Los hinchas deberán armarse de paciencia. En lo que asomaba como uno de los fines de semana más atractivos del año por la recta final de los torneos, el fútbol chileno entró en un parón que dejó a la actividad reducida a su mínima expresión: apenas ocho partidos se disputarán en todo el país.

La increíble sequía de encuentros responde a un inusual cruce de factores organizativos, contingencias de seguridad pública y suspensiones de última hora que dejaron los estadios de Primera y Segunda División completamente vacíos.

¿Por qué no se juega el Campeonato Nacional este fin de semana?

La máxima categoría del fútbol chileno no verá acción este fin de semana producto de una mezcla de programación y contingencia. Originalmente, el calendario oficial reservó estos días exclusivamente para la gran final de la Copa de la Liga, certamen que entrega un cupo de “Chile 3” para la Copa Libertadores 2027.

A esto se sumó el “Efecto 18-O”. Las autoridades advirtieron que no habrá Carabineros disponibles durante el fin de semana por la conmemoración del inicio del Estallido Social, lo que obligó a despejar el calendario de los eventos de mayor masividad. Por lo mismo, el Campeonato Nacional recién volverá a la acción el viernes 23 de octubre, con el duelo entre Audax Italiano y Huachipato.

🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures
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Matchday — 1
🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures — Matchday 1
Fri, Jan 30
Universidad Chile Logo Universidad Chile
0 – 0
Logo Audax Italiano Audax Italiano
Sat, Jan 31
Deportes Limache Logo Deportes Limache
3 – 1
Logo Colo-Colo Colo-Colo
Sat, Jan 31
Univ. Concepción Logo Univ. Concepción
1 – 0
Logo Coquimbo Unido Coquimbo Unido
Sat, Jan 31
Cobresal Logo Cobresal
1 – 0
Logo Huachipato Huachipato
Sun, Feb 01
La Serena Logo La Serena
2 – 2
Logo Universidad Católica Universidad Católica
Sun, Feb 01
Palestino Logo Palestino
1 – 1
Logo Ñublense Ñublense
Mon, Feb 02
Everton Logo Everton
06:00 PMLIVE
Logo Unión La Calera Unión La Calera
Mon, Feb 02
O'Higgins Logo O'Higgins
2 – 1
Logo Concepcion Concepcion
Matchday — 2
🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures — Matchday 2
Fri, Feb 06
Audax Italiano Logo Audax Italiano
3 – 0
Logo Univ. Concepción Univ. Concepción
Sat, Feb 07
Coquimbo Unido Logo Coquimbo Unido
3 – 1
Logo Palestino Palestino
Sat, Feb 07
O'Higgins Logo O'Higgins
1 – 0
Logo La Serena La Serena
Sat, Feb 07
Colo-Colo Logo Colo-Colo
2 – 0
Logo Everton Everton
Sun, Feb 08
Huachipato Logo Huachipato
2 – 1
Logo Universidad Chile Universidad Chile
Sun, Feb 08
Ñublense Logo Ñublense
1 – 1
Logo Deportes Limache Deportes Limache
Sun, Feb 08
Universidad Católica Logo Universidad Católica
2 – 0
Logo Concepcion Concepcion
Mon, Feb 09
Unión La Calera Logo Unión La Calera
08:00 PMLIVE
Logo Cobresal Cobresal
Matchday — 3
🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures — Matchday 3
Fri, Feb 13
Everton Logo Everton
0 – 3
Logo Huachipato Huachipato
Fri, Feb 13
Palestino Logo Palestino
0 – 0
Logo Universidad Chile Universidad Chile
Sat, Feb 14
La Serena Logo La Serena
0 – 1
Logo Coquimbo Unido Coquimbo Unido
Sat, Feb 14
Deportes Limache Logo Deportes Limache
2 – 1
Logo O'Higgins O'Higgins
Sat, Feb 14
Cobresal Logo Cobresal
3 – 2
Logo Universidad Católica Universidad Católica
Sun, Feb 15
Univ. Concepción Logo Univ. Concepción
2 – 1
Logo Concepcion Concepcion
Sun, Feb 15
Ñublense Logo Ñublense
1 – 0
Logo Audax Italiano Audax Italiano
Sun, Feb 15
Colo-Colo Logo Colo-Colo
1 – 0
