Datos Clave Primera División detenida: El Campeonato Nacional pausó su actividad para cederle el espacio a la final de la Copa de la Liga y por la falta de contingente policial debido al 18-O. Final suspendida: El duelo por el título de la Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O’Higgins fue cancelado de urgencia por la Delegación Presidencial tras los estragos climáticos. Lo único que se juega: La Fecha 28 de la Primera B será la única competencia profesional en disputarse este fin de semana, ofreciendo una reducida parrilla de ocho encuentros.

Los hinchas deberán armarse de paciencia. En lo que asomaba como uno de los fines de semana más atractivos del año por la recta final de los torneos, el fútbol chileno entró en un parón que dejó a la actividad reducida a su mínima expresión: apenas ocho partidos se disputarán en todo el país.

La increíble sequía de encuentros responde a un inusual cruce de factores organizativos, contingencias de seguridad pública y suspensiones de última hora que dejaron los estadios de Primera y Segunda División completamente vacíos.

¿Por qué no se juega el Campeonato Nacional este fin de semana?

La máxima categoría del fútbol chileno no verá acción este fin de semana producto de una mezcla de programación y contingencia. Originalmente, el calendario oficial reservó estos días exclusivamente para la gran final de la Copa de la Liga, certamen que entrega un cupo de “Chile 3” para la Copa Libertadores 2027.

A esto se sumó el “Efecto 18-O”. Las autoridades advirtieron que no habrá Carabineros disponibles durante el fin de semana por la conmemoración del inicio del Estallido Social, lo que obligó a despejar el calendario de los eventos de mayor masividad. Por lo mismo, el Campeonato Nacional recién volverá a la acción el viernes 23 de octubre, con el duelo entre Audax Italiano y Huachipato.

🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures ← Previous matchday Matchday 1 Next matchday → ← Previous matchday Matchday 2 Next matchday → ← Previous matchday Matchday 3 Next matchday → ← Previous matchday Matchday 4 Next matchday → ← Previous matchday Matchday 5 Next matchday → ← Previous matchday Matchday 6 Next matchday → ← Previous matchday Matchday 7 Next matchday → ← Previous matchday Matchday 8 Next matchday → ← Previous matchday Matchday 9 Next matchday → ← Previous matchday Matchday 10 Next matchday → ← Previous matchday Matchday 11 Next matchday → ← Previous matchday Matchday 12 Next matchday → ← Previous matchday Matchday 13 Next matchday → ← Previous matchday Matchday 14 Next matchday → ← Previous matchday Matchday 15 Next matchday → ← Previous matchday Matchday 16 Next matchday → ← Previous matchday Matchday 17 Next matchday → ← Previous matchday Matchday 18 Next matchday → ← Previous matchday Matchday 19 Next matchday → ← Previous matchday Matchday 20 Next matchday → ← Previous matchday Matchday 21 Next matchday → ← Previous matchday Matchday 22 Next matchday → ← Previous matchday Matchday 23 Next matchday → ← Previous matchday Matchday 24 Next matchday → ← Previous matchday Matchday 25 Next matchday → ← Previous matchday Matchday 26 Next matchday → ← Previous matchday Matchday 27 Next matchday → ← Previous matchday Matchday 28 Next matchday → ← Previous matchday Matchday 29 Next matchday → ← Previous matchday Matchday 30 Next matchday → Matchday — 1 🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures — Matchday 1 Fri, Jan 30 Universidad Chile 0 – 0 Audax Italiano Sat, Jan 31 Deportes Limache 3 – 1 Colo-Colo Sat, Jan 31 Univ. Concepción 1 – 0 Coquimbo Unido Sat, Jan 31 Cobresal 1 – 0 Huachipato Sun, Feb 01 La Serena 2 – 2 Universidad Católica Sun, Feb 01 Palestino 1 – 1 Ñublense Mon, Feb 02 Everton 06:00 PM LIVE Unión La Calera Mon, Feb 02 O'Higgins 2 – 1 Concepcion Matchday — 2 🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures — Matchday 2 Fri, Feb 06 Audax Italiano 3 – 0 Univ. Concepción Sat, Feb 07 Coquimbo Unido 3 – 1 Palestino Sat, Feb 07 O'Higgins 1 – 0 La Serena Sat, Feb 07 Colo-Colo 2 – 0 Everton Sun, Feb 08 Huachipato 2 – 1 Universidad Chile Sun, Feb 08 Ñublense 1 – 1 Deportes Limache Sun, Feb 08 Universidad Católica 2 – 0 Concepcion Mon, Feb 09 Unión La Calera 08:00 PM LIVE Cobresal Matchday — 3 🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures — Matchday 3 Fri, Feb 13 Everton 0 – 3 Huachipato Fri, Feb 13 Palestino 0 – 0 Universidad Chile Sat, Feb 14 La Serena 0 – 1 Coquimbo Unido Sat, Feb 14 Deportes Limache 2 – 1 O'Higgins Sat, Feb 14 Cobresal 3 – 2 Universidad Católica Sun, Feb 15 Univ. Concepción 2 – 1 Concepcion Sun, Feb 15 Ñublense 1 – 0 Audax Italiano Sun, Feb 15 Colo-Colo 1 – 0 Unión La Calera Matchday — 4 🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures — Matchday 4 Fri, Feb 20 Unión La Calera 0 – 1 Ñublense Fri, Feb 20 Concepcion 1 – 1 Cobresal Sat, Feb 21 Huachipato 2 – 1 Palestino Sat, Feb 21 O'Higgins 0 – 1 Colo-Colo Sat, Feb 21 Universidad Católica 3 – 1 Coquimbo Unido Sun, Feb 22 La Serena 1 – 1 Univ. Concepción Sun, Feb 22 Audax Italiano 1 – 0 Everton Sun, Feb 22 Universidad Chile 2 – 2 Deportes Limache Matchday — 5 🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures — Matchday 5 Fri, Feb 27 Cobresal 0 – 1 La Serena Fri, Feb 27 Unión La Calera 3 – 0 Audax Italiano Sat, Feb 28 Coquimbo Unido 0 – 1 Concepcion Sat, Feb 28 Deportes Limache 3 – 0 Huachipato Sat, Feb 28 Palestino 4 – 2 O'Higgins Sun, Mar 01 Univ. Concepción 0 – 3 Everton Sun, Mar 01 Colo-Colo 0 – 1 Universidad Chile Sun, Mar 01 Ñublense 1 – 2 Universidad Católica Matchday — 6 🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures — Matchday 6 Fri, Mar 06 La Serena 3 – 0 Unión La Calera Fri, Mar 06 Concepcion 0 – 2 Ñublense Sat, Mar 07 Huachipato 1 – 3 Coquimbo Unido Sat, Mar 07 Everton 1 – 0 Deportes Limache Sat, Mar 07 Audax Italiano 0 – 1 Colo-Colo Sat, Mar 07 O'Higgins 1 – 0 Universidad Católica Sun, Mar 08 Palestino 4 – 2 Cobresal Mon, Mar 09 Universidad Chile 1 – 1 Univ. Concepción Matchday — 7 🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures — Matchday 7 Fri, Mar 13 Audax Italiano 3 – 0 Concepcion Sat, Mar 14 Coquimbo Unido 0 – 1 Universidad Chile Sat, Mar 14 Universidad Católica 2 – 2 Everton Sun, Mar 15 Univ. Concepción 1 – 0 Palestino Sun, Mar 15 Cobresal 2 – 5 Deportes Limache Sun, Mar 15 Ñublense 2 – 2 La Serena Mon, Mar 16 Unión La Calera 3 – 3 O'Higgins Mon, Mar 16 Colo-Colo 2 – 0 Huachipato Matchday — 8 🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures — Matchday 8 Thu, Apr 02 Universidad Católica 6 – 1 Palestino Fri, Apr 03 Coquimbo Unido 3 – 2 Cobresal Fri, Apr 03 O'Higgins 2 – 1 Audax Italiano Sat, Apr 04 Deportes Limache 4 – 0 Unión La Calera Sat, Apr 04 Everton 0 – 0 Ñublense Sun, Apr 05 Concepcion 0 – 1 Colo-Colo Sun, Apr 05 Universidad Chile 4 – 0 La Serena Mon, Apr 06 Huachipato 5 – 1 Univ. Concepción Matchday — 9 🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures — Matchday 9 Fri, Apr 10 O'Higgins 0 – 2 Huachipato Sat, Apr 11 La Serena 1 – 0 Everton Sat, Apr 11 Audax Italiano 3 – 4 Universidad Católica Sat, Apr 11 Palestino 1 – 0 Deportes Limache Sun, Apr 12 Ñublense 1 – 0 Universidad Chile Sun, Apr 12 Univ. Concepción 1 – 0 Cobresal Mon, Apr 13 Unión La Calera 1 – 0 Concepcion Sun, May 03 Colo-Colo 3 – 1 Coquimbo Unido Matchday — 10 🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures — Matchday 10 Fri, Apr 17 Deportes Limache 3 – 0 Univ. Concepción Sat, Apr 18 Everton 0 – 0 Universidad Chile Sat, Apr 18 Concepcion 3 – 3 La Serena Sun, Apr 19 Coquimbo Unido 1 – 1 Ñublense Sun, Apr 19 Cobresal 2 – 3 O'Higgins Sun, Apr 19 Colo-Colo 0 – 1 Palestino Sun, Apr 19 Huachipato 3 – 2 Audax Italiano Mon, Apr 20 Universidad Católica 1 – 2 Unión La Calera Matchday — 11 🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures — Matchday 11 Thu, Apr 23 Palestino 0 – 1 Concepcion Fri, Apr 24 Unión La Calera 1 – 2 Coquimbo Unido Fri, Apr 24 Audax Italiano 2 – 2 Deportes Limache Sat, Apr 25 Ñublense 0 – 2 O'Higgins Sat, Apr 25 Universidad Chile 1 – 0 Universidad Católica Sun, Apr 26 La Serena 0 – 0 Huachipato Sun, Apr 26 Univ. Concepción 1 – 2 Colo-Colo Sun, Apr 26 Everton 3 – 1 Cobresal Matchday — 12 🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures — Matchday 12 Fri, May 15 Coquimbo Unido 3 – 0 Audax Italiano Fri, May 15 Palestino 5 – 1 La Serena Sat, May 16 O'Higgins 0 – 1 Univ. Concepción Sat, May 16 Deportes Limache 0 – 2 Universidad Católica Sun, May 17 Huachipato 3 – 1 Unión La Calera Sun, May 17 Cobresal 1 – 0 Universidad Chile Sun, May 17 Colo-Colo 6 – 2 Ñublense Sun, May 17 Concepcion 0 – 2 Everton Matchday — 13 🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures — Matchday 13 Fri, May 22 Everton 1 – 1 Coquimbo Unido Sat, May 23 Audax Italiano 2 – 1 Cobresal Sat, May 23 Ñublense 2 – 2 Univ. Concepción Sat, May 23 Unión La Calera 1 – 2 Palestino Sun, May 24 Concepcion 2 – 0 Huachipato Sun, May 24 La Serena 4 – 1 Deportes Limache Sun, May 24 Universidad Católica 1 – 2 Colo-Colo Thu, Jun 18 Universidad Chile 2 – 0 O'Higgins Matchday — 14 🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures — Matchday 14 Fri, May 29 Cobresal 0 – 1 Ñublense Fri, May 29 Univ. Concepción 0 – 0 Unión La Calera Sat, May 30 La Serena 2 – 4 Colo-Colo