fútbol chileno entró en un parón que dejó a la actividad reducida a su mínima expresión: apenas ocho partidos se disputarán en todo el país.
La increíble sequía de encuentros responde a un inusual cruce de factores organizativos, contingencias de seguridad pública y suspensiones de última hora que dejaron los estadios de Primera y Segunda División completamente vacíos.
¿Por qué no se juega el Campeonato Nacional este fin de semana?
La máxima categoría del fútbol chileno no verá acción este fin de semana producto de una mezcla de programación y contingencia. Originalmente, el calendario oficial reservó estos días exclusivamente para la gran final de la Copa de la Liga, certamen que entrega un cupo de “Chile 3” para la Copa Libertadores 2027.
A esto se sumó el “Efecto 18-O”. Las autoridades advirtieron que no habrá Carabineros disponibles durante el fin de semana por la conmemoración del inicio del Estallido Social, lo que obligó a despejar el calendario de los eventos de mayor masividad. Por lo mismo, el Campeonato Nacional recién volverá a la acción el viernes 23 de octubre, con el duelo entre Audax Italiano y Huachipato.
|Fri, Jan 30
|
Universidad Chile
|0 – 0
|
Audax Italiano
|Sat, Jan 31
|
Deportes Limache
|3 – 1
|
Colo-Colo
|Sat, Jan 31
|
Univ. Concepción
|1 – 0
|
Coquimbo Unido
|Sat, Jan 31
|
Cobresal
|1 – 0
|
Huachipato
|Sun, Feb 01
|
La Serena
|2 – 2
|
Universidad Católica
|Sun, Feb 01
|
Palestino
|1 – 1
|
Ñublense
|Mon, Feb 02
|
Everton
|06:00 PMLIVE
|
Unión La Calera
|Mon, Feb 02
|
O'Higgins
|2 – 1
|
Concepcion
|Fri, Feb 06
|
Audax Italiano
|3 – 0
|
Univ. Concepción
|Sat, Feb 07
|
Coquimbo Unido
|3 – 1
|
Palestino
|Sat, Feb 07
|
O'Higgins
|1 – 0
|
La Serena
|Sat, Feb 07
|
Colo-Colo
|2 – 0
|
Everton
|Sun, Feb 08
|
Huachipato
|2 – 1
|
Universidad Chile
|Sun, Feb 08
|
Ñublense
|1 – 1
|
Deportes Limache
|Sun, Feb 08
|
Universidad Católica
|2 – 0
|
Concepcion
|Mon, Feb 09
|
Unión La Calera
|08:00 PMLIVE
|
Cobresal
|Fri, Feb 13
|
Everton
|0 – 3
|
Huachipato
|Fri, Feb 13
|
Palestino
|0 – 0
|
Universidad Chile
|Sat, Feb 14
|
La Serena
|0 – 1
|
Coquimbo Unido
|Sat, Feb 14
|
Deportes Limache
|2 – 1
|
O'Higgins
|Sat, Feb 14
|
Cobresal
|3 – 2
|
Universidad Católica
|Sun, Feb 15
|
Univ. Concepción
|2 – 1
|
Concepcion
|Sun, Feb 15
|
Ñublense
|1 – 0
|
Audax Italiano
|Sun, Feb 15
|
Colo-Colo
|1 – 0
|
Unión La Calera
|Fri, Feb 20
|
Unión La Calera
|0 – 1
|
Ñublense
|Fri, Feb 20
|
Concepcion
|1 – 1
|
Cobresal
|Sat, Feb 21
|
Huachipato
|2 – 1
|
Palestino
|Sat, Feb 21
|
O'Higgins
|0 – 1
|
Colo-Colo
|Sat, Feb 21
|
Universidad Católica
|3 – 1
|
Coquimbo Unido