Logo Unión La Calera Unión La Calera
Matchday — 4
🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures — Matchday 4
Fri, Feb 20
Unión La Calera Logo Unión La Calera
0 – 1
Logo Ñublense Ñublense
Fri, Feb 20
Concepcion Logo Concepcion
1 – 1
Logo Cobresal Cobresal
Sat, Feb 21
Huachipato Logo Huachipato
2 – 1
Logo Palestino Palestino
Sat, Feb 21
O'Higgins Logo O'Higgins
0 – 1
Logo Colo-Colo Colo-Colo
Sat, Feb 21
Universidad Católica Logo Universidad Católica
3 – 1
Logo Coquimbo Unido Coquimbo Unido
Sun, Feb 22
La Serena Logo La Serena
1 – 1
Logo Univ. Concepción Univ. Concepción
Sun, Feb 22
Audax Italiano Logo Audax Italiano
1 – 0
Logo Everton Everton
Sun, Feb 22
Universidad Chile Logo Universidad Chile
2 – 2
Logo Deportes Limache Deportes Limache
Matchday — 5
🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures — Matchday 5
Fri, Feb 27
Cobresal Logo Cobresal
0 – 1
Logo La Serena La Serena
Fri, Feb 27
Unión La Calera Logo Unión La Calera
3 – 0
Logo Audax Italiano Audax Italiano
Sat, Feb 28
Coquimbo Unido Logo Coquimbo Unido
0 – 1
Logo Concepcion Concepcion
Sat, Feb 28
Deportes Limache Logo Deportes Limache
3 – 0
Logo Huachipato Huachipato
Sat, Feb 28
Palestino Logo Palestino
4 – 2
Logo O'Higgins O'Higgins
Sun, Mar 01
Univ. Concepción Logo Univ. Concepción
0 – 3
Logo Everton Everton
Sun, Mar 01
Colo-Colo Logo Colo-Colo
0 – 1
Logo Universidad Chile Universidad Chile
Sun, Mar 01
Ñublense Logo Ñublense
1 – 2
Logo Universidad Católica Universidad Católica
Matchday — 6
🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures — Matchday 6
Fri, Mar 06
La Serena Logo La Serena
3 – 0
Logo Unión La Calera Unión La Calera
Fri, Mar 06
Concepcion Logo Concepcion
0 – 2
Logo Ñublense Ñublense
Sat, Mar 07
Huachipato Logo Huachipato
1 – 3
Logo Coquimbo Unido Coquimbo Unido
Sat, Mar 07
Everton Logo Everton
1 – 0
Logo Deportes Limache Deportes Limache
Sat, Mar 07
Audax Italiano Logo Audax Italiano
0 – 1
Logo Colo-Colo Colo-Colo
Sat, Mar 07
O'Higgins Logo O'Higgins
1 – 0
Logo Universidad Católica Universidad Católica
Sun, Mar 08
Palestino Logo Palestino
4 – 2
Logo Cobresal Cobresal
Mon, Mar 09
Universidad Chile Logo Universidad Chile
1 – 1
Logo Univ. Concepción Univ. Concepción
Matchday — 7
🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures — Matchday 7
Fri, Mar 13
Audax Italiano Logo Audax Italiano
3 – 0
Logo Concepcion Concepcion
Sat, Mar 14
Coquimbo Unido Logo Coquimbo Unido
0 – 1
Logo Universidad Chile Universidad Chile
Sat, Mar 14
Universidad Católica Logo Universidad Católica
2 – 2
Logo Everton Everton
Sun, Mar 15
Univ. Concepción Logo Univ. Concepción
1 – 0
Logo Palestino Palestino
Sun, Mar 15
Cobresal Logo Cobresal
2 – 5
Logo Deportes Limache Deportes Limache
Sun, Mar 15
Ñublense Logo Ñublense
2 – 2
Logo La Serena La Serena
Mon, Mar 16
Unión La Calera Logo Unión La Calera
3 – 3
Logo O'Higgins O'Higgins
Mon, Mar 16
Colo-Colo Logo Colo-Colo
2 – 0
Logo Huachipato Huachipato
Matchday — 8
🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures — Matchday 8
Thu, Apr 02
Universidad Católica Logo Universidad Católica
6 – 1
Logo Palestino Palestino
Fri, Apr 03
Coquimbo Unido Logo Coquimbo Unido
3 – 2
Logo Cobresal Cobresal
Fri, Apr 03
O'Higgins Logo O'Higgins
2 – 1
Logo Audax Italiano Audax Italiano
Sat, Apr 04
Deportes Limache Logo Deportes Limache
4 – 0
Logo Unión La Calera Unión La Calera
Sat, Apr 04
Everton Logo Everton
0 – 0
Logo Ñublense Ñublense
Sun, Apr 05
Concepcion Logo Concepcion
0 – 1
Logo Colo-Colo Colo-Colo
Sun, Apr 05
Universidad Chile Logo Universidad Chile
4 – 0
Logo La Serena La Serena
Mon, Apr 06