Sat, May 30 Universidad Chile 2 – 1 Concepcion Sun, May 31 Deportes Limache 2 – 3 Coquimbo Unido Sun, May 31 Huachipato 0 – 3 Universidad Católica Sun, May 31 O'Higgins 2 – 3 Everton Sun, May 31 Palestino 0 – 0 Audax Italiano Matchday — 15 🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures — Matchday 15 Fri, Jun 12 Audax Italiano 1 – 1 La Serena Sat, Jun 13 Coquimbo Unido 0 – 0 O'Higgins Sat, Jun 13 Everton 1 – 2 Palestino Sat, Jun 13 Colo-Colo 3 – 0 Cobresal Sat, Jun 13 Ñublense 2 – 2 Huachipato Sun, Jun 14 Concepcion 3 – 2 Deportes Limache Sun, Jun 14 Unión La Calera 2 – 2 Universidad Chile Sun, Jun 14 Universidad Católica 5 – 1 Univ. Concepción Matchday — 16 🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures — Matchday 16 Fri, Jul 24 Colo-Colo 3 – 1 Deportes Limache Sat, Jul 25 Huachipato 3 – 3 Cobresal Sat, Jul 25 Universidad Católica 3 – 3 La Serena Sun, Jul 26 Ñublense 2 – 0 Palestino Sun, Jul 26 Audax Italiano 1 – 2 Universidad Chile Sun, Jul 26 Concepcion 2 – 0 O'Higgins Mon, Jul 27 Unión La Calera 1 – 1 Everton Wed, Sep 02 Coquimbo Unido 1 – 0 Univ. Concepción Matchday — 17 🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures — Matchday 17 Fri, Jul 31 Univ. Concepción 0 – 1 Audax Italiano Sat, Aug 01 Cobresal 4 – 0 Unión La Calera Sat, Aug 01 Everton 3 – 4 Colo-Colo Sat, Aug 01 Palestino 2 – 1 Coquimbo Unido Sun, Aug 02 Concepcion 3 – 0 Universidad Católica Sun, Aug 02 La Serena 1 – 2 O'Higgins Sun, Aug 02 Universidad Chile 2 – 0 Huachipato Wed, Sep 02 Deportes Limache 2 – 0 Ñublense Matchday — 18 🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures — Matchday 18 Fri, Aug 07 Universidad Católica 2 – 0 Cobresal Sat, Aug 08 Huachipato 1 – 4 Everton Sat, Aug 08 Coquimbo Unido 1 – 1 La Serena Sun, Aug 09 Concepcion 1 – 0 Univ. Concepción Sun, Aug 09 O'Higgins 1 – 3 Deportes Limache Sun, Aug 09 Unión La Calera 1 – 2 Colo-Colo Sun, Aug 09 Universidad Chile 2 – 1 Palestino Mon, Aug 10 Audax Italiano 2 – 2 Ñublense Matchday — 19 🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures — Matchday 19 Fri, Aug 14 Univ. Concepción 0 – 2 La Serena Sat, Aug 15 Deportes Limache 1 – 3 Universidad Chile Sat, Aug 15 Everton 1 – 1 Audax Italiano Sun, Aug 16 Ñublense 2 – 1 Unión La Calera Sun, Aug 16 Cobresal 0 – 2 Concepcion Sun, Aug 16 Colo-Colo 2 – 2 O'Higgins Mon, Aug 17 Palestino 5 – 1 Huachipato Wed, Aug 26 Coquimbo Unido 1 – 2 Universidad Católica Matchday — 20 🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures — Matchday 20 Fri, Aug 21 Audax Italiano 0 – 0 Unión La Calera Sat, Aug 22 Huachipato 1 – 3 Deportes Limache Sat, Aug 22 Universidad Católica 1 – 2 Ñublense Sun, Aug 23 La Serena 3 – 3 Cobresal Sun, Aug 23 Concepcion 1 – 1 Coquimbo Unido Sun, Aug 23 Universidad Chile 1 – 2 Colo-Colo Sun, Aug 23 O'Higgins 0 – 1 Palestino Mon, Aug 24 Everton 3 – 1 Univ. Concepción Matchday — 21 🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures — Matchday 21 Fri, Aug 28 Cobresal 2 – 0 Palestino Sat, Aug 29 Deportes Limache 0 – 3 Everton Sat, Aug 29 Ñublense 0 – 1 Concepcion Sun, Aug 30 Univ. Concepción 2 – 1 Universidad Chile Sun, Aug 30 Colo-Colo 5 – 1 Audax Italiano Mon, Aug 31 Unión La Calera 0 – 1 La Serena Mon, Aug 31 Universidad Católica 3 – 2 O'Higgins Wed, Sep 16 Coquimbo Unido 06:00 PM LIVE Huachipato Matchday — 22 🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures — Matchday 22 Fri, Sep 04 Concepcion 0 – 1 Audax Italiano Sat, Sep 05 Everton 0 – 1 Universidad Católica Sat, Sep 05 Universidad Chile 4 – 2 Coquimbo Unido Sun, Sep 06 La Serena 2 – 1 Ñublense Sun, Sep 06 O'Higgins 2 – 1 Unión La Calera Sun, Sep 06 Huachipato 0 – 0 Colo-Colo Sun, Sep 06 Palestino 2 – 1 Univ. Concepción