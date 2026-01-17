Con perfil bajo, pero con rendimiento en alza. Así transita el 2026 Ben Brereton Díaz, quien parece haber encontrado su lugar en el mundo en el Derby County. Mientras algunos aún dudan de su presente, el chileno sigue respondiendo donde más importa: en la cancha.

Este sábado volvió a ser determinante, ahora frente al Preston, en un duelo trabajado y apretado que se resolvió en los minutos finales. Aunque no marcó, “Big Ben” aportó la asistencia del único gol del encuentro, sellando una nueva victoria y estirando el gran momento que vive su equipo en el Championship.

⚽️ Ben Brereton y su asistencia agónica en el Derby County

El exdelantero del Blackburn Rovers volvió a ser titular en el ataque de los Carneros y cumplió con creces. Durante los 90 minutos, Brereton mostró movilidad, presión y conexión con sus compañeros, aunque debió esperar hasta el minuto 82 para dejar su huella.

Una internada por la banda derecha y un centro medido a la cabeza de Patrick Agyemang le bastaron para marcar diferencias. Fue el 1-0 definitivo ante Preston, con lo que Derby County suma su cuarta victoria consecutiva y escala en la tabla.

Con este triunfo, los dirigidos por Paul Warne alcanzan los 38 puntos, ubicándose en la duodécima posición, pero con proyección de pelea por los puestos de liguilla de ascenso.

🔥 El inicio arrollador de Brereton en 2026

Pese a los rumores que lo vinculaban a la MLS y al fútbol brasileño, Brereton optó por quedarse en Inglaterra y apostarlo todo por el Derby County. Y por ahora, la jugada le está resultando. Viene de marcar en los dos partidos anteriores y ahora suma una asistencia más. El delantero chileno está viviendo su mejor tramo de la temporada 2025/26, consolidándose como titular y referente ofensivo.

En el equipo valoran no sólo su aporte goleador, sino también su disposición táctica, sacrificio físico y experiencia, lo que lo posiciona como uno de los líderes silenciosos del plantel.

Big Pat wins it for the Rams. 😎🇺🇸 pic.twitter.com/TWAoRVXvRx — Derby County (@dcfcofficial) January 17, 2026

📊 Los números de Brereton en la temporada

Con su actuación frente al Preston, Ben Brereton completó 25 partidos oficiales con el Derby County en la temporada 2025/26. En total, ha sumado:

3 goles

1 asistencia

1.789 minutos disputados

Una campaña que va en crecimiento y que lo vuelve a poner en el radar de La Roja y, por qué no, de la Premier League.