Huachipato Logo Huachipato
5 – 1
Logo Univ. Concepción Univ. Concepción
Matchday — 9
🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures — Matchday 9
Fri, Apr 10
O'Higgins Logo O'Higgins
0 – 2
Logo Huachipato Huachipato
Sat, Apr 11
La Serena Logo La Serena
1 – 0
Logo Everton Everton
Sat, Apr 11
Audax Italiano Logo Audax Italiano
3 – 4
Logo Universidad Católica Universidad Católica
Sat, Apr 11
Palestino Logo Palestino
1 – 0
Logo Deportes Limache Deportes Limache
Sun, Apr 12
Ñublense Logo Ñublense
1 – 0
Logo Universidad Chile Universidad Chile
Sun, Apr 12
Univ. Concepción Logo Univ. Concepción
1 – 0
Logo Cobresal Cobresal
Mon, Apr 13
Unión La Calera Logo Unión La Calera
1 – 0
Logo Concepcion Concepcion
Sun, May 03
Colo-Colo Logo Colo-Colo
3 – 1
Logo Coquimbo Unido Coquimbo Unido
Matchday — 10
🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures — Matchday 10
Fri, Apr 17
Deportes Limache Logo Deportes Limache
3 – 0
Logo Univ. Concepción Univ. Concepción
Sat, Apr 18
Everton Logo Everton
0 – 0
Logo Universidad Chile Universidad Chile
Sat, Apr 18
Concepcion Logo Concepcion
3 – 3
Logo La Serena La Serena
Sun, Apr 19
Coquimbo Unido Logo Coquimbo Unido
1 – 1
Logo Ñublense Ñublense
Sun, Apr 19
Cobresal Logo Cobresal
2 – 3
Logo O'Higgins O'Higgins
Sun, Apr 19
Colo-Colo Logo Colo-Colo
0 – 1
Logo Palestino Palestino
Sun, Apr 19
Huachipato Logo Huachipato
3 – 2
Logo Audax Italiano Audax Italiano
Mon, Apr 20
Universidad Católica Logo Universidad Católica
1 – 2
Logo Unión La Calera Unión La Calera
Matchday — 11
🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures — Matchday 11
Thu, Apr 23
Palestino Logo Palestino
0 – 1
Logo Concepcion Concepcion
Fri, Apr 24
Unión La Calera Logo Unión La Calera
1 – 2
Logo Coquimbo Unido Coquimbo Unido
Fri, Apr 24
Audax Italiano Logo Audax Italiano
2 – 2
Logo Deportes Limache Deportes Limache
Sat, Apr 25
Ñublense Logo Ñublense
0 – 2
Logo O'Higgins O'Higgins
Sat, Apr 25
Universidad Chile Logo Universidad Chile
1 – 0
Logo Universidad Católica Universidad Católica
Sun, Apr 26
La Serena Logo La Serena
0 – 0
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Sun, Apr 26
Univ. Concepción Logo Univ. Concepción
1 – 2
Logo Colo-Colo Colo-Colo
Sun, Apr 26
Everton Logo Everton
3 – 1
Logo Cobresal Cobresal
Matchday — 12
🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures — Matchday 12
Fri, May 15
Coquimbo Unido Logo Coquimbo Unido
3 – 0
Logo Audax Italiano Audax Italiano
Fri, May 15
Palestino Logo Palestino
5 – 1
Logo La Serena La Serena
Sat, May 16
O'Higgins Logo O'Higgins
0 – 1
Logo Univ. Concepción Univ. Concepción
Sat, May 16
Deportes Limache Logo Deportes Limache
0 – 2
Logo Universidad Católica Universidad Católica
Sun, May 17
Huachipato Logo Huachipato
3 – 1
Logo Unión La Calera Unión La Calera
Sun, May 17
Cobresal Logo Cobresal
1 – 0
Logo Universidad Chile Universidad Chile
Sun, May 17
Colo-Colo Logo Colo-Colo
6 – 2
Logo Ñublense Ñublense
Sun, May 17
Concepcion Logo Concepcion
0 – 2
Logo Everton Everton
Matchday — 13
🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures — Matchday 13
Fri, May 22
Everton Logo Everton
1 – 1
Logo Coquimbo Unido Coquimbo Unido
Sat, May 23
Audax Italiano Logo Audax Italiano
2 – 1
Logo Cobresal Cobresal
Sat, May 23
Ñublense Logo Ñublense
2 – 2
Logo Univ. Concepción Univ. Concepción
Sat, May 23
Unión La Calera Logo Unión La Calera
1 – 2
Logo Palestino Palestino
Sun, May 24
Concepcion Logo Concepcion
2 – 0
Logo Huachipato Huachipato
Sun, May 24
La Serena Logo La Serena
4 – 1
Logo Deportes Limache Deportes Limache
Sun, May 24
