Con el objetivo de recuperarse de su derrota ante Costa de Marfil, Ecuador es amplio favorito para vencer a la debutante Curazao en su segundo partido del Grupo E en el Mundial 2026.

El partido del sábado en el Kansas City Stadium llega seis días después de que La Tri fuera derrotada por primera vez en dos años, pero confiará en sí misma para propinarle otra derrota a la nación isleña.

Copa del Mundo – Grupo E – 2026 DÍA DE PARTIDO 2 Ecuador Sin Comenzar Kansas City Stadium – Kansas City Curazao

Previa del partido Ecuador vs Curazao

Ecuador llegó al Mundial 2026 con una racha invicta de 19 partidos, con 13 porterías en cero, y parecía estar acercándose a los 20 frente a los Elefantes.

Sin embargo, Amad Diallo tenía otros planes, con el hombre de Manchester United anotando en los minutos finales para entregarle al equipo de Sebastián Beccacece su primera derrota en dos años.

La Tri vuelve a la acción en Kansas este sábado por la noche cuando enfrente a la debutante Curazao, buscando evitar quedar al borde de la eliminación.

Con Alemania y Costa de Marfil, que ganaron sus partidos inaugurales, enfrentándose en el otro partido del grupo, el equipo sudamericano recortará distancia si gana, sin importar el resultado en Toronto.

Aunque esa derrota inicial significa que Ecuador corre el riesgo de terminar la fase de grupos con solo tres puntos si pierde su último partido contra Alemania, La Selección no puede permitirse mirar tan lejos ni subestimar a su modesto rival de este fin de semana.

Pronóstico Ecuador vs Curazao / © Iconsport

Aunque se espera que el equipo de Beccacece consiga los tres puntos, Curazao mostró que tiene potencial para generar una sorpresa en su debut del domingo contra Alemania.

Incluso si el marcador 7-1 sugiere una goleada, la nación isleña mantuvo a raya a los cuatro veces campeones del mundo durante 38 minutos, con ambos equipos cerca de irse igualados al descanso.

Sin embargo, el equipo de Julian Nagelsmann golpeó dos veces antes del entretiempo para quitarle el impulso a Pantera Negra, antes de añadir cuatro goles más después del descanso.

El desafío para Dick Advocaat ahora es lograr que sus jugadores sostengan durante los 90 minutos el nivel que mostraron durante 38 contra Alemania en el encuentro del sábado ante sus rivales sudamericanos.

Eso es más fácil decirlo que hacerlo, dada su falta de experiencia en este nivel y la desesperación de Ecuador por corregir los errores de la derrota ante Costa de Marfil.

Rendimiento reciente

Ecuador, Mundial:

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Ecuador, todas las competiciones:

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Curazao, Mundial:

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Curazao, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Ecuador vs Curazao / © Iconsport

Después de haber tenido dudas sobre el estado físico de Enner Valencia antes de enfrentar a los Elefantes, el veterano delantero fue titular en la derrota y jugó los 90 minutos completos.

Incluso si los hombres de Beccacece son amplios favoritos, la dependencia de La Tri respecto del jugador de 36 años queda subrayada por el hecho de que ningún otro futbolista ha alcanzado cifras de dos dígitos en goles.

Ecuador puede carecer de una larga lista de centrodelanteros prolíficos, pero La Tricolor presume de varios jugadores destacados en todo el campo: Piero Hincapié y Willian Pacho en la defensa, Moisés Caicedo y Kendry Páez en el mediocampo, y Gonzalo Plata y Jordy Caicedo en ataque.

Curazao pareció salir sin daños del partido contra Alemania, lo que le entrega al experimentado Advocaat un plantel sano para elegir este fin de semana.

Livano Comenencia anotó el primer gol mundialista de la historia de la Ola Azul contra Alemania el domingo, y se espera que el mediocampista vuelva a ser titular este sábado por la noche.

Aunque ese tanto fue apenas el tercero con Curazao, Juninho Bacuna y el capitán Leandro Bacuna, con 14 y 16 goles respectivamente, deberían cargar con gran parte del peso ofensivo de los Tricolores.

En ataque, el exdelantero de Manchester United Tahith Chong y Brandley Kuwas, de FC Volendam, podrían cumplir roles importantes, aunque este último podría no ser titular el sábado.

Posibles formaciones Ecuador vs Curazao

Ecuador:

Galíndez; Franco, Pacho, Ordóñez, Hincapié; Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo; Valencia, Plata

Curazao:

Room; Floranus, Bazoer, Obispo, Fonville; Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna; Chong; Locadia, Hansen

Pronóstico Ecuador vs Curazao

Nuestro pronóstico: Ecuador 2-0 Curazao

Es difícil construir un argumento convincente a favor de Curazao pese a sus encomiables 38 minutos contra Alemania el domingo.

Dado el impulso de Ecuador por volver a la senda ganadora después de ver terminada su racha invicta de 19 partidos, La Tri debería tener lo suficiente para conseguir una victoria rutinaria sobre los debutantes.

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