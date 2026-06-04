Datos Clave Zaguero blindado: Matías Zaldivia, de 35 años, exigió y logró firmar su extensión sin la cláusula de renovación condicionada a minutos jugados. El referente defensivo suma 14 partidos y 1.230 minutos en 2026. Poderío ofensivo: Maximiliano Guerrero acumula 19 compromisos y siete goles durante esta campaña. El extremo está a solo una firma de sellar su continuidad en el club. Vínculo a largo plazo: Ambos futbolistas llegaron a un acuerdo con la gerencia deportiva para extender su permanencia en la institución al menos hasta el año 2028.

Luego del sufrido triunfo por 2-1 sobre Deportes Concepción, y mientras el equipo se prepara para buscar un milagro ante Audax Italiano este domingo 7 de junio a las 12:30 horas en el Estadio Nacional por la Copa de la Liga, las oficinas de Azul Azul no descansan. La gerencia deportiva liderada por Manuel Mayo no solo piensa en el mercado de fichajes de invierno, sino en retener a la base estelar de su actual plantel. En esa línea, la institución logró cerrar de manera exitosa las negociaciones para blindar a dos referentes absolutos del técnico Fernando Gago en la Universidad de Chile.

¿Cómo se destrabó la polémica cláusula de Matías Zaldivia?

El caso que mayor prioridad generaba en la interna era el del capitán y referente del camarín, Matías Zaldivia. El central encaraba sus últimos meses de contrato, pero su deseo siempre fue continuar vistiendo la camiseta azul. Sin embargo, la negociación se estancó debido a una política estricta de Azul Azul: aplicar una renovación automática condicionada a la cantidad de minutos jugados para futbolistas de mayor experiencia.

Zaldivia se negó tajantemente a incluir esta cláusula en su nuevo vínculo, argumentando que se había ganado el derecho a continuar sin esa presión contractual. Sus números en cancha lo respaldaron de inmediato: registra 14 partidos en la temporada 2026 (diez por la Liga de Primera y cuatro por la Copa de la Liga), aportando un gol y una asistencia en 1.230 minutos de acción. Finalmente, la directiva laica cedió en su postura y el periodista Marcelo Díaz confirmó en el programa Pelota Parada de TNT Sports que faltan “solamente detalles para que su vínculo se extienda hasta 2028 al menos”.

¿Hasta cuándo renueva Maximiliano Guerrero y qué otras figuras siguen en la U?

El otro nombre fundamental que la concesionaria logró amarrar es Maximiliano Guerrero. Según la misma información revelada por Díaz, el acuerdo con el extremo está “muy avanzado” y se encuentran “a una firma de cerrar su vínculo” por las siguientes dos temporadas.

El atacante ha sido un arma vital en el esquema del estratega argentino, sumando 19 compromisos durante el año (13 por Liga, cinco en Copa de la Liga y uno en Copa Sudamericana). En dicho periodo, el jugador acumula 1.382 minutos, siete goles y una asistencia.

De esta forma, ambas figuras asegurarán su estadía en el Centro Deportivo Azul hasta 2028, sumándose a las recientes renovaciones de Lucas Assadi e Israel Poblete, las cuales ya habían sido anunciadas por el club durante las últimas semanas.