Universidad Católica Logo Universidad Católica
1 – 2
Logo Colo-Colo Colo-Colo
Thu, Jun 18
Universidad Chile Logo Universidad Chile
2 – 0
Logo O'Higgins O'Higgins
Matchday — 14
🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures — Matchday 14
Fri, May 29
Cobresal Logo Cobresal
0 – 1
Logo Ñublense Ñublense
Fri, May 29
Univ. Concepción Logo Univ. Concepción
0 – 0
Logo Unión La Calera Unión La Calera
Sat, May 30
La Serena Logo La Serena
2 – 4
Logo Colo-Colo Colo-Colo
Sat, May 30
Universidad Chile Logo Universidad Chile
2 – 1
Logo Concepcion Concepcion
Sun, May 31
Deportes Limache Logo Deportes Limache
2 – 3
Logo Coquimbo Unido Coquimbo Unido
Sun, May 31
Huachipato Logo Huachipato
0 – 3
Logo Universidad Católica Universidad Católica
Sun, May 31
O'Higgins Logo O'Higgins
2 – 3
Logo Everton Everton
Sun, May 31
Palestino Logo Palestino
0 – 0
Logo Audax Italiano Audax Italiano
Matchday — 15
🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures — Matchday 15
Fri, Jun 12
Audax Italiano Logo Audax Italiano
1 – 1
Logo La Serena La Serena
Sat, Jun 13
Coquimbo Unido Logo Coquimbo Unido
0 – 0
Logo O'Higgins O'Higgins
Sat, Jun 13
Everton Logo Everton
1 – 2
Logo Palestino Palestino
Sat, Jun 13
Colo-Colo Logo Colo-Colo
3 – 0
Logo Cobresal Cobresal
Sat, Jun 13
Ñublense Logo Ñublense
2 – 2
Logo Huachipato Huachipato
Sun, Jun 14
Concepcion Logo Concepcion
3 – 2
Logo Deportes Limache Deportes Limache
Sun, Jun 14
Unión La Calera Logo Unión La Calera
2 – 2
Logo Universidad Chile Universidad Chile
Sun, Jun 14
Universidad Católica Logo Universidad Católica
5 – 1
Logo Univ. Concepción Univ. Concepción
Matchday — 16
🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures — Matchday 16
Fri, Jul 24
Colo-Colo Logo Colo-Colo
3 – 1
Logo Deportes Limache Deportes Limache
Sat, Jul 25
Huachipato Logo Huachipato
3 – 3
Logo Cobresal Cobresal
Sat, Jul 25
Universidad Católica Logo Universidad Católica
3 – 3
Logo La Serena La Serena
Sun, Jul 26
Ñublense Logo Ñublense
2 – 0
Logo Palestino Palestino
Sun, Jul 26
Audax Italiano Logo Audax Italiano
1 – 2
Logo Universidad Chile Universidad Chile
Sun, Jul 26
Concepcion Logo Concepcion
2 – 0
Logo O'Higgins O'Higgins
Mon, Jul 27
Unión La Calera Logo Unión La Calera
1 – 1
Logo Everton Everton
Wed, Sep 02
Coquimbo Unido Logo Coquimbo Unido
1 – 0
Logo Univ. Concepción Univ. Concepción
Matchday — 17
🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures — Matchday 17
Fri, Jul 31
Univ. Concepción Logo Univ. Concepción
0 – 1
Logo Audax Italiano Audax Italiano
Sat, Aug 01
Cobresal Logo Cobresal
4 – 0
Logo Unión La Calera Unión La Calera
Sat, Aug 01
Everton Logo Everton
3 – 4
Logo Colo-Colo Colo-Colo
Sat, Aug 01
Palestino Logo Palestino
2 – 1
Logo Coquimbo Unido Coquimbo Unido
Sun, Aug 02
Concepcion Logo Concepcion
3 – 0
Logo Universidad Católica Universidad Católica
Sun, Aug 02
La Serena Logo La Serena
1 – 2
Logo O'Higgins O'Higgins
Sun, Aug 02
Universidad Chile Logo Universidad Chile
2 – 0
Logo Huachipato Huachipato
Wed, Sep 02
Deportes Limache Logo Deportes Limache
2 – 0
Logo Ñublense Ñublense
Matchday — 18
🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures — Matchday 18
Fri, Aug 07
Universidad Católica Logo Universidad Católica
2 – 0
Logo Cobresal Cobresal
Sat, Aug 08
Huachipato Logo Huachipato
1 – 4
Logo Everton Everton
Sat, Aug 08
Coquimbo Unido Logo Coquimbo Unido
1 – 1
Logo La Serena La Serena
Sun, Aug 09
Concepcion Logo Concepcion
1 – 0
Logo Univ. Concepción Univ. Concepción
Sun, Aug 09
O'Higgins Logo O'Higgins
1 – 3
Logo Deportes Limache Deportes Limache
Sun, Aug 09
Unión La Calera Logo Unión La Calera