|Sun, Feb 22
|
La Serena
|1 – 1
|
Univ. Concepción
|Sun, Feb 22
|
Audax Italiano
|1 – 0
|
Everton
|Sun, Feb 22
|
Universidad Chile
|2 – 2
|
Deportes Limache
|Fri, Feb 27
|
Cobresal
|0 – 1
|
La Serena
|Fri, Feb 27
|
Unión La Calera
|3 – 0
|
Audax Italiano
|Sat, Feb 28
|
Coquimbo Unido
|0 – 1
|
Concepcion
|Sat, Feb 28
|
Deportes Limache
|3 – 0
|
Huachipato
|Sat, Feb 28
|
Palestino
|4 – 2
|
O'Higgins
|Sun, Mar 01
|
Univ. Concepción
|0 – 3
|
Everton
|Sun, Mar 01
|
Colo-Colo
|0 – 1
|
Universidad Chile
|Sun, Mar 01
|
Ñublense
|1 – 2
|
Universidad Católica
|Fri, Mar 06
|
La Serena
|3 – 0
|
Unión La Calera
|Fri, Mar 06
|
Concepcion
|0 – 2
|
Ñublense
|Sat, Mar 07
|
Huachipato
|1 – 3
|
Coquimbo Unido
|Sat, Mar 07
|
Everton
|1 – 0
|
Deportes Limache
|Sat, Mar 07
|
Audax Italiano
|0 – 1
|
Colo-Colo
|Sat, Mar 07
|
O'Higgins
|1 – 0
|
Universidad Católica
|Sun, Mar 08
|
Palestino
|4 – 2
|
Cobresal
|Mon, Mar 09
|
Universidad Chile
|1 – 1
|
Univ. Concepción
|Fri, Mar 13
|
Audax Italiano
|3 – 0
|
Concepcion
|Sat, Mar 14
|
Coquimbo Unido
|0 – 1
|
Universidad Chile
|Sat, Mar 14
|
Universidad Católica
|2 – 2
|
Everton
|Sun, Mar 15
|
Univ. Concepción
|1 – 0
|
Palestino
|Sun, Mar 15
|
Cobresal
|2 – 5
|
Deportes Limache
|Sun, Mar 15
|
Ñublense
|2 – 2
|
La Serena
|Mon, Mar 16
|
Unión La Calera
|3 – 3
|
O'Higgins
|Mon, Mar 16
|
Colo-Colo
|2 – 0
|
Huachipato
|Thu, Apr 02
|
Universidad Católica
|6 – 1
|
Palestino
|Fri, Apr 03
|
Coquimbo Unido
|3 – 2
|
Cobresal
|Fri, Apr 03
|
O'Higgins
|2 – 1
|
Audax Italiano
|Sat, Apr 04
|
Deportes Limache
|4 – 0
|
Unión La Calera
|Sat, Apr 04
|
Everton
|0 – 0
|
Ñublense
|Sun, Apr 05
|
Concepcion
|0 – 1
|
Colo-Colo
|Sun, Apr 05
|
Universidad Chile
|4 – 0
|
La Serena
|Mon, Apr 06
|
Huachipato
|5 – 1
|
Univ. Concepción
|Fri, Apr 10
|
O'Higgins
|0 – 2
|
Huachipato
|Sat, Apr 11
|
La Serena
|1 – 0
|
Everton
|Sat, Apr 11
|
Audax Italiano
|3 – 4
|
Universidad Católica
|Sat, Apr 11
|
Palestino
|1 – 0
|
Deportes Limache
|Sun, Apr 12
|
Ñublense
|1 – 0
|
Universidad Chile
|Sun, Apr 12
|
Univ. Concepción
|1 – 0
|
Cobresal
|Mon, Apr 13
|
Unión La Calera
|1 – 0
|
Concepcion
|Sun, May 03
|
Colo-Colo
|3 – 1
|
Coquimbo Unido
|Fri, Apr 17
|
Deportes Limache
|3 – 0
|
Univ. Concepción
|Sat, Apr 18
|
Everton
|0 – 0
|
Universidad Chile
|Sat, Apr 18
|
Concepcion
|3 – 3
|
La Serena
|Sun, Apr 19
|
Coquimbo Unido
|1 – 1
|
Ñublense
|Sun, Apr 19
|
Cobresal
|2 – 3
|
O'Higgins
|Sun, Apr 19
|
Colo-Colo
|0 – 1
|
Palestino
|Sun, Apr 19
|
Huachipato
|3 – 2
|
Audax Italiano
|Mon, Apr 20
|
Universidad Católica
|1 – 2
|
Unión La Calera
|Thu, Apr 23
|
Palestino
|0 – 1
|
Concepcion
