Un tremendo error de la capitana Christiane Endler y la defensora Nayadeth López Opazo dejaron complicado a Chile en el duelo ante Ecuador por la Liga de las Naciones Femenina, que da cupos al Mundial de Brasil 2027. La acción terminó con un gol del elenco de la mitad del planeta en un encuentro en que La Roja está obligada a ganar.

Este compromiso se está disputando ante un gran marco de público en el estadio Nacional en el último duelo del elenco de Luis Mena en este torneo, dado que en la última fecha queda libre, por lo que es su última chance de seguir con vida rumbo a la Copa del Mundo.

El grueso error de Tiane Endler y Nayadeth Opazo en La Roja Femenina

Corría el minuto 35 de juego en Ñuñoa y Tiane Endler buscó un pase al medio en una salida de Chile. Nayadeth López Opazo esperó de forma muy pasiva el balón, siendo madrugada por Justine Cuadra, quien al robar el balón solo tuvo que rematar ante el arco desguarnecido, lo que generó un silencio total en el recinto.

La jugada llega en un momento que era favorable para nuestra selección, con algunas llegadas que habían inquietado la portería rival. Pese a esto, el Equipo de Todos se fue al descanso en desventaja.

¿Qué necesita Chile para ir al Mundial Femenino?

Chile debe ganarle a Ecuador y esperar que en esta fecha (y en la que viene), no sumen se enreden Venezuela, el mismo Ecuador, Paraguay y Perú.

La Roja queda libre en la última fecha de este camino a la Copa del Mundo, debido a que como Brasil es el organizador decidió no participar en la competición.

Argentina y Colombia parecen estar ya con sus pasajes listos en Brasil 2027 en una clasificatoria que ha sido muy compleja en este nuevo formato de todos contra todos, pero sin ida y vuelta, con localía aleatoria.