1 – 2
Logo Colo-Colo Colo-Colo
Sun, Aug 09
Universidad Chile Logo Universidad Chile
2 – 1
Logo Palestino Palestino
Mon, Aug 10
Audax Italiano Logo Audax Italiano
2 – 2
Logo Ñublense Ñublense
Matchday — 19
🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures — Matchday 19
Fri, Aug 14
Univ. Concepción Logo Univ. Concepción
0 – 2
Logo La Serena La Serena
Sat, Aug 15
Deportes Limache Logo Deportes Limache
1 – 3
Logo Universidad Chile Universidad Chile
Sat, Aug 15
Everton Logo Everton
1 – 1
Logo Audax Italiano Audax Italiano
Sun, Aug 16
Ñublense Logo Ñublense
2 – 1
Logo Unión La Calera Unión La Calera
Sun, Aug 16
Cobresal Logo Cobresal
0 – 2
Logo Concepcion Concepcion
Sun, Aug 16
Colo-Colo Logo Colo-Colo
2 – 2
Logo O'Higgins O'Higgins
Mon, Aug 17
Palestino Logo Palestino
5 – 1
Logo Huachipato Huachipato
Wed, Aug 26
Coquimbo Unido Logo Coquimbo Unido
1 – 2
Logo Universidad Católica Universidad Católica
Matchday — 20
🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures — Matchday 20
Fri, Aug 21
Audax Italiano Logo Audax Italiano
0 – 0
Logo Unión La Calera Unión La Calera
Sat, Aug 22
Huachipato Logo Huachipato
1 – 3
Logo Deportes Limache Deportes Limache
Sat, Aug 22
Universidad Católica Logo Universidad Católica
1 – 2
Logo Ñublense Ñublense
Sun, Aug 23
La Serena Logo La Serena
3 – 3
Logo Cobresal Cobresal
Sun, Aug 23
Concepcion Logo Concepcion
1 – 1
Logo Coquimbo Unido Coquimbo Unido
Sun, Aug 23
Universidad Chile Logo Universidad Chile
1 – 2
Logo Colo-Colo Colo-Colo
Sun, Aug 23
O'Higgins Logo O'Higgins
0 – 1
Logo Palestino Palestino
Mon, Aug 24
Everton Logo Everton
3 – 1
Logo Univ. Concepción Univ. Concepción
Matchday — 21
🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures — Matchday 21
Fri, Aug 28
Cobresal Logo Cobresal
2 – 0
Logo Palestino Palestino
Sat, Aug 29
Deportes Limache Logo Deportes Limache
0 – 3
Logo Everton Everton
Sat, Aug 29
Ñublense Logo Ñublense
0 – 1
Logo Concepcion Concepcion
Sun, Aug 30
Univ. Concepción Logo Univ. Concepción
2 – 1
Logo Universidad Chile Universidad Chile
Sun, Aug 30
Colo-Colo Logo Colo-Colo
5 – 1
Logo Audax Italiano Audax Italiano
Mon, Aug 31
Unión La Calera Logo Unión La Calera
0 – 1
Logo La Serena La Serena
Mon, Aug 31
Universidad Católica Logo Universidad Católica
3 – 2
Logo O'Higgins O'Higgins
Wed, Sep 16
Coquimbo Unido Logo Coquimbo Unido
06:00 PMLIVE
Logo Huachipato Huachipato
Matchday — 22
🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures — Matchday 22
Fri, Sep 04
Concepcion Logo Concepcion
0 – 1
Logo Audax Italiano Audax Italiano
Sat, Sep 05
Everton Logo Everton
0 – 1
Logo Universidad Católica Universidad Católica
Sat, Sep 05
Universidad Chile Logo Universidad Chile
4 – 2
Logo Coquimbo Unido Coquimbo Unido
Sun, Sep 06
La Serena Logo La Serena
2 – 1
Logo Ñublense Ñublense
Sun, Sep 06
O'Higgins Logo O'Higgins
2 – 1
Logo Unión La Calera Unión La Calera
Sun, Sep 06
Huachipato Logo Huachipato
0 – 0
Logo Colo-Colo Colo-Colo
Sun, Sep 06
Palestino Logo Palestino
2 – 1
Logo Univ. Concepción Univ. Concepción
Mon, Sep 07
Deportes Limache Logo Deportes Limache
3 – 0
Logo Cobresal Cobresal
Matchday — 23
🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures — Matchday 23
Sat, Sep 12
Ñublense Logo Ñublense
1 – 3
Logo Everton Everton
Sat, Sep 12
Cobresal Logo Cobresal
3 – 2
Logo Coquimbo Unido Coquimbo Unido
Sat, Sep 12
Palestino Logo Palestino
2 – 3
Logo Universidad Católica Universidad Católica
Sun, Sep 13
La Serena Logo La Serena
0 – 3
Logo Universidad Chile Universidad Chile
Sun, Sep 13
Colo-Colo Logo Colo-Colo
1 – 1
Logo Concepcion Concepcion
