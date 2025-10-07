Universidad de Chile sigue trabajando en la conformación de su plantel de cara a la próxima temporada. Los azules ya han ratificado la continuidad de algunas de sus figuras, mientras que otros están viviendo sus últimos meses en el club.

Sin embargo, hay algunos jugadores que aún no definen su futuro. Uno de ellos es Leandro Fernández, quien ha sido cuestionado en el último tiempo debido al nivel que ha mostrado en el equipo y que es muy diferente a lo que hizo el año pasado.

😨 Leandro Fernández toma una decisión en U de Chile

En las últimas semanas se especuló con una posible incomodidad del delantero debido al momento que atraviesa en el equipo, donde ha sido relegado a la banca y se rumoreó con su posible salida.

Sin embargo, ahora surgió una nueva versión. Esto porque según reveló el periodista de TNT Sports, Marcelo Díaz, Fernández tendría pensado seguir en la U y luchar por un puesto de titular la próxima temporada.

El comunicador detalló que si bien ese es el deseo del atacante, dependerá de la evaluación que la dirigencia de Azul Azul haga al término de la temporada.

⚽ Los números de Leandro Fernández en la U de Chile

Desde su arribo al club, Leandro Fernández ha jugado 6.404 minutos en 91 partidos. Además, ha anotado 30 goles y aportado con 22 asistencias, convirtiéndose en un importante agente ofensivo del equipo.

El delantero tiene vínculo con la U hasta fines del 2026 y su deseo es cumplir con el contrato que lo mantiene ligado a los azules por toda la próxima temporada.