Mon, Sep 07 Deportes Limache 3 – 0 Cobresal Matchday — 23 🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures — Matchday 23 Sat, Sep 12 Ñublense 1 – 3 Everton Sat, Sep 12 Cobresal 3 – 2 Coquimbo Unido Sat, Sep 12 Palestino 2 – 3 Universidad Católica Sun, Sep 13 La Serena 0 – 3 Universidad Chile Sun, Sep 13 Colo-Colo 1 – 1 Concepcion Sun, Sep 13 Audax Italiano 1 – 0 O'Higgins Mon, Sep 14 Unión La Calera 1 – 0 Deportes Limache Fri, Oct 02 Univ. Concepción 0 – 2 Huachipato Matchday — 24 🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures — Matchday 24 Sat, Oct 10 Cobresal 1 – 1 Univ. Concepción Sat, Oct 10 Huachipato 2 – 0 O'Higgins Sat, Oct 10 Universidad Católica 08:00 PM LIVE Audax Italiano Sun, Oct 11 Everton 3 – 2 La Serena Sun, Oct 11 Coquimbo Unido 5 – 2 Colo-Colo Sun, Oct 11 Concepcion 1 – 1 Unión La Calera Sun, Oct 11 Deportes Limache 2 – 2 Palestino Mon, Oct 12 Universidad Chile 6 – 0 Ñublense Matchday — 25 🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures — Matchday 25 Fri, Oct 23 Audax Italiano 08:00 PM Huachipato Sat, Oct 24 La Serena 12:30 PM Concepcion Sat, Oct 24 O'Higgins 08:00 PM Cobresal Sun, Oct 25 Ñublense 12:30 PM Coquimbo Unido Sun, Oct 25 Unión La Calera 03:00 PM Universidad Católica Sun, Oct 25 Palestino 05:30 PM Colo-Colo Sun, Oct 25 Univ. Concepción 08:00 PM Deportes Limache Mon, Oct 26 Universidad Chile 08:00 PM Everton Matchday — 26 🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures — Matchday 26 Sat, Oct 31 Deportes Limache 09:00 PM Audax Italiano Sat, Oct 31 Concepcion 09:00 PM Palestino Sat, Oct 31 O'Higgins 09:00 PM Ñublense Sat, Oct 31 Colo-Colo 09:00 PM Univ. Concepción Sat, Oct 31 Cobresal 09:00 PM Everton Sat, Oct 31 Huachipato 09:00 PM La Serena Sat, Oct 31 Universidad Católica 09:00 PM Universidad Chile Sat, Oct 31 Coquimbo Unido 09:00 PM Unión La Calera Matchday — 27 🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures — Matchday 27 Sat, Nov 07 Univ. Concepción 09:00 PM O'Higgins Sat, Nov 07 Audax Italiano 09:00 PM Coquimbo Unido Sat, Nov 07 Universidad Chile 09:00 PM Cobresal Sat, Nov 07 Universidad Católica 09:00 PM Deportes Limache Sat, Nov 07 Everton 09:00 PM Concepcion Sat, Nov 07 Ñublense 09:00 PM Colo-Colo Sat, Nov 07 Unión La Calera 09:00 PM Huachipato Sat, Nov 07 La Serena 09:00 PM Palestino Matchday — 28 🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures — Matchday 28 Sat, Nov 21 Coquimbo Unido 09:00 PM Everton Sat, Nov 21 Univ. Concepción 09:00 PM Ñublense Sat, Nov 21 Huachipato 09:00 PM Concepcion Sat, Nov 21 Palestino 09:00 PM Unión La Calera Sat, Nov 21 Colo-Colo 09:00 PM Universidad Católica Sat, Nov 21 Cobresal 09:00 PM Audax Italiano Sat, Nov 21 Deportes Limache 09:00 PM La Serena Sat, Nov 21 O'Higgins 09:00 PM Universidad Chile Matchday — 29 🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures — Matchday 29 Sat, Nov 28 Concepcion 09:00 PM Universidad Chile Sat, Nov 28 Everton 09:00 PM O'Higgins Sat, Nov 28 Unión La Calera 09:00 PM Univ. Concepción Sat, Nov 28 Colo-Colo 09:00 PM La Serena Sat, Nov 28 Universidad Católica 09:00 PM Huachipato Sat, Nov 28 Coquimbo Unido 09:00 PM Deportes Limache Sat, Nov 28 Ñublense 09:00 PM Cobresal Sat, Nov 28 Audax Italiano 09:00 PM Palestino Matchday — 30 🇨🇱 Primera División Chili · Fixtures — Matchday 30 Sat, Dec 05 O'Higgins 09:00 PM Coquimbo Unido Sat, Dec 05 La Serena 09:00 PM Audax Italiano Sat, Dec 05 Cobresal 09:00 PM Colo-Colo Sat, Dec 05 Huachipato 09:00 PM Ñublense Sat, Dec 05 Univ. Concepción 09:00 PM Universidad Católica Sat, Dec 05 Deportes Limache 09:00 PM Concepcion Sat, Dec 05 Palestino 09:00 PM Everton Sat, Dec 05 Universidad Chile 09:00 PM Unión La Calera 240 matches