Sun, Sep 13
Audax Italiano Logo Audax Italiano
1 – 0
Logo O'Higgins O'Higgins
Mon, Sep 14
Unión La Calera Logo Unión La Calera
1 – 0
Logo Deportes Limache Deportes Limache
Fri, Oct 02
Univ. Concepción Logo Univ. Concepción
0 – 2
Logo Huachipato Huachipato
Matchday — 24
🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures — Matchday 24
Sat, Oct 10
Cobresal Logo Cobresal
1 – 1
Logo Univ. Concepción Univ. Concepción
Sat, Oct 10
Huachipato Logo Huachipato
2 – 0
Logo O'Higgins O'Higgins
Sat, Oct 10
Universidad Católica Logo Universidad Católica
08:00 PMLIVE
Logo Audax Italiano Audax Italiano
Sun, Oct 11
Everton Logo Everton
3 – 2
Logo La Serena La Serena
Sun, Oct 11
Coquimbo Unido Logo Coquimbo Unido
5 – 2
Logo Colo-Colo Colo-Colo
Sun, Oct 11
Concepcion Logo Concepcion
1 – 1
Logo Unión La Calera Unión La Calera
Sun, Oct 11
Deportes Limache Logo Deportes Limache
2 – 2
Logo Palestino Palestino
Mon, Oct 12
Universidad Chile Logo Universidad Chile
6 – 0
Logo Ñublense Ñublense
Matchday — 25
🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures — Matchday 25
Fri, Oct 23
Audax Italiano Logo Audax Italiano
08:00 PM
Logo Huachipato Huachipato
Sat, Oct 24
La Serena Logo La Serena
12:30 PM
Logo Concepcion Concepcion
Sat, Oct 24
O'Higgins Logo O'Higgins
08:00 PM
Logo Cobresal Cobresal
Sun, Oct 25
Ñublense Logo Ñublense
12:30 PM
Logo Coquimbo Unido Coquimbo Unido
Sun, Oct 25
Unión La Calera Logo Unión La Calera
03:00 PM
Logo Universidad Católica Universidad Católica
Sun, Oct 25
Palestino Logo Palestino
05:30 PM
Logo Colo-Colo Colo-Colo
Sun, Oct 25
Univ. Concepción Logo Univ. Concepción
08:00 PM
Logo Deportes Limache Deportes Limache
Mon, Oct 26
Universidad Chile Logo Universidad Chile
08:00 PM
Logo Everton Everton
Matchday — 26
🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures — Matchday 26
Sat, Oct 31
Deportes Limache Logo Deportes Limache
09:00 PM
Logo Audax Italiano Audax Italiano
Sat, Oct 31
Concepcion Logo Concepcion
09:00 PM
Logo Palestino Palestino
Sat, Oct 31
O'Higgins Logo O'Higgins
09:00 PM
Logo Ñublense Ñublense
Sat, Oct 31
Colo-Colo Logo Colo-Colo
09:00 PM
Logo Univ. Concepción Univ. Concepción
Sat, Oct 31
Cobresal Logo Cobresal
09:00 PM
Logo Everton Everton
Sat, Oct 31
Huachipato Logo Huachipato
09:00 PM
Logo La Serena La Serena
Sat, Oct 31
Universidad Católica Logo Universidad Católica
09:00 PM
Logo Universidad Chile Universidad Chile
Sat, Oct 31
Coquimbo Unido Logo Coquimbo Unido
09:00 PM
Logo Unión La Calera Unión La Calera
Matchday — 27
🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures — Matchday 27
Sat, Nov 07
Univ. Concepción Logo Univ. Concepción
09:00 PM
Logo O'Higgins O'Higgins
Sat, Nov 07
Audax Italiano Logo Audax Italiano
09:00 PM
Logo Coquimbo Unido Coquimbo Unido
Sat, Nov 07
Universidad Chile Logo Universidad Chile
09:00 PM
Logo Cobresal Cobresal
Sat, Nov 07
Universidad Católica Logo Universidad Católica
09:00 PM
Logo Deportes Limache Deportes Limache
Sat, Nov 07
Everton Logo Everton
09:00 PM
Logo Concepcion Concepcion
Sat, Nov 07
Ñublense Logo Ñublense
09:00 PM
Logo Colo-Colo Colo-Colo
Sat, Nov 07
Unión La Calera Logo Unión La Calera
09:00 PM
Logo Huachipato Huachipato
Sat, Nov 07
La Serena Logo La Serena
09:00 PM
Logo Palestino Palestino
Matchday — 28
🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures — Matchday 28
Sat, Nov 21
Coquimbo Unido Logo Coquimbo Unido
09:00 PM
Logo Everton Everton
Sat, Nov 21
Univ. Concepción Logo Univ. Concepción
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Se suspendió la Copa de la Liga: la final que no será

