En una jornada llena de emoción y tensión, la Universidad de Concepción consiguió el campeonato de la Primera B y el ansiado ascenso a la máxima categoría. Sin embargo, la alegría se mezcló con reproches: su técnico Cristián Muñoz alzó la voz por el trato que recibieron los hinchas visitantes en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó.

Éste hito no sólo marca un retorno merecido tras cinco temporadas en la segunda categoría, sino que también abre un capítulo nuevo para el equipo penquista en su camino de regreso al protagonismo.

🥇Ascenso y título de la UdeC tras goleada clave

En el partido definitivo, la UdeC mostró carácter y contundencia en Copiapó al vencer 3-0 al equipo local, sellando el primer lugar de la temporada y el pase directo a Primera División. El entrenador Cristián Muñoz destacó que “hicimos un partido extraordinario y lo coronamos con un título … es el fruto del trabajo de todo un año”, dijo en Radio ADN.

🧍‍♂️ Malestar por el trato a las familias visitantes

Mientras celebraban el ascenso, Muñoz no pudo dejar de lado el reclamo por cómo se trató a los seguidores auricielo en Copiapó. Según sus declaraciones, “nuestras familias también tuvieron problemas para entrar. No hubo buena disposición en eso”. El hecho suma tensión al final traumático del partido, donde se registraron incidentes entre jugadores e hinchas que incluso invadieron el terreno de juego.

🔍 ¿Y ahora? Camino abierto en Primera y la meta de Muñoz

Con el ascenso ya en mano, Muñoz dejó claro su ambición: “Tengo que seguir dirigiendo. ¿Dónde? No lo sé. Pero me propuse dirigir 100 partidos en mis primeros tres años como entrenador y voy camino a eso”. La UdeC no sólo vuelve a la Primera División para la temporada 2026, sino que lo hace con una campaña brillante (55 puntos) y un proyecto que busca consolidar su retorno al protagonismo.