|Fri, Apr 24
|
Unión La Calera
|1 – 2
|
Coquimbo Unido
|Fri, Apr 24
|
Audax Italiano
|2 – 2
|
Deportes Limache
|Sat, Apr 25
|
Ñublense
|0 – 2
|
O'Higgins
|Sat, Apr 25
|
Universidad Chile
|1 – 0
|
Universidad Católica
|Sun, Apr 26
|
La Serena
|0 – 0
|
Huachipato
|Sun, Apr 26
|
Univ. Concepción
|1 – 2
|
Colo-Colo
|Sun, Apr 26
|
Everton
|3 – 1
|
Cobresal
|Fri, May 15
|
Coquimbo Unido
|3 – 0
|
Audax Italiano
|Fri, May 15
|
Palestino
|5 – 1
|
La Serena
|Sat, May 16
|
O'Higgins
|0 – 1
|
Univ. Concepción
|Sat, May 16
|
Deportes Limache
|0 – 2
|
Universidad Católica
|Sun, May 17
|
Huachipato
|3 – 1
|
Unión La Calera
|Sun, May 17
|
Cobresal
|1 – 0
|
Universidad Chile
|Sun, May 17
|
Colo-Colo
|6 – 2
|
Ñublense
|Sun, May 17
|
Concepcion
|0 – 2
|
Everton
|Fri, May 22
|
Everton
|1 – 1
|
Coquimbo Unido
|Sat, May 23
|
Audax Italiano
|2 – 1
|
Cobresal
|Sat, May 23
|
Ñublense
|2 – 2
|
Univ. Concepción
|Sat, May 23
|
Unión La Calera
|1 – 2
|
Palestino
|Sun, May 24
|
Concepcion
|2 – 0
|
Huachipato
|Sun, May 24
|
La Serena
|4 – 1
|
Deportes Limache
|Sun, May 24
|
Universidad Católica
|1 – 2
|
Colo-Colo
|Thu, Jun 18
|
Universidad Chile
|2 – 0
|
O'Higgins
|Fri, May 29
|
Cobresal
|0 – 1
|
Ñublense
|Fri, May 29
|
Univ. Concepción
|0 – 0
|
Unión La Calera
|Sat, May 30
|
La Serena
|2 – 4
|
Colo-Colo
|Sat, May 30
|
Universidad Chile
|2 – 1
|
Concepcion
|Sun, May 31
|
Deportes Limache
|2 – 3
|
Coquimbo Unido
|Sun, May 31
|
Huachipato
|0 – 3
|
Universidad Católica
|Sun, May 31
|
O'Higgins
|2 – 3
|
Everton
|Sun, May 31
|
Palestino
|0 – 0
|
Audax Italiano
|Fri, Jun 12
|
Audax Italiano
|1 – 1
|
La Serena
|Sat, Jun 13
|
Coquimbo Unido
|0 – 0
|
O'Higgins
|Sat, Jun 13
|
Everton
|1 – 2
|
Palestino
|Sat, Jun 13
|
Colo-Colo
|3 – 0
|
Cobresal
|Sat, Jun 13
|
Ñublense
|2 – 2
|
Huachipato
|Sun, Jun 14
|
Concepcion
|3 – 2
|
Deportes Limache
|Sun, Jun 14
|
Unión La Calera
|2 – 2
|
Universidad Chile
|Sun, Jun 14
|
Universidad Católica
|5 – 1
|
Univ. Concepción
|Fri, Jul 24
|
Colo-Colo
|3 – 1
|
Deportes Limache
|Sat, Jul 25
|
Huachipato
|3 – 3
|
Cobresal
|Sat, Jul 25
|
Universidad Católica
|3 – 3
|
La Serena
|Sun, Jul 26
|
Ñublense
|2 – 0
|
Palestino
|Sun, Jul 26
|
Audax Italiano
|1 – 2
|
Universidad Chile
|Sun, Jul 26
|
Concepcion
|2 – 0
|
O'Higgins
|Mon, Jul 27
|
Unión La Calera
|1 – 1
|
Everton
|Wed, Sep 02
|
Coquimbo Unido
|1 – 0
|
Univ. Concepción
|Fri, Jul 31
|
Univ. Concepción
|0 – 1
|
Audax Italiano
|Sat, Aug 01
|
Cobresal
|4 – 0
|
Unión La Calera
|Sat, Aug 01
|
Everton
|3 – 4
|
Colo-Colo
|Sat, Aug 01
|
Palestino
|2 – 1
|
Coquimbo Unido
|Sun, Aug 02
|
Concepcion
|3 – 0
|