Si el Campeonato Nacional se detuvo para darle espacio a la final de la Copa de la Liga, lo lógico era que ese partido se robara las miradas. Sin embargo, el encuentro entre Coquimbo Unido y O’Higgins, fijado en el Claro Arena, fue suspendido a última hora.

La Delegación Presidencial Metropolitana no autorizó el recinto debido a los efectos del frente de mal tiempo y el aluvión ocurrido en Las Condes, rechazando además la opción alternativa del Estadio Santa Laura por motivos de seguridad.

La noticia desató la indignación en el norte. Pablo Ramírez, gerente deportivo de Coquimbo Unido, disparó con todo en diálogo con Al Aire Libre: “Es un hecho lamentable y muy grave para el fútbol chileno. Es una mancha compleja, pero Coquimbo Unido no es el organizador del espectáculo. Nosotros siempre estuvimos a disposición de jugar en cualquier recinto, en cualquier ciudad, con las restricciones que nos estaba poniendo la autoridad y eventualmente la ANFP”.

En la vereda contraria, el presidente de O’Higgins, Pablo Hoffmann, respaldó el freno: “Cómo están las cosas no era lo mejor (jugar). Había que decidir hoy día y las autoridades, con todo lo que está ocurriendo en estos momentos, no están atentas a eso”.

