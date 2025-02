Riquelme y su "amor a primera vista" con Palacios: "Hace mucho que un jugador no me hacía sentir..."

El presidente e ídolo de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, le lanzó la pérgola completa de flores a Carlos Palacios, jugador chileno que llegó como gran figura al equipo para este 2025.

Riquelme, que hace rato buscaba el fichaje del formado en Unión Española, aseguró sentirse identificado con La Joya y tiene muchas expectativas con él para lo que viene.

Riquelme y su identificación con Carlos Palacios

En diálogo con TNT Sports Argentina, Riquelme señaló: "Hace mucho que un jugador no me hacía sentir como cuando era chiquito. Y me da mucha felicidad, porque hace rato que Palacios quería llegar. Es un chico que se merece que le vaya bien y se lo ve contento".

También comentó cómo se gestó su arribo: "Hacía ya bastante tiempo que queríamos traer a Palacios... Ya nos gustaba y nos terminó de convencer cuando nos tocó jugar con Colo Colo".

También dijo que le guistó cómo ha jugado los primeros partidos con la camiseta del Xeneize y fue irónico cuando le preguntaron si era el jugador que más rápido se adaptó.

"Sufrió al fútbol argentino. Dos partidos y ya terminó internado, imagínate", sentenció Román.

¿Cuándo vuelve a jugar Palacios en Boca Juniors?

Boca Juniors juega este viernes a las 20:00 horas de Chile (23:00 GMT) de visita contra Banfield, por la Fecha 6 del Torneo Apertura de Argentina.

Palacios volvió a la convocatoria y tiene muchas opciones de ver minutos, aunque no necesariamente de titular.

Para ver este compromiso debes sintonizar la señal de ESPN en TV cable y de Disney + en streaming.