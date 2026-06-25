Ambos con el objetivo de reservar su lugar en la ronda eliminatoria del Mundial 2026, España y Uruguay se enfrentarán en el Grupo H este viernes.

España está actualmente en la cima de la zona, sumando cuatro puntos en dos partidos, mientras que Uruguay está segunda, acumulando dos puntos en sus dos encuentros del torneo.

Mundial 2026 — Grupo H Pos Equipo PJ Pts GF GC Dif 1 España 2 4 4 0 +4 2 Uruguay 2 2 3 3 0 3 Cabo Verde 2 2 2 2 0 4 Arabia Saudí 2 1 1 5 -4 Clasificados para los 1/16 de final Posible mejor 3er clasificado

Previa del partido Uruguay vs España

España abrió su Mundial 2026 con un decepcionante empate sin goles contra Cabo Verde, pero La Roja estuvo excelente en su choque contra Arabia Saudita la última vez, imponiéndose por 4-0, con Mikel Oyarzabal —dos goles— y Lamine Yamal en el marcador.

El equipo de Luis de la Fuente está actualmente primero en el Grupo H con cuatro puntos, dos por delante de Uruguay, segunda, y Cabo Verde, tercera, antes de la última fecha.

España clasificará a la ronda eliminatoria del Mundial 2026 como ganadora del Grupo H si vence a Uruguay, mientras que un empate también sería suficiente para La Roja, siempre que Cabo Verde no supere a Arabia Saudita por cinco o más goles.

La Roja terminaría segunda en la zona si pierde ante Uruguay, siempre que Cabo Verde no logre superar a Arabia Saudita, pero el equipo de De la Fuente no querrá dejar nada al azar y, por lo tanto, apuntará a una victoria en la tercera fecha.

España ha ganado cinco y empatado cinco de sus 10 partidos anteriores contra Uruguay en todas las competiciones, incluidos empates en la fase de grupos de los Mundiales de 1950 y 1990.

Pronóstico Uruguay vs España / © Iconsport

Uruguay no ha enfrentado a España desde 2013, cuando perdió 2-1 un partido de fase de grupos de la Copa Confederaciones, y llega con una racha de tres derrotas consecutivas ante La Roja, que ha marcado 16 veces en 10 encuentros contra la nación sudamericana.

Los Celestes abrieron su Mundial 2026 con un empate 1-1 contra Arabia Saudita, antes de igualar 2-2 con Cabo Verde la última vez. Los dos puntos en dos partidos los han dejado segundos, igualados en puntos con Cabo Verde, tercera.

El equipo de Marcelo Bielsa clasificará a los dieciseisavos de final como ganador del Grupo H si derrota a España y Cabo Verde no vence a Arabia Saudita en el otro partido de la zona.

También hay una serie de escenarios que podrían hacer que Uruguay termine segundo, tercero o cuarto, con el Grupo H teniendo una gran cantidad de permutaciones en esta etapa del desarrollo.

Uruguay ganó famosamente el Mundial en 1930 y 1950, mientras que fue cuarto tan recientemente como en 2010, pero los sudamericanos fueron eliminados en la fase de grupos del torneo de 2022.

Rendimiento reciente

España, Mundial:

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España, todas las competiciones:

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Uruguay, Mundial:

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Uruguay, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Uruguay vs España / © Iconsport

Uruguay no contará con Ronald Araujo (gemelo) ni Giorgian de Arrascaeta (gemelo) para el partido del viernes, pero no hay nuevas preocupaciones físicas para el equipo sudamericano.

Podría haber un cambio clave en el último tercio del campo para este partido, con Darwin Núñez potencialmente ingresando en lugar de Federico Viñas.

Agustín Canobbio fue un jugador destacado contra Cabo Verde la última vez; lo mismo puede decirse de Maxi Araujo, y ambos jugadores están listos para conservar sus lugares en el último tercio, con Núñez moviéndose por el centro como número nueve.

España, mientras tanto, podría volver a no contar con Victor Muñoz, pero Yamal fue titular contra Arabia Saudita la última vez, y la joya de Barcelona nuevamente está lista para ser incluida en el once inicial para el duelo con Uruguay.

Nico Williams ha realizado dos apariciones como suplente en el Mundial 2026, y este podría ser el partido en el que el delantero de Athletic Bilbao ingrese al equipo titular.

Dani Olmo impresionó en el mediocampo la última vez y nuevamente está listo para recibir la preferencia por sobre Fabián Ruiz, con Alex Baena probablemente siendo el jugador que salga para el ingreso de Nico Williams.

Oyarzabal marcó dos veces contra Arabia Saudita la última vez, y el atacante de Real Sociedad nuevamente está listo para aparecer en el último tercio del campo.

Posibles formaciones Uruguay vs España

Uruguay:

Muslera; Varela, Giménez, Cáceres, Olivera; Bentancur, Ugarte, Valverde; Canobbio, Núñez, Araujo

España:

Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Olmo; Yamal, Oyarzabal, N Williams

Pronóstico Uruguay vs España

Nuestro pronóstico: Uruguay 1-2 España

Uruguay es capaz de convertir este en un partido complicado para España, pero esperamos que La Roja consiga los tres puntos para asegurar el primer lugar de la zona, dejando a Uruguay enfrentando la eliminación, con dos puntos siendo altamente improbables de alcanzar para clasificar en tercer lugar.

Yamal podría volver a marcar, y el atacante es candidato a la Bota de Oro, cuyas cuotas puedes explorar en nuestra estrategia de apuestas del Mundial.

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