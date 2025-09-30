Después del gran triunfo ante Nueva Zelanda en la jornada inaugural del Mundial Sub 20, La Roja de Nicolás Córdova saldrá a buscar su segunda victoria en el certamen ante su símil de Japón.

El gol en el último minuto de Ian Garguez, dejó a los locales como favoritos para la fase de grupos y este martes deberán medirse ante una de las selecciones fuertes del Grupo A.

🔮 Los mejores pronósticos del Chile vs Japón

22Bet tiene las mejores cuotas para este enfrentamiento del Mundial Sub 20 entre Chile y Japón.

🆚 ¿Cómo llegan Chile y Japón?

Tanto La Roja como la selección nipona ganaron sus partidos en el debut del Mundial: Chile venció por 2-1 a Nueva Zelanda, mientras que Japón le ganó 2-0 a Egipto.

Los Samuráis Azules son líderes del grupo con 3 puntos, al igual que el combinado chileno, pero los nipones tienen mejor diferencia de gol.

📊Últimos 5 partidos de Chile Sub 20

Chile 2-1 Nueva Zelanda, jornada 1 Grupa A Mundial Sub 20

Chile 1-1 Nigeria, amistoso

Chile 2-1 Corea del Sur, amistoso

Arabia Saudita 1-1 Chile, amistoso

Chile 1-0 Arabia Saudita, amistoso

🔢 Formaciones de Chile y Japón

🇨🇱 Formación de Chile: Sebastián Mella; Felipe Faúndez, Ian Garguez, Matías Pérez, Nicolás Suárez; Mario Sandoval, Agustín Arce, Lautaro Millán, Vicente Álvarez (Francsco Marchant), Rossel y Emiliano Ramos.

🇯🇵 Formación Japón: Alexandre Pisano; Rei Umeki, Keita Kosugi, Kazunari Kita y Rion Ichihara; Yuto Ozeki, Ryunosuke Sato, Shunsuke Saito y Katsuma Fuse; Hisatsugu Ishii y Soma Kanda.

📺 ¿Quién transmite EN VIVO Chile vs Japón por el Mundial Sub 20?

Los partidos de Chile en el Mundial Sub 20 serán transmitidos por TV abierta en la señal de Chilevisión. También podrás ver los partidos de manera online en streaming.