Universidad Católica
|Sun, Aug 02
|
La Serena
|1 – 2
|
O'Higgins
|Sun, Aug 02
|
Universidad Chile
|2 – 0
|
Huachipato
|Wed, Sep 02
|
Deportes Limache
|2 – 0
|
Ñublense
|Fri, Aug 07
|
Universidad Católica
|2 – 0
|
Cobresal
|Sat, Aug 08
|
Huachipato
|1 – 4
|
Everton
|Sat, Aug 08
|
Coquimbo Unido
|1 – 1
|
La Serena
|Sun, Aug 09
|
Concepcion
|1 – 0
|
Univ. Concepción
|Sun, Aug 09
|
O'Higgins
|1 – 3
|
Deportes Limache
|Sun, Aug 09
|
Unión La Calera
|1 – 2
|
Colo-Colo
|Sun, Aug 09
|
Universidad Chile
|2 – 1
|
Palestino
|Mon, Aug 10
|
Audax Italiano
|2 – 2
|
Ñublense
|Fri, Aug 14
|
Univ. Concepción
|0 – 2
|
La Serena
|Sat, Aug 15
|
Deportes Limache
|1 – 3
|
Universidad Chile
|Sat, Aug 15
|
Everton
|1 – 1
|
Audax Italiano
|Sun, Aug 16
|
Ñublense
|2 – 1
|
Unión La Calera
|Sun, Aug 16
|
Cobresal
|0 – 2
|
Concepcion
|Sun, Aug 16
|
Colo-Colo
|2 – 2
|
O'Higgins
|Mon, Aug 17
|
Palestino
|5 – 1
|
Huachipato
|Wed, Aug 26
|
Coquimbo Unido
|1 – 2
|
Universidad Católica
|Fri, Aug 21
|
Audax Italiano
|0 – 0
|
Unión La Calera
|Sat, Aug 22
|
Huachipato
|1 – 3
|
Deportes Limache
|Sat, Aug 22
|
Universidad Católica
|1 – 2
|
Ñublense
|Sun, Aug 23
|
La Serena
|3 – 3
|
Cobresal
|Sun, Aug 23
|
Concepcion
|1 – 1
|
Coquimbo Unido
|Sun, Aug 23
|
Universidad Chile
|1 – 2
|
Colo-Colo
|Sun, Aug 23
|
O'Higgins
|0 – 1
|
Palestino
|Mon, Aug 24
|
Everton
|3 – 1
|
Univ. Concepción
|Fri, Aug 28
|
Cobresal
|2 – 0
|
Palestino
|Sat, Aug 29
|
Deportes Limache
|0 – 3
|
Everton
|Sat, Aug 29
|
Ñublense
|0 – 1
|
Concepcion
|Sun, Aug 30
|
Univ. Concepción
|2 – 1
|
Universidad Chile
|Sun, Aug 30
|
Colo-Colo
|5 – 1
|
Audax Italiano
|Mon, Aug 31
|
Unión La Calera
|0 – 1
|
La Serena
|Mon, Aug 31
|
Universidad Católica
|3 – 2
|
O'Higgins
|Wed, Sep 16
|
Coquimbo Unido
|06:00 PMLIVE
|
Huachipato
|Fri, Sep 04
|
Concepcion
|0 – 1
|
Audax Italiano
|Sat, Sep 05
|
Everton
|0 – 1
|
Universidad Católica
|Sat, Sep 05
|
Universidad Chile
|4 – 2
|
Coquimbo Unido
|Sun, Sep 06
|
La Serena
|2 – 1
|
Ñublense
|Sun, Sep 06
|
O'Higgins
|2 – 1
|
Unión La Calera
|Sun, Sep 06
|
Huachipato
|0 – 0
|
Colo-Colo
|Sun, Sep 06
|
Palestino
|2 – 1
|
Univ. Concepción
|Mon, Sep 07
|
Deportes Limache
|3 – 0
|
Cobresal
|Sat, Sep 12
|
Ñublense
|1 – 3
|
Everton
|Sat, Sep 12
|
Cobresal
|3 – 2
|
Coquimbo Unido
|Sat, Sep 12
|
Palestino
|2 – 3
|
Universidad Católica
|Sun, Sep 13
|
La Serena
|0 – 3
|
Universidad Chile
|Sun, Sep 13
|
Colo-Colo
|1 – 1
|
Concepcion
|Sun, Sep 13
|
Audax Italiano
|1 – 0
|
O'Higgins
|Mon, Sep 14
|
Unión La Calera
|1 – 0
|
Deportes Limache
|Fri, Oct 02
|
Univ. Concepción
|0 – 2
|
Huachipato
|Sat, Oct 10
|
Cobresal
|1 – 1
|