Segunda División de receso y los 8 partidos que salvan el fin de semana

Para rematar el pobre panorama, la Segunda División Profesional tampoco aportará encuentros. Su liguilla de ascenso se está disputando semana por medio, por lo que la Fecha 9 recién se jugará el próximo domingo 25 de octubre.

De esta forma, la Primera B será el único torneo profesional que verá acción. A falta de solo tres jornadas para el final, la categoría de plata se jugará con normalidad y ofrecerá los únicos ocho compromisos de la cartelera nacional:

Viernes 16 de octubre

  • 18:00 hrs | Santiago Wanderers vs Rangers

Sábado 17 de octubre

  • 12:30 hrs | Magallanes vs San Luis
  • 15:00 hrs | Cobreloa vs Deportes Recoleta

Domingo 18 de octubre

  • 12:30 hrs | Curicó Unido vs Deportes Iquique
  • 12:30 hrs | Unión San Felipe vs Deportes Temuco
  • 15:00 hrs | San Marcos de Arica vs Deportes Puerto Montt
  • 17:00 hrs | Deportes Santa Cruz vs Deportes Antofagasta

Lunes 19 de octubre

  • 19:00 hrs | Unión Española vs Deportes Copiapó

Tres puntos menos y otra denuncia: el golpe que cambia la pelea por subir a Primera B