Se suspendió la Copa de la Liga: la final que no será

Si el Campeonato Nacional se detuvo para darle espacio a la final de la Copa de la Liga, lo lógico era que ese partido se robara las miradas. Sin embargo, el encuentro entre Coquimbo Unido y O’Higgins, fijado en el Claro Arena, fue suspendido a última hora.

La Delegación Presidencial Metropolitana no autorizó el recinto debido a los efectos del frente de mal tiempo y el aluvión ocurrido en Las Condes, rechazando además la opción alternativa del Estadio Santa Laura por motivos de seguridad.

La noticia desató la indignación en el norte. Pablo Ramírez, gerente deportivo de Coquimbo Unido, disparó con todo en diálogo con Al Aire Libre: “Es un hecho lamentable y muy grave para el fútbol chileno. Es una mancha compleja, pero Coquimbo Unido no es el organizador del espectáculo. Nosotros siempre estuvimos a disposición de jugar en cualquier recinto, en cualquier ciudad, con las restricciones que nos estaba poniendo la autoridad y eventualmente la ANFP”.

En la vereda contraria, el presidente de O’Higgins, Pablo Hoffmann, respaldó el freno: “Cómo están las cosas no era lo mejor (jugar). Había que decidir hoy día y las autoridades, con todo lo que está ocurriendo en estos momentos, no están atentas a eso”.

Segunda División de receso y los 8 partidos que salvan el fin de semana

Para rematar el pobre panorama, la Segunda División Profesional tampoco aportará encuentros. Su liguilla de ascenso se está disputando semana por medio, por lo que la Fecha 9 recién se jugará el próximo domingo 25 de octubre.

De esta forma, la Primera B será el único torneo profesional que verá acción. A falta de solo tres jornadas para el final, la categoría de plata se jugará con normalidad y ofrecerá los únicos ocho compromisos de la cartelera nacional:

Viernes 16 de octubre

18:00 hrs | Santiago Wanderers vs Rangers

Sábado 17 de octubre

12:30 hrs | Magallanes vs San Luis

15:00 hrs | Cobreloa vs Deportes Recoleta

Domingo 18 de octubre

12:30 hrs | Curicó Unido vs Deportes Iquique

12:30 hrs | Unión San Felipe vs Deportes Temuco

15:00 hrs | San Marcos de Arica vs Deportes Puerto Montt

17:00 hrs | Deportes Santa Cruz vs Deportes Antofagasta

Lunes 19 de octubre