Univ. Concepción
|Sat, Oct 10
|
Huachipato
|2 – 0
|
O'Higgins
|Sat, Oct 10
|
Universidad Católica
|08:00 PMLIVE
|
Audax Italiano
|Sun, Oct 11
|
Everton
|3 – 2
|
La Serena
|Sun, Oct 11
|
Coquimbo Unido
|5 – 2
|
Colo-Colo
|Sun, Oct 11
|
Concepcion
|1 – 1
|
Unión La Calera
|Sun, Oct 11
|
Deportes Limache
|2 – 2
|
Palestino
|Mon, Oct 12
|
Universidad Chile
|6 – 0
|
Ñublense
|Fri, Oct 23
|
Audax Italiano
|08:00 PM
|
Huachipato
|Sat, Oct 24
|
La Serena
|12:30 PM
|
Concepcion
|Sat, Oct 24
|
O'Higgins
|08:00 PM
|
Cobresal
|Sun, Oct 25
|
Ñublense
|12:30 PM
|
Coquimbo Unido
|Sun, Oct 25
|
Unión La Calera
|03:00 PM
|
Universidad Católica
|Sun, Oct 25
|
Palestino
|05:30 PM
|
Colo-Colo
|Sun, Oct 25
|
Univ. Concepción
|08:00 PM
|
Deportes Limache
|Mon, Oct 26
|
Universidad Chile
|08:00 PM
|
Everton
|Sat, Oct 31
|
Deportes Limache
|09:00 PM
|
Audax Italiano
|Sat, Oct 31
|
Concepcion
|09:00 PM
|
Palestino
|Sat, Oct 31
|
O'Higgins
|09:00 PM
|
Ñublense
|Sat, Oct 31
|
Colo-Colo
|09:00 PM
|
Univ. Concepción
|Sat, Oct 31
|
Cobresal
|09:00 PM
|
Everton
|Sat, Oct 31
|
Huachipato
|09:00 PM
|
La Serena
|Sat, Oct 31
|
Universidad Católica
|09:00 PM
|
Universidad Chile
|Sat, Oct 31
|
Coquimbo Unido
|09:00 PM
|
Unión La Calera
|Sat, Nov 07
|
Univ. Concepción
|09:00 PM
|
O'Higgins
|Sat, Nov 07
|
Audax Italiano
|09:00 PM
|
Coquimbo Unido
|Sat, Nov 07
|
Universidad Chile
|09:00 PM
|
Cobresal
|Sat, Nov 07
|
Universidad Católica
|09:00 PM
|
Deportes Limache
|Sat, Nov 07
|
Everton
|09:00 PM
|
Concepcion
|Sat, Nov 07
|
Ñublense
|09:00 PM
|
Colo-Colo
|Sat, Nov 07
|
Unión La Calera
|09:00 PM
|
Huachipato
|Sat, Nov 07
|
La Serena
|09:00 PM
|
Palestino
|Sat, Nov 21
|
Coquimbo Unido
|09:00 PM
|
Everton
|Sat, Nov 21
|
Univ. Concepción
|09:00 PM
|
Ñublense
|Sat, Nov 21
|
Huachipato
|09:00 PM
|
Concepcion
|Sat, Nov 21
|
Palestino
|09:00 PM
|
Unión La Calera
|Sat, Nov 21
|
Colo-Colo
|09:00 PM
|
Universidad Católica
|Sat, Nov 21
|
Cobresal
|09:00 PM
|
Audax Italiano
|Sat, Nov 21
|
Deportes Limache
|09:00 PM
|
La Serena
|Sat, Nov 21
|
O'Higgins
|09:00 PM
|
Universidad Chile
|Sat, Nov 28
|
Concepcion
|09:00 PM
|
Universidad Chile
|Sat, Nov 28
|
Everton
|09:00 PM
|
O'Higgins
|Sat, Nov 28
|
Unión La Calera
|09:00 PM
|
Univ. Concepción
|Sat, Nov 28
|
Colo-Colo
|09:00 PM
|
La Serena
|Sat, Nov 28
|
Universidad Católica
|09:00 PM
|
Huachipato
|Sat, Nov 28
|
Coquimbo Unido
|09:00 PM
|
Deportes Limache
|Sat, Nov 28
|
Ñublense
|09:00 PM
|
Cobresal
|Sat, Nov 28
|
Audax Italiano
|09:00 PM
|
Palestino
|Sat, Dec 05
|
O'Higgins
|09:00 PM
|
Coquimbo Unido
|Sat, Dec 05
|
La Serena
|09:00 PM
|
Audax Italiano
