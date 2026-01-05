Comenzó la temporada del tenis mundial y los chilenos deben iniciar la junta de puntos para avanzar en el Ránking ATP y principalmente mirando al Australian Open 2026, que parte en unos días más. Alejandro Tabilo optó por Asia antes de Oceanía y tendrá su primer duelo por el cuadro principal del ATP 250 de Hong Kong la madrugada de este martes.

Tras avanzar en la qualy del certamen, Tabilo podrá demostrar si su cierre de año fue una buena decisión por el circuito Challenger también de Asia por sobre el Latinoamericano.

📅 ¿Cuándo y a qué hora juega Alejandro Tabilo vs Michael Mmoh?

Alejandro Tabilo (81°) vs Michael Mmoh (285°) se enfrentarán este martes 6 de enero por la primera ronda del ATP 250 de Hong Kong. La organización programó el duelo no antes de las 03:30 horas de Chile.

📅 Fecha: Martes 6 de enero

⏱️ Hora: No antes de las 03:30 horas de Chile

🏟 Estadio: Victoria Park Tennis Centre Court, Court 2

📺 ¿Qué canal transmite Alejandro Tabilo vs Michael Mmoh en vivo?

Para este duelo no habrá transmisión televisiva, solo de streaming, la que estará a cargo de Disney +. También está la alternativa de pago que ofrece la ATP mediante Tennis TV.

📺 TV: No hay

💻 Streaming: Disney + y Tennis TV.

​⚔️ ¿Se han enfrentado antes Alejandro Tabilo y Michael Mmoh?

Tabilo enfrentará a Michael Mmoh, el verdugo de Cristián Garin. Los antecedentes favorecen al chileno: en 2021, Jano venció a Mmoh en las clasificaciones de Indian Wells por 6-3 y 6-4, único enfrentamiento previo entre ambos. Si Jano avanza, se medirá en segunda ronda con el ruso Karen Khachanov, cuarto cabeza de serie del torneo que tuvo bye en la primera ronda.

🎾 ¿Cómo quedó Tabilo en el ranking ATP?

Tras su triunfo en la qualy, Tabilo subió momentáneamente al puesto 79° del ranking live. El chileno busca consolidar este ascenso con una buena actuación en el cuadro principal, que incluye nombres como Botic van de Zandschulp (75°) y Marcos Giron (64°).