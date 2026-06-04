Datos Clave El elegido: El apuntado es Ignacio Russo, actual delantero de Tigre en la Primera División de Argentina, valorado por su movilidad y potencia física. Rendimiento actual: En la presente temporada 2026, el jugador suma 23 partidos en total, con seis goles y cuatro asistencias entre el torneo local y las copas. Barrera económica: Su pase está tasado en 4 millones de euros según Transfermarkt y tiene contrato vigente hasta diciembre de 2028.

El armado del plantel para el segundo semestre en Universidad de Chile se ha vuelto una urgencia absoluta para el técnico Fernando Gago. Ante el bajo rendimiento que ha mostrado Juan Martín Lucero y la recuperación de Octavio Rivero tras una cirugía en su rodilla, el peso ofensivo ha recaído únicamente en Eduardo Vargas. Por esta razón, la concesionaria Azul Azul enfocó sus balas en el mercado trasandino para buscar un delantero de jerarquía, topándose con un nombre que despierta la nostalgia de todo el pueblo universitario.

¿Quién es el delantero argentino que sondeó la U de Chile y cuáles son sus estadísticas?

El gran anhelo de la directiva laica es Ignacio Russo, atacante que actualmente brilla en el club Tigre de Argentina. De acuerdo a la información destapada por el medio La Magia Azul, el ariete calza perfecto con el perfil buscado. Validando dicha información, aseguraron que “en la directiva universitaria ya realizaron los primeros movimientos formales y consultaron por las condiciones contractuales del futbolista para evaluar la viabilidad de una futura transferencia”.

El interés no es casualidad, ya que sus números en el “Matador de Victoria” lo avalan. Durante la temporada de Apertura argentino 2026, el delantero ha disputado 1.359 minutos, sumando 16 apariciones, cuatro goles y tres asistencias. A esto se suma su destacado rendimiento en la actual Copa Sudamericana, donde anotó dos tantos y entregó una asistencia en seis partidos jugados. En el balance general del año, Russo acumula 23 encuentros, seis anotaciones y cuatro asistencias.

El lazo emocional: La inolvidable huella de su padre en el Romántico Viajero

Más allá de lo puramente deportivo, el apellido del jugador toca la fibra más íntima de la hinchada. Ignacio es hijo del recordado Miguel Ángel Russo, entrenador argentino fallecido en 2025. Tras dar sus primeros pasos técnicos dirigiendo a Lanús y Estudiantes, “Miguelo” arribó al cuadro laico en 1996 y forjó un romance eterno con la fanaticada al llevar al equipo hasta las polémicas semifinales de la Copa Libertadores ante River Plate.

En aquella histórica campaña continental, su escuadra doblegó a gigantes como Botafogo y Corinthians, eliminó a Defensor Sporting en Uruguay y tachó al Barcelona en Guayaquil. Además, el adiestrador —que luego sería campeón de América con Boca Juniors en 2007— comandó en la U a un plantel plagado de estrellas que destacarían a nivel mundial, contando con figuras de la talla de Sergio Vargas, Leonardo Rodríguez, Marcelo Salas, Walter Silvani, Cristian Traverso, Ronald Fuentes, Cristián Castañeda y Luis Musrri.

¿Por qué el fichaje del atacante asoma como una misión casi imposible?

Pese a la ilusión de los hinchas y los acercamientos formales, el panorama para cerrar la operación es totalmente adverso para la U. En primer lugar, la extensa relación laboral de Russo con Tigre, que se encuentra amarrada formalmente hasta diciembre de 2028, le otorga una ventaja absoluta al cuadro trasandino a la hora de negociar. Además, la plataforma especializada Transfermarkt tasa su carta en la imponente cifra de 4 millones de euros, un monto que escapa por completo a los presupuestos habituales del fútbol chileno.

Por si fuera poco, la competencia en el mercado es feroz. Un gigante del continente como Boca Juniors también ha sondeado el presente del jugador para reforzar su propia plantilla. Esta “intromisión” eleva considerablemente la cotización del futbolista y reduce aún más los márgenes de acción de la escuadra laica, transformando la llegada del hijo del histórico DT en un verdadero milagro financiero.