|Sat, Dec 05
|
Cobresal
|09:00 PM
|
Colo-Colo
|Sat, Dec 05
|
Huachipato
|09:00 PM
|
Ñublense
|Sat, Dec 05
|
Univ. Concepción
|09:00 PM
|
Universidad Católica
|Sat, Dec 05
|
Deportes Limache
|09:00 PM
|
Concepcion
|Sat, Dec 05
|
Palestino
|09:00 PM
|
Everton
|Sat, Dec 05
|
Universidad Chile
|09:00 PM
|
Unión La Calera
Se suspendió la Copa de la Liga: la final que no será
Si el Campeonato Nacional se detuvo para darle espacio a la final de la Copa de la Liga, lo lógico era que ese partido se robara las miradas. Sin embargo, el encuentro entre Coquimbo Unido y O’Higgins, fijado en el Claro Arena, fue suspendido a última hora.
La Delegación Presidencial Metropolitana no autorizó el recinto debido a los efectos del frente de mal tiempo y el aluvión ocurrido en Las Condes, rechazando además la opción alternativa del Estadio Santa Laura por motivos de seguridad.
La noticia desató la indignación en el norte. Pablo Ramírez, gerente deportivo de Coquimbo Unido, disparó con todo en diálogo con Al Aire Libre: “Es un hecho lamentable y muy grave para el fútbol chileno. Es una mancha compleja, pero Coquimbo Unido no es el organizador del espectáculo. Nosotros siempre estuvimos a disposición de jugar en cualquier recinto, en cualquier ciudad, con las restricciones que nos estaba poniendo la autoridad y eventualmente la ANFP”.
En la vereda contraria, el presidente de O’Higgins, Pablo Hoffmann, respaldó el freno: “Cómo están las cosas no era lo mejor (jugar). Había que decidir hoy día y las autoridades, con todo lo que está ocurriendo en estos momentos, no están atentas a eso”.
Segunda División de receso y los 8 partidos que salvan el fin de semana
Para rematar el pobre panorama, la Segunda División Profesional tampoco aportará encuentros. Su liguilla de ascenso se está disputando semana por medio, por lo que la Fecha 9 recién se jugará el próximo domingo 25 de octubre.
De esta forma, la Primera B será el único torneo profesional que verá acción. A falta de solo tres jornadas para el final, la categoría de plata se jugará con normalidad y ofrecerá los únicos ocho compromisos de la cartelera nacional:
Viernes 16 de octubre
- 18:00 hrs | Santiago Wanderers vs Rangers
Sábado 17 de octubre
- 12:30 hrs | Magallanes vs San Luis
- 15:00 hrs | Cobreloa vs Deportes Recoleta
Domingo 18 de octubre
- 12:30 hrs | Curicó Unido vs Deportes Iquique
- 12:30 hrs | Unión San Felipe vs Deportes Temuco
- 15:00 hrs | San Marcos de Arica vs Deportes Puerto Montt
- 17:00 hrs | Deportes Santa Cruz vs Deportes Antofagasta
Lunes 19 de octubre
- 19:00 hrs | Unión Española vs Deportes Copiapó