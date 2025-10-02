Universidad de Chile enfrenta una recta final de año crucial. Los azules no solo luchan por alcanzar la final de la Copa Sudamericana, sino que también buscan quedarse con un cupo a la próxima Copa Libertadores en el torneo.

Pese a ello, los universitarios ya proyectan la próxima temporada. Para ello, ya hicieron uso de la opción de compra de Javier Altamirano y buscar hacer lo propio con Lucas Di Yorio. Sin embargo, también miran en el mercado para reforzar al equipo de cara al 2026.

👀 U de Chile va por un viejo conocido

La dirigencia de Azul Azul ya piensa a qué jugadores incorporar y puso sus ojos en un viejo conocido y gran anhelo de los últimos mercados: Felipe Mora, actual delantero del Portland Timbers.

Según informó ESPN, la directiva ya inició los primeros diálogos para conocer las condiciones y así hacer un ofrecimiento formal en las próximas semanas.

“Lo vienen buscando hace mucho tiempo. Ha habido conversaciones en mercados anteriores y en las últimas semanas se ha reactivado”, detalló el citado medio.

💰 La traba que aleja a Felipe Mora de U de Chile

Sin embargo, la fuente anteriormente mencionada especificó que la gran traba que aleja a Felipe Mora de Universidad de Chile es el salario. “Han conversado con su entorno para saber sus condiciones para volver a vestir la camiseta de la U. Por ahora, el gran tema es el sueldo”, indicaron.

“En Portland Timbers recibe un sueldo con el que el fútbol chileno no puede competir, pero es el gran anhelo de la dirigencia para que sea refuerzo para el 2026